Ganadores y perdedores del reñido Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2026

Mientras la F1 se prepara para su parón veraniego anual, la temporada 2026 ha visto cómo un nuevo ganador,McLarenMcLaren, se sumaba a Mercedes y Ferrari en la lista de vencedores gracias a una impresionante mejora del monoplaza. La temporada parece que se decidirá en función de qué equipo puntero tenga más munición en la recámara, mientras la guerra por el desarrollo sigue en pleno apogeo. Pero algunos pilotos y equipos se irán de vacaciones con mejores sensaciones que otros.

No había duda de quién era el más rápido el domingo por la tarde. Pero Lando Norris estuvo a punto de no tener la oportunidad de demostrarlo tras un desliz en la curva 2 de la primera vuelta, del que su compañero de equipo, Oscar Piastri, supo sacar partido hábilmente para hacerse con el liderato.

En un circuito donde adelantar resulta difícil cuando se sigue la misma estrategia de neumáticos, Norris se vio prácticamente bloqueado, incluso cuando Piastri tenía problemas para mantener el ritmo con los neumáticos duros. Adelantarlo era extremadamente difícil y arriesgado, mientras que explorar una estrategia alternativa dejaba a Norris vulnerable a la presión por detrás.

Lo único que Norris podía hacer era intentar presionar a Piastri para que cometiera un error, al tiempo que dejaba claro al equipo, tanto con su pilotaje como por la radio, quién era el más rápido de los dos pilotos. Algunos lo llamarían la clásica petulancia de un piloto de carreras; otros, simplemente, correr. En cualquier caso, la impaciencia de Norris no fue especialmente bien recibida por su equipo, que intentó que se calmara en lugar de correr riesgos innecesarios, ya que se salió de la pista en la curva 4 mientras perseguía a Piastri.

Tal y como sucedió, Norris recibió una ayuda inesperada del tráfico de rezagados, ya que Carlos Sainz, de Williams, se desvió hacia Piastri tras la parada en boxes del australiano, lo que le costó el tiempo suficiente para que Norris pudiera llevar a cabo con éxito una estrategia de "overcut", algo poco habitual.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Perdedor: Oscar Piastri

Fue una mala suerte tremenda para Piastri, pero las cosas empeorarían aún más cuando el australiano se retiró por un fallo en la caja de cambios.

Parte de la frustración de Piastri parecía dirigirse a su equipo por sus decisiones estratégicas, pero tras la carrera tuvo la grandeza de reconocer que se trataba de una frustración del momento, provocada al ver a Norris salir del pit lane por delante de él sin que fuera culpa suya.

En todo caso, McLaren había seguido el plan convencional de dar prioridad a su piloto principal para que entrara primero en boxes, algo que se ha convertido en una práctica habitual en los últimos años debido a la gran eficacia del "undercut", especialmente en Hungría, donde los neumáticos nuevos marcan una enorme diferencia.

La parada de Piastri en la vuelta 34 —antes que Norris— parecía, por tanto, consolidar su ventaja en lugar de amenazarla, de no haber sido por el insólito incidente de un coche doblado que provocó una colisión y le hizo perder un tiempo crucial.

Pero, al mismo tiempo, el McLaren de Norris fue, con diferencia, la combinación de coche y piloto más rápida del domingo, lo que confirmó la tendencia reciente de que Norris maneja mejor el coche de 2026 que Piastri.

Hubo, sin embargo, circunstancias atenuantes: Piastri no participó en la FP1, cediendo su puesto a Leonardo Fornaroli, y no recibió la última especificación del suelo hasta la FP3 del sábado por la mañana, lo que afectó especialmente a un piloto que suele tardar un poco más en un fin de semana de carrera en coger el ritmo y entrar en la dinámica.

La última mejora de McLaren supuso un paso adelante crucial. Tras el parón veraniego, Piastri aún tendrá que seguir su ejemplo.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Perdedor: Ferrari

Dado el ritmo innato del monoplaza de Ferrari, especialmente sus velocidades en las curvas y la estabilidad de la parte trasera —que han sido la envidia del paddock de la F1—, el Hungaroring parecía el escenario perfecto para que Ferrari ejerciera aún más presión sobre un equipo Mercedes poco fiable. Las numerosas curvas y giros del circuito de Budapest también jugaban a favor de la Scuderia, enmascarando su déficit en la unidad de potencia.

Así pues, ¿que Lewis Hamilton y Charles Leclerc se quedaran sin podio y terminaran por detrás de un coche de cada uno de sus tres principales rivales? Eso dará mucho que pensar en Maranello.

Ferrari no suele aspirar a ser la estrella de los entrenamientos del viernes, pero su ritmo alentador parecía situarla legítimamente en la lucha por los primeros puestos. Sin embargo, la decisión de salir con neumáticos blandos no salió bien para ninguno de los dos pilotos, que se vieron atrapados detrás de los que llevaban neumáticos medios durante la primera tanda. Cuando Hamilton logró adelantar a Max Verstappen con una estrategia de "undercut", este le adelantó inmediatamente con una valiente maniobra en la curva 1.

A partir de ahí, Ferrari nunca pudo superar realmente su desfavorable posición en pista, y las paradas en boxes tempranas de Hamilton no ayudaron, ya que el ritmo del SF-26 con neumáticos duros no fue especialmente impresionante. Una penalización por exceso de velocidad en el pit lane para el británico puso el broche final a un fin de semana frustrante.

"No ha sido un buen domingo, porque cuando el viernes acabas en primera y segunda posición, esperas mucho más que un cuarto y un quinto puesto", admitió Vasseur. "Hoy hemos cometido demasiados errores, empezando por la salida, con la sanción, con el hecho de que Max nos adelantara en pista, y con que cada vez que hacíamos una parada en boxes perdíamos una posición por 0,2 o 0,3 segundos, y luego te pasas toda la carrera detrás de los [demás] coches. Todo salió mal, pero sin duda tenemos que hacerlo mucho mejor el domingo".

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Ganador: Max Verstappen

Max Verstappen no es de los que aguantan a los necios de buen grado ni siquiera en el mejor de los casos, pero si el sábado le hubieras dicho que acabaría subiendo al podio, se habría reído en tu cara sin más.

Su frustración con el RB22, que no respondía como debía, alcanzó un nuevo mínimo, ya que, incluso con el alerón trasero giratorio arreglado, los defectos inherentes al coche provocaron un misterioso cambio en el equilibrio aerodinámico que condujo a la última salida de pista de Verstappen en la clasificación.

El hecho de que Verstappen lograra salir airoso el domingo con una actuación impecable —incluida una maniobra de infarto en la curva 1 sobre Lewis Hamilton—, a pesar de sufrir los mismos problemas, dice mucho del talento del holandés.

Red Bull sorprendió entonces a Ferrari al quedarse en pista durante una larga última tanda con neumáticos blandos, que Verstappen ejecutó a la perfección.

"Aún así, fue una carrera muy dura. Seguí teniendo problemas con lo mismo que en la clasificación: el coche tiene un sobreviraje muy, muy marcado en algunos momentos y en diferentes fases. Así que, durante la mayor parte de la carrera, me dediqué simplemente a luchar contra eso", declaró a Sky. "Pero creo que hicimos muchas buenas maniobras".

Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

George Russell afirmó que ya estaba insensible ante la decepción de otro episodio de mala suerte en Bélgica, y que su fallido inicio en Hungría, que le relegó al puesto 19, le había llevado "más allá" de eso.

Este debería haber sido su año, pero al verse desafiado por un Kimi Antonelli rápido y desenfadado, Russell ha necesitado que todo le saliera bien para estar a la altura del italiano. Eso no ha sucedido. Aunque Antonelli también se ha visto afectado por los preocupantes problemas de fiabilidad de Mercedes, Russell se ha enfrentado a aún más dificultades y, en cuanto a su pilotaje, todavía no ha sido capaz de encontrar su ritmo.

Llegar al parón de verano con una diferencia de puntos equivalente a dos victorias por detrás de Antonelli, y también por detrás de Lewis Hamilton, de Ferrari, en la clasificación, no formaba parte del guion. Tendrá que encontrar nueva inspiración durante las vacaciones de verano para escribir un guion más convincente.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Ganador: Kimi Antonelli

A pesar de los fines de semana en los que alguna pieza de la potente, aunque frágil, unidad de potencia de Mercedes ha fallado, Antonelli ha sido un maestro a la hora de limitar los daños y ha mantenido un alto nivel de rendimiento constante que contradice su corta edad.

"Kimi es el que siempre está ahí, en cada sesión", dijo Norris tras la carrera, mientras Antonelli remontaba para terminar tercero por delante de los dos Ferrari. Esa mano firme es el tipo de rasgo que se asociaría con un veterano curtido, no con un joven de 19 años en su segunda temporada.

Hungría supuso otro caso de minimización de daños, ya que Mercedes no tuvo un fin de semana impecable en varios aspectos. Pero Antonelli abandona Budapest en una posición más sólida en el campeonato que la que tenía al llegar.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Ganador: Aston Martin

Terminar en los puestos 13.º y 14.º es el paradigma de una "pequeña victoria", pero no deja de ser una victoria para la atribulada escudería de Aston Martin tras una temporada que, hasta ahora, ha sido una pesadilla. La especificación B de Aston Martin aún no está del todo a punto, y habrá más potencial que aprovechar junto con la nueva unidad de potencia de Honda en los Países Bajos.

Pero, al menos, ha cumplido con lo que Aston Martin quería y necesitaba desesperadamente: respetabilidad, el regreso a la zona media de la parrilla en 2026 y una base sobre la que seguir construyendo. Diseñar y producir un paquete aerodinámico completamente nuevo en torno a un chasis más ligero no es moco de pavo.

Aston sigue estando muy por debajo de las ambiciosas metas de Lawrence Stroll, pero Hungría ha dado al equipo de Silverstone una dirección clara de cara a 2027 y ha proporcionado a sus trabajadores, que se esfuerzan al máximo, un motivo para sonreír.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

Es difícil, y por lo tanto algo injusto, destacar a uno de los equipos mencionados por encima de sus rivales, pero la recuperación de Aston Martin no hace más que centrar aún más la atención en otras escuderías de la zona media que ahora corren el riesgo de quedarse atrás.

A pesar de haber montado nuevas piezas, los devastadores incendios en los frenos de Cadillac, que ya se habían producido en Austria, volvieron con fuerza en Budapest, lo que obligó tanto a Valtteri Bottas como a un Sergio Pérez cada vez más frustrado a abandonar la carrera prematuramente.

El monoplaza de Williams ha sido un desastre y, además de carecer de carga aerodinámica, también adolece de la tradicional sensibilidad al viento del equipo, que está echando por tierra el equilibrio aerodinámico.

"Ni siquiera puedo pilotar de verdad", afirmó Alex Albon. "El equipo no está sacando lo mejor de mí porque tengo que conducir muy por debajo de mis posibilidades". Carlos Sainz, que también terminó con dos vueltas de retraso, vivió una tarde para olvidar al chocar contra Piastri bajo banderas azules.

Haas es otro equipo al que simplemente se le ha superado en desarrollo y, tras un admirable comienzo de 2026, el equipo más pequeño de la F1 se enfrenta a la realidad de tener que luchar con una mano atada a la espalda.