Wolff revela que todos los coches con motor Mercedes sufrieron en la arrancada en Spa

El director Mercedes F1, Toto Wolff, reveló que todos los monoplazas propulsados por Mercedes sufrieron una falta de gestión de la energía en la salida del Gran Premio de Bélgica, siendo George Russell la principal víctima de un fallo desconocido en la batería.

Russell salió tercero en Spa-Francorchamps, pero pronto se vio relegado al pelotón en la recta de Kemmel, ya que se quedó sin carga de batería a partir de Eau Rouge, tras sufrir un problema de carga en la curva 1.

Mientras Russell caía en las garras del dúo Ferrari, formado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, este último le tocó en Les Combes y quedó atascado en la grava, lo que puso fin a su carrera en ese mismo instante.

El director de Mercedes, Wolff, ha confirmado desde entonces que el fallo de la batería afectó en mayor o menor medida a todos los coches equipados con motores Mercedes, y que se llevará a cabo una investigación en los próximos días.

"Todos los motores Mercedes sufrieron una falta de potencia al salir de la curva 1, así que no fue solo George", afirmó Wolff. "A él le afectó más que a Kimi, pero Kimi también tuvo ese problema en cierta medida".

Antonelli también tuvo una mala salida, ya que se quedó rezagado respecto a Max Verstappen, que partía desde la segunda posición, pero el italiano recuperó el liderato tras adelantar al piloto de Red Bull por el rebufo cerca de la curva 5, en lo que él mismo calificó como una "salida de locos".

"Estaba muy confundido con lo que estaba pasando porque Max me adelantó a toda velocidad antes de Eau Rouge", explicó Antonelli. "Y luego le volví a adelantar, pero entonces vi a Charles que casi se puso a mi altura. Y pensé: “¿Qué demonios está pasando?”, ¿sabes? No tenía ni idea.

"Solo intentaba mantener la posición en pista y no dejaba de mirar por el retrovisor porque veía que se acercaban muchísimos coches. Fue una salida de locos, pero por suerte salimos sin incidentes".

Pierre Gasly fue otro piloto con motor Mercedes que tuvo una mala salida. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Aparte de Russell, la mayor víctima del fallo de la batería de los Mercedes fue Pierre Gasly, de Alpine, que vio cómo los coches simplemente se le escapaban en la bajada hacia Eau Rouge, mientras perdía varias posiciones desde la décima plaza de la parrilla.

"No tenía potencia al inicio, así que está claro que eso no es nada bueno en un circuito como Spa", afirmó. "Tuve una salida complicada; por alguna razón, no fui lo suficientemente rápido en la fase inicial y perdí algunas posiciones en la primera vuelta".

Otros coches con motor Mercedes parecieron verse afectados de forma menos drástica; por ejemplo, el piloto Williams, Alex Albon, tuvo de hecho un buen comienzo antes de empezar a perder posiciones. Carlos Sainz también tuvo una mala salida, pero eso se debió a un contacto en la curva 1, que le obligó a cambiar el alerón delantero.

"Tenemos un motor increíblemente potente y un coche rápido, pero el conjunto aún no es lo suficientemente fiable", reconoció Wolff. "Es algo que tenemos que solucionar, porque nos está costando valiosos puntos en el campeonato de constructores".