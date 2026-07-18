Decepción en Alpine tras la clasificación en Bélgica: "No es lo que esperábamos conseguir"

"El coche parece haber recuperado algo de ritmo, lo cual es positivo. Ahora solo tenemos que asegurarnos de no hacer nada durante la noche que nos haga perderlo", había declarado Nielsen el viernes, tras el séptimo puesto de Franco Colapinto en la segunda práctica libre de Spa-Francorchamps.

Es difícil saber por el momento si Alpine hizo algún cambio que lo llevara a perder ese lugar dentro del top 10, pero lo conseguido el sábado en la clasificación quedó lejos de aquel rendimiento, con Gasly y Colapinto finalizando 12° y 13°, respectivamente, y ambos eliminados en la Q2.

Nielsen se mostró decepcionado por el resultado, aunque consideró que refleja el nivel actual de Alpine, un equipo que en las últimas carreras ha sido superado por Racing Bulls y Audi en medio de la intensa carrera de desarrollo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

"En cuanto al resultado final, sin duda no es el que esperábamos conseguir, pero refleja con precisión el nivel de rendimiento que tiene nuestro auto en este momento", señaló el británico.

"Racing Bulls y Audi han hecho un trabajo mucho mejor recientemente para encontrar más rendimiento y esas décimas extra que marcan la diferencia entre quedar en la Q2 o avanzar a la Q3", agregó el director del equipo.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Las sanciones por cambios en las unidades de potencia que recibieron Lando Norris e Isack Hadjar permitirán que tanto Gasly como Colapinto ganen dos posiciones en la parrilla, algo que Nielsen espera que ambos puedan aprovechar para pelear por los puntos.

"Nos beneficiaremos de algunas sanciones en la parrilla para otros autos, lo que permitirá que Pierre largue décimo y Franco 11° mañana. Esperamos poder presionar a los coches que tenemos por delante en la salida antes de asentarnos en nuestro propio ritmo de carrera. Ese será nuestro objetivo mientras intentamos recuperar posiciones y luchar por los puntos con ambos autos".

Por último, el director deportivo de Alpine destacó el trabajo de los mecánicos para reparar el monoplaza de Gasly tras el accidente que protagonizó el francés en la parte final de la segunda práctica libre del viernes.

"Quiero felicitar y agradecer a los mecánicos por el trabajo de reparación realizado en el coche de Pierre tras los daños sufridos ayer y por haber tenido todo listo a tiempo para hoy. Nunca es una tarea sencilla y todos los involucrados hicieron un gran trabajo", concluyó.