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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Bélgica

Pierre Gasly explica su accidente en la segunda sesión de entrenamientos libres en Spa

Pierre Gasly ha explicado las circunstancias de su violento accidente, ocurrido durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica.

Téha Courbon
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

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En un viernes que hasta entonces había transcurrido con relativa tranquilidad, Pierre Gasly dio un vuelco al final de la primera jornada del Gran Premio de Bélgica.

Durante la segunda sesión de entrenamientos libres, cuando Alpine parecía mostrar un ritmo comparable al de su principal rival en la lucha por ser el mejor equipo de la zona media de la parrilla, el francés provocó la segunda bandera roja de la sesión.

Unos instantes antes, Franco Colapinto se había aupado a la sexta posición, por delante del Mercedes de George Russell, lo que ponía de manifiesto el potencial de la escudería de Enstone. Pero la sesión dio un giro brusco cuando Gasly cometió un error a la salida de Fagnes.

Si bien la primera bandera roja se mostró para retirar la grava que se había esparcido por la pista, la segunda se mostró para limpiar los restos del Alpine A526 del francés. Tras sufrir una fuerte pérdida de adherencia en la curva 14, Gasly intentó recuperar el control de su monoplaza, pero fue en vano.

Ya fuera de la trazada, no pudo evitar chocar contra el muro. El impacto de la parte trasera del coche lo hizo girar sobre sí mismo, lo que provocó un segundo choque contra las vallas. El piloto salió ileso del accidente, pero su monoplaza sufrió importantes daños.

 

Ahora es el momento de analizar este incidente. "Sufrí una pérdida de adherencia enorme y perdí el control del coche", explicaba Gasly tras la sesión. "El trompo fue muy violento y me llevó más tiempo del previsto recuperar el control. Cuando por fin lo recuperé, ya estaba fuera de la pista y no pude volver a ella".

A pesar de este final prematuro de la sesión, Pierre Gasly prefirió quedarse con los aspectos positivos de una jornada que considera alentadora. Alpine continúa su lucha por mantener el quinto puesto en el campeonato de constructores, cada vez más amenazado por Racing Bulls, que volvió a mostrar un ritmo prometedor este viernes.

"En general, ha sido una buena jornada de trabajo entre la FP1 y la FP2", explicó Gasly. "Hemos probado muchos ajustes diferentes en los dos coches. Ahora hay que analizar qué ha funcionado mejor y quedarnos con las mejores opciones. El objetivo es ponerlo todo a punto para mañana. En general, ha sido un día productivo".

"Evidentemente, no es el final de jornada que esperábamos, pero los chicos pondrán el coche a punto para mañana y nos centraremos en el objetivo de meternos entre los diez primeros".

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