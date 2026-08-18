Los fichajes más importantes de la historia de la Fórmula 1

El mundo del automovilismo espera con gran expectación a que Fernando Alonso y Max Verstappen decidan su futuro en la Fórmula 1, ya que se considera que estos dos campeones del mundo son las primeras fichas que deben caer para dar inicio a una oleada de traspasos de pilotos de cara a 2027.

Aunque no hay garantía de que ninguna de las dos partes vaya a abandonar sus equipos actuales, cualquier cambio supondría una sacudida para el sistema de la F1 en un mercado de pilotos relativamente estable.

Si el holandés decidiera cambiar de equipo y abandonar Red Bull, supondría una sorpresa monumental, comparable a algunos de los traspasos más impactantes de la historia de la F1. A continuación, te presentamos 10 traspasos que tuvieron un impacto similar.

2025: Lewis Hamilton ficha por Ferrari

Foto: Ferrari

Lewis Hamilton era el niño prodigio Mercedes. Había competido con motores Mercedes desde su llegada a la F1, se había incorporado al equipo en 2013 y había consolidado su posición como el piloto de F1 más exitoso de la historia tras conquistar seis títulos con las Flechas de Plata.

Entonces llegó la era del efecto suelo en la F1 en 2022 y el rendimiento del equipo se desplomó. Un controvertido concepto aerodinámico hizo que Mercedes cayera de lo más alto, y Hamilton sufrió su primera temporada sin victorias en la F1 en 2022. El bajón de forma, una breve prórroga de contrato con el equipo y el sueño de Hamilton de correr con los colores rojos dieron lugar a un fichaje sorpresa.

Días antes incluso de que Mercedes presentara su monoplaza para 2024, Hamilton anunció por sorpresa que ficharía por Ferrari para 2025. La noticia pilló desprevenidos a los conocedores del paddock, a los expertos y a los aficionados, ya que muchos esperaban que el británico terminara su carrera en la F1 con Mercedes. En cambio, cumplió el sueño de toda su vida de correr para la Scuderia y, desde entonces, ha vuelto al escalón más alto del podio.

2019: Daniel Ricciardo ficha por Renault

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Se esperaba que Ricciardo fuera la próxima estrella de Red Bull tras la marcha de Sebastian Vettel, que se retiró tras conquistar cuatro títulos mundiales. Y el australiano dio muestras de su brillantez en el equipo, logrando siete victorias en carrera y llegando a ocupar el tercer puesto en la clasificación de la F1.

Sin embargo, su posición al frente del equipo de Milton Keynes se vio amenazada con la llegada de Verstappen en 2016, y el australiano fue superado en puntos por el neerlandés en 2018. Para entonces, ya circulaban rumores de favoritismo hacia Verstappen, por lo que Ricciardo comenzó a valorar sus opciones fuera de Red Bull.

La perspectiva de correr para un equipo oficial, un nuevo entorno y un suculento contrato se combinaron y llevaron al australiano a fichar por Renault para la temporada 2019. La decisión causó una gran sorpresa, ya que Red Bull era uno de los tres mejores equipos y luchaba habitualmente por la victoria con Ferrari y el dominante Mercedes. Renault, por su parte, se encontraba firmemente en la zona media de la tabla y atravesaba un periodo de reconstrucción.

2013: Lewis Hamilton ficha por Mercedes

Foto: XPB Images

Antes de su espectacular fichaje por Ferrari, Hamilton protagonizó otro cambio sorprendente al abandonar el equipo que le había llevado a la Fórmula 1:McLaren.

El británico se formó en las categorías inferiores de la F1 con el apoyo de McLaren y debutó con el equipo en 2007. Tuvo un comienzo de carrera en la F1 de récord, ganando cuatro carreras en su temporada de debut y terminando el año en segunda posición. Al año siguiente, se proclamó campeón.

Tras cuatro temporadas menos brillantes, Hamilton decidió que era hora de empezar de cero y anunció que fichaba por Mercedes. Pero aquel equipo de Mercedes era irreconocible en comparación con el actual, y solo había ganado una carrera desde su regreso a la categoría en 2010. No obstante, Hamilton apostaba por el cambio de normativa de la F1 en 2014, y su asociación con las Flechas de Plata le ayudaría a convertirse en uno de los pilotos más exitosos de la historia del campeonato.

1999: Jacques Villeneuve ficha por BAR

Foto: Sutton Images

Tras ganar el campeonato de pilotos de Fórmula 1 en 1997, en su segunda temporada en la categoría, el piloto Williams, Jacques VilleneuveWilliams estaba en la cresta de la ola a finales de los 90. Sin embargo, el bajón de forma del equipo que le había proporcionado su primera victoria en la F1 y el resurgimiento de McLaren le llevaron a buscar nuevos horizontes.

Según se dice, a Villeneuve le ofrecieron un asiento en McLaren para la temporada de 1999, pero en su lugar optó por un equipo que era realmente, realmente nuevo: British American Racing. El equipo se formó a partir de las cenizas de Tyrrell y estaba dirigido por Craig Pollock, que era el representante de Villeneuve. En aquel momento, el franco-canadiense esperaba construir el equipo a su alrededor en busca de un mayor éxito en la F1, pero eso no salió del todo bien.

En su primera temporada en BAR, se retiró en 12 de las 16 carreras disputadas y solo logró un octavo puesto como mejor resultado, en Italia. Un año más tarde, los resultados no mejoraron mucho y logró un puñado de puestos entre los cinco primeros. Villeneuve volvió a fichar por el equipo en 2002, pero desde entonces ha admitido que esta es una de sus pocas cosas de las que se arrepiente en la F1.

1997: Damon Hill ficha por Arrows

Foto: Motorsport Images

Damon Hill fue otro piloto que se alzó con un campeonato del mundo con Williams y luego dio un giro inesperado para situarse en la parte trasera de la parrilla. En el caso del británico, esto supuso su fichaje por Arrows para la temporada de 1997, justo después de hacerse con el título en 1996. Sin embargo, el motivo del traspaso no estaba del todo claro.

Hill tuvo un comienzo estelar en la temporada de 1996 con Williams, ganando cuatro de los cinco primeros Grandes Premios y aprovechando el impulso que le había llevado a terminar segundo en 1994 y 1995. Sin embargo, se rumorea que Williams nunca quiso realmente que Hill fuera el líder del equipo, y una serie de comentarios improvisados del británico sobre su rendimiento y su salario dejaron mal sabor de boca a los directivos de Williams a principios de la temporada de 1996.

Por ello, el equipo se aprovechó de un par de errores que Hill cometió al principio y decidió no renovarle el contrato para el año siguiente. Hill acabó ganando el título, pero al final de la temporada se quedó sin muchas opciones para seguir compitiendo, y acabó fichando por Arrows por un solo año, en 1997.

1996: Michael Schumacher ficha por Ferrari

Foto: Motorsport Images

El fichaje que dio lugar a una de las colaboraciones más exitosas de la historia de la F1 supuso el paso de Michael Schumacher a Ferrari para la temporada de 1996. Hoy en día, el salto de la valiente escudería Benetton a la potencia italiana parece obvio, pero en aquel momento fue una sorpresa para muchos.

Con la inminente salida de Renault de la F1, Benetton estaba a punto de perder a su proveedor de motores y Ferrari, que no había pasado del tercer puesto en los cinco años anteriores, se encontraba en pleno proceso de reconstrucción. Con Jean Todt al mando, había incorporado a nuevos responsables técnicos y esperaba contar con un piloto estrella en torno al cual construir el equipo.

En 1995, Schumacher estaba en la cresta de la ola. Había conseguido su primer campeonato y iba por buen camino para hacerse con el segundo en tan solo su cuarto año en la categoría. Todt creía que él era la pieza que faltaba para ayudar a Ferrari a volver a la cima y, tras contar con un equipo técnico capaz de construir el coche adecuado, se propuso fichar al piloto adecuado.

Según se dice, Todt pasó un día en Mónaco convenciendo a Schumacher para que firmara el contrato, y así lo hizo. El alemán ganaría su primera carrera con los colores rojos en el Gran Premio de España de 1996, antes de sumar otras 71 victorias y cinco títulos mundiales.

1991: Nigel Mansell ficha por Williams

Foto de: Ercole Colombo

Aunque Nigel Mansell fue el último piloto de Ferrari seleccionado personalmente por el fundador del equipo, Enzo Ferrari, la etapa del británico en la Scuderia fue efímera, a pesar de ganar su carrera de debut con el equipo.

Los problemas de fiabilidad, los errores en pista e incluso una suspensión de carrera lastraron el resto de la primera temporada de Mansell en Ferrari. Y aunque volvió a subir al escalón más alto del podio en su segundo año, el británico siguió teniendo una temporada mediocre y, en última instancia, sumó menos puntos en 1990. Las disputas fuera de la pista con su compañero de equipo Alain Prost y las acusaciones de que ambos no competían con monoplazas iguales llevaron a Mansell a anunciar su retirada definitiva de la F1 tras abandonar el Gran Premio de Gran Bretaña.

Esos planes se vieron truncados por Frank Williams, quien movió prácticamente montañas para conseguir que Mansell firmara para 1991. Al británico se le concedió el estatus indiscutible de piloto número uno en el equipo, garantías por escrito de apoyo por parte de Williams y sus proveedores, y un salario de 4,6 millones de libras por temporada. La inversión dio sus frutos y, tras quedar segundo en 1991, ganó el título de Fórmula 1 para Williams un año después.

1990: Alain Prost ficha por Ferrari

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Prost era un hombre de McLaren. Tras comenzar su carrera en la F1 con Renault, se había incorporado a la escudería británica en 1984 y, posteriormente, había desarrollado todo su potencial. Un segundo puesto precedió a dos títulos mundiales consecutivos en 1985 y 1986, antes de que ganara su tercer título con McLaren en 1989.

Sin embargo, los dos últimos años de Prost en McLaren estuvieron marcados por el conflicto con su compañero de equipo, Ayrton Senna, quien se alzó con su primer título en 1988 y luchó con uñas y dientes contra Prost en 1989. Se intercambiaron acusaciones de conducta antideportiva, se lanzaron acusaciones de conducción peligrosa y, a partir de la carrera de Imola (segunda prueba), los dos dejaron de dirigirse la palabra.

A mitad de temporada, Prost anunció que dejaría McLaren para fichar por Ferrari en 1990, e incluso dejó caer su trofeo del Gran Premio de Italia a los pies de los tifosi que lo esperaban. Esta decisión desató la indignación, y hubo incluso peticiones para que McLaren despidiera a Prost y así pudiera terminar la temporada con los colores rojos. Esto no sucedió, y Prost se hizo con el título tras chocar con Senna en la penúltima carrera de la temporada.

1976: De Emerson Fittipaldi a Fittipaldi

Foto: Sutton Images

¿Cuántos pilotos de Fórmula 1 pueden decir que han pilotado para un equipo que compartía su nombre? No muchos, y aún menos lograron alcanzar el éxito compitiendo para equipos que llevaban su mismo nombre. Para Emerson Fittipaldi, la oportunidad de pilotar para el equipo familiar llegó a mediados de los 70, cuando su hermano Wilson Fittipaldi creó el único equipo de F1 con sede en Brasil.

Sin embargo, antes de incorporarse al equipo familiar, el joven Fittipaldi había pilotado para McLaren en la Fórmula 1. Anteriormente había ganado el título de 1974 con el equipo y había quedado segundo, por detrás de Niki Lauda, en 1975. Pero, en el apogeo de su carrera en la F1, Emerson Fittipaldi sorprendió a todo el mundo y abandonó McLaren con el objetivo de luchar por la victoria en un equipo brasileño.

En total, Emerson Fittipaldi pasó cinco temporadas en la escudería, que atravesaba dificultades. Durante ese tiempo, logró su mejor resultado, un segundo puesto, en un caótico Gran Premio de Brasil de 1978, y solo consiguió subir al podio de la F1 en una ocasión más.

1954: Juan Manuel Fangio ficha por Mercedes

Foto de: Ullstein Bild vía Getty Images

Aunque Red Bull tenga fama de intercambiar pilotos entre sus dos equipos de F1 en la era moderna, Juan Manuel Fangio fue un pionero de los cambios a mitad de temporada. Y es que, mientras dominaba la clasificación de 1954, dio el sorprendente salto de Maserati a Mercedes tras solo dos carreras.

Tras alzarse con la victoria con facilidad en Argentina y Bélgica al inicio de la temporada de 1954, Fangio se pasó a Mercedes con motivo de la entrada de la marca alemana en la F1. Las Flechas de Plata dominaron y Fangio ganó cuatro de las seis carreras en las que participó con el equipo ese año. Ganó el título y lo revalidó en 1955, demostrando así que el cambio a mitad de temporada había merecido mucho la pena.