La impotencia de Gasly ante la caída de forma de Alpine: "Esta es nuestra posición"
Sin clasificarse para la Q3 en el Gran Premio de Bélgica, Pierre Gasly hace balance de un equipo Alpine que sigue sufriendo frente a otras escuderías en el contexto de la carrera por el desarrollo.
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
El Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1 ha confirmado hasta ahora la tendencia de las últimas semanas para la escudería Alpine, que, por cuarta prueba consecutiva, no logró meter ninguno de sus coches en la Q3.
Si la estructura de Enstone fue a menudo, al inicio de la temporada, la quinta fuerza de la parrilla por detrás del top 4, con Pierre Gasly adueñándose rápidamente del puesto de "mejor del resto" de pilotos en la clasificación -que todavía ocupa, ya que sigue noveno por detrás de los ocho pilotos de las escuderías punteras-, hay que constatar que los GP recientes la sitúan más bien en sexta o incluso séptima posición en la jerarquía.
Racing Bulls ha tomado una ventaja que parece clara, ya que el equipo de Faenza ha colocado sus dos monoplazas en el top 10 de los cuatro últimos GP disputados, pero Audi ahora está regularmente por delante en el ejercicio de la vuelta lanzada. Este sábado en Spa, los Alpine fueron superados por los dos VCARB 03 (a pesar de que no ambos contaban con las evoluciones introducidas en Spa) así como por el R26 de Gabriel Bortoleto.
Lógicamente, el balance que hace Gasly, 12º en Q2 pero que saldrá décimo este domingo por el juego de las penalizaciones de motor, es el de una lógica deportiva cuya tendencia no es favorable:"Creo que ahí es donde estamos en este momento, así que tendremos que trabajar para intentar traer más evoluciones en las próximas carreras", declaró al micrófono de Canal+.
"[Las carencias de Alpine son] muy claras en el GPS. Se ve muy claramente dónde [nos] falta. No hay ningún secreto, ya son unas cuantas carreras en las que esta es un poco nuestra posición."
Alpine "no está en condiciones de seguir el ritmo por el momento"
Pierre Gasly delante de la prensa tras la clasificación en Spa.
Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Preguntado después por la prensa escrita, donde estuvo Motorsport.com, el francés aseguró sin embargo que su escudería, por ahora superada en la carrera del desarrollo (con un total registrado de 14 evoluciones desde el inicio de la temporada frente a 23 y 22 de Racing Bulls y Audi), tendrá con qué responder en el futuro. Mientras tanto, hay que aguantar el chaparrón y aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer la carrera.
"Hay algunas buenas mejoras por venir a lo largo del año. Pero, por ahora, [Racing Bulls] no deja de traer piezas nuevas cada fin de semana. Si miramos a Audi, ellos también cuentan con un paquete muy competitivo. Y, sí, no estamos en condiciones de seguirlos el ritmo por el momento."
"Eso no significa, sin embargo, que no tengamos ninguna oportunidad el domingo, porque las carreras del domingo siempre son un poco diferentes. Pero, claramente, en clasificación nos falta ritmo en comparación con ellos."
"El domingo siempre es diferente, ya sabes, con la energía, el desgaste de los neumáticos, todo eso. Así que mantengo la esperanza de que, con un poco de suerte, podamos pelear por un puesto en el top 10. [Racing Bulls] parece extremadamente rápido, pero el domingo, por ahora, siempre pasa algo. Espero que podamos meternos en la lucha."
Mientras tanto, Gasly no dejó de elogiar el trabajo de sus mecánicos tras las reparaciones realizadas entre el viernes y el sábado después de su accidente en la segunda práctica a la salida de Fagnes.
"Creo que conseguimos hacer lo que hacía falta", dijo en Canal+."Doy las gracias a todos los mecánicos por el trabajo que hicieron después del incidente de ayer, pero en términos de rendimiento, por desgracia, ahí es donde estamos. Ejecutamos lo mejor que pudimos, pero está claro que es un poco decepcionante."
Share Or Save This Story
Decepción en Alpine tras la clasificación en Bélgica: "No es lo que esperábamos conseguir"
Pierre Gasly explica su accidente en la segunda sesión de entrenamientos libres en Spa
VIDEO: El fuerte accidente de Pierre Gasly que detuvo la FP2 en Bélgica
Colapinto, tras la caída de Alpine el sábado en Spa: "A veces es complicado entender"
Colapinto explica su muy buen viernes en Bélgica: “Estoy más feliz que en carreras anteriores”
Alpine prepara mejoras "grandes" para recuperar terreno ante Racing Bulls
Últimas noticias
FIA F2 Spa: Camara logra la victoria en la feature, Villagómez y León en la zona de puntos
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa
WRC Estonia: Pajari logra su primera victoria por delante de Solberg y Fourmaux
Lando Norris recibe un emotivo elogio del icono de MotoGP Valentino Rossi
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments