Alpine revela cuándo llegarán mejoras para Colapinto y Gasly

Después de un gran inicio de temporada, en el que Alpine llegó a liderar con comodidad la zona media de la parrilla e incluso a plantar cara a Red Bull en algunos momentos, la escudería de Enstone ha perdido terreno en el orden competitivo de la Fórmula 1.

El equipo francés encadenó una gran racha con Colapinto siendo "el mejor del resto" en Miami y Canadá por amplio margen, y con Gasly aprovechando las oportunidades para terminar tercero en Mónaco.

Sin embargo, desde entonces, primero Racing Bulls y luego Audi dieron un paso adelante y comenzaron a superar a Alpine, que en las últimas tres carreras ya no ha logrado controlar la zona media de la Fórmula 1.

Esto provocó que la cómoda ventaja que tenía en la quinta posición del campeonato de constructores se redujera hasta convertirse en una igualdad de puntos con Racing Bulls tras el Gran Premio de Bélgica. Por ello, Alpine sabe que necesita responder con mejoras en el coche para mantenerse en esa pelea.

No obstante, tanto Colapinto como Gasly deberán afrontar el Gran Premio de Hungría sin cambios significativos en sus monoplazas, ya que Alpine apunta a introducir mejoras tras el receso de verano, en el Gran Premio de los Países Bajos.

"Creo que nuestra próxima actualización importante llegará en Zandvoort, donde incorporaremos algunas piezas aerodinámicas nuevas bastante significativas", declaró Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, a Sky Sports.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Todos los demás están haciendo lo mismo. Como dices, Racing Bulls está haciendo un gran trabajo, pero Audi también está haciendo un gran trabajo. Hemos escuchado que Williams y Aston Martin tienen actualizaciones enormes preparadas".

El británico no ocultó que Alpine necesita mejorar el rendimiento del monoplaza para seguir peleando regularmente por los puntos en la segunda mitad de la temporada.

"Es simplemente la típica guerra de desarrollo en la que nos encontramos. Nosotros estamos un poco rezagados. Necesitamos añadir ritmo al coche y volver a estar donde estábamos al principio", reconoció.

Sin embargo, Nielsen indicó que el equipo no se deja llevar por el avance de sus rivales a la hora de gestionar las actualizaciones durante el año.

"No realmente. Se trata principalmente del túnel de viento, de encontrar rendimiento y de cómo distribuyes tu presupuesto de desarrollo dentro del límite de costos, porque ese presupuesto no es ilimitado para ninguno de nosotros. Hay que equilibrar dónde están las mejoras más importantes".

"Si una actualización te aporta más que otra, puedes decidir gastar el dinero en ella o no, dependiendo de eso. Es una cuestión de estrategia: dólares frente a carga aerodinámica", concluyó.