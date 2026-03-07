Russell logra la pole en Australia F1; Colapinto es 16° y Checo Pérez no pasa la Q1

George Russell dominó la Q1 y la Q2, por lo que el piloto británico arrancó la Q3 como el claro favorito, y no defraudó.

El piloto británico marcó un tiempo de 1m19s084 en su primera salida de la Q3 con gomas blandas usadas y luego mejoró a 1m18s518 en su segunda y última salida con el caucho nuevo para asegurarse la pole position.

Andrea Kimi Antonelli, quien tuvo un fuerte accidente en la FP3 y cuyos mecánicos de Mercedes lograron reparar el coche justo a tiempo para la clasificación, fue segundo con una vuelta de 1m18s811 que lo dejó a 0s293 de lo hecho por su compañero de equipo para un 1-2 del equipo de Brackley.

Isack Hadjar sacó la cara por Red Bull después de que Max Verstappen se estrellara en la Q1. El francés logró un registro de 1m19s303 para clasificar tercero, aunque a casi ocho décimas de lo hecho por Russell.

Charles Leclerc debió conformarse con el cuarto lugar, seguido de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, con Lewis Hamilton séptimo en el segundo Ferrari.

Los Racing Bulls de Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad ocuparon la octava y novena posición.

Audi tuvo una gran clasificación con Gabriel Bortoleto avanzando a la Q3, pero un problema en el monoplaza dejó al brasileño detenido en el ingreso al pitlane y le impidió llegar al garaje al final de la Q2. Por esto, Bortoleto no pudo tomar parte en la fase final de la sesión y comenzará décimo el domingo.

Nico Hülkenberg quedó a las puertas de la Q3 con el otro Audi y arrancará 11° el domingo, seguido de los Haas de Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Colapinto arrancará 16° en Australia tras avanzar a la Q2

Franco Colapinto consiguió avanzar a la Q2 sobre la bandera a cuadros al marcar una vuelta de 1m21s200 que le permitió pasar de 17° a 15° en el clasificador, dejando afuera a Fernando Alonso, de Aston Martin, y superando también a Bearman, el último en avanzar a la siguiente instancia.

El piloto argentino luego comenzó la Q2 con una vuelta de 1m21s852, por encima de su mejor marca de la Q1, lo que lo dejaba 16°, mientras que Gasly logró un registro de 1m20s501 que lo dejaba a las puertas de la Q3.

En su último intento, Colapinto mejoró a 1m21s270 pero no pudo salir del 16° lugar, a 2s336 de la referencia impuesta por Russell en la Q2. Gasly, en tanto, terminó 14° sin mejorar su vuelta, con el Williams de Alex Albon metido entre los dos Alpine.

Checo Pérez supera a Bottas, pero los Cadillac no pasan la Q1

Sergio Pérez se ubicó 18° en su regreso a la Fórmula 1 para el estreno de Cadillac en la Fórmula 1.

El piloto mexicano arrancó la clasificación con una vuelta de 1m23s567 y luego mejoró a 1m22s605 en el final de la Q1, pero no le alcanzó para avanzar a la siguiente instancia, algo de todos modos esperable dado lo mucho que aún debe mejorar Cadillac.

De todos modos, lo hecho por Checo Pérez le alcanzó para superar a su compañero Valtteri Bottas, quien se ubicó 19° con un tiempo de 1m23s244.

Verstappen, accidente y eliminación en la Q1

Max Verstappen sufrió una fuerte salida de pista al iniciar su primera vuelta rápida en la clasificación cuando se le bloqueó el eje trasero al llegar a la primera curva.

El piloto neerlandés perdió el control del RB22 a gran velocidad y fue a impactar contra las defensas, causando una bandera roja a 7m29s del final de la primera fase de la sesión.

“El coche simplemente se bloqueó en el eje trasero. Fantástico”, dijo Verstappen por la radio antes de bajarse del coche por sus propios medios.

Verstappen no fue el único en no marcar tiempos, ya que Carlos Sainz, de Williams, y Lance Stroll, de Aston Martin, no pudieron salir a la pista por problemas en sus respectivos monoplazas.

Fórmula 1 - GP de Australia - Resultados de la clasificación