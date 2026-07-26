Por qué Sainz solo recibió cinco segundos de sanción tras golpear a Piastri en Hungría

Los comisarios del Gran Premio de Hungría explicaron por qué fueron más benévolos con Carlos Sainz y le impusieron solo una penalización de cinco segundos por su colisión con Oscar Piastri.

Piastri, que lideraba la carrera de Fórmula 1 en Budapest durante la primera parte de la prueba, estuvo cerca de quedar fuera de competencia en la vuelta 38 cuando Sainz, que estaba siendo doblado por el piloto de McLaren, se cruzó en su camino. A pesar del incidente, el piloto de Williams recibió únicamente una sanción de cinco segundos, ya que los comisarios consideraron que existía un factor atenuante.

Además de los problemas con el sistema de banderas azules, que impidieron que los pilotos recibieran señales claras durante la carrera, los comisarios señalaron que Piastri "no era visible" en los espejos de Sainz inmediatamente antes del contacto, cuando el australiano intentó superar al Williams en la curva 3.

Teniendo en cuenta ese factor atenuante, los comisarios decidieron no aplicar la penalización estándar de 10 segundos por provocar una colisión y, en su lugar, sancionaron a Sainz con cinco segundos.

Piastri pudo continuar sin daños a pesar del contacto, pero el incidente terminó contribuyendo a que perdiera el liderato frente a Lando Norris.

"En la vuelta 38, en la aproximación a la curva 3, el coche 55 (Sainz) estaba inmerso en una batalla con el coche 14 (Fernando Alonso)", señala el comunicado. "El piloto del coche 55 había sido informado por su equipo de que se estaban mostrando banderas azules debido a la aproximación del coche 81 (Piastri). Cuando el coche 81 intentó adelantar, se produjo un contacto entre los coches 55 y 81.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Los comisarios determinaron que el piloto del coche 55 era totalmente responsable de la colisión con el coche 81. Aunque la sanción estándar por provocar una colisión es una penalización de 10 segundos, los comisarios identificaron un factor atenuante.

"En el momento del incidente, la posición del coche 55 con respecto al circuito y a los otros coches hacía que el coche 81 no fuera visible para el piloto del coche 55 antes del intento de adelantamiento. Si bien el piloto había sido informado de que el coche 81 se estaba acercando, los comisarios aceptaron que la visibilidad limitada reducía su grado de responsabilidad.

"Teniendo en cuenta esta circunstancia atenuante, los comisarios determinaron que una penalización de cinco segundos, en lugar de la sanción estándar de 10 segundos, era la decisión apropiada".

Piastri abandonó posteriormente el Gran Premio de Hungría debido a un problema mecánico. Sainz terminó 18º, a dos vueltas del ganador de la carrera, Norris.