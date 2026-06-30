El futuro de Verstappen en la F1: ¿Son serias las charlas con McLaren, o una forma de presionar a Red Bull?

Max Verstappen sigue bajo contrato con Red Bull hasta finales de 2028, pero al igual que hace un año, su futuro continúa siendo uno de los principales temas de conversación en el paddock de la Formula 1.

A comienzos de este año, la principal pregunta era si el neerlandés siquiera seguiría en la F1 debido a su descontento con el reglamento técnico. Sin embargo, debido a los ajustes paso a paso hacia un reparto 60-40 en 2028 entre el motor de combustión y el eléctrico, esa amenaza ha desaparecido en gran medida.

La pregunta lógica que sigue es para qué equipo correrá Verstappen en los próximos años, y en ese sentido la situación actual se siente como un déjà vu. Guarda un gran parecido con la del año pasado.

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Entonces, Red Bull también tuvo que demostrarle a Verstappen que podía darle la vuelta a una situación difícil, y entonces Verstappen – al igual que ahora – también veía poca necesidad de hablar públicamente durante mucho tiempo.

Eso siguió siendo así durante todo el fin de semana del Gran Premio de Austria. Después de que el Daily Mail informara sobre conversaciones informales con McLaren, naturalmente le preguntaron a Verstappen por su futuro y qué necesita ver de Red Bull para quedarse.

"Ellos lo saben, pero no necesito hablar demasiado de ello," dijo el cuatro veces campeón del mundo después de la clasificación en Spielberg.

¿Podría McLaren ser realmente una opción plausible para Verstappen?

En cuanto a los informes sobre 'conversaciones informales' entre Verstappen y McLaren, las personas vestidas de papaya en el paddock no niegan que esas conversaciones hayan tenido lugar. En cambio, señalan con razón que este tipo de charlas son perfectamente normales.

"Todos hablan con todos," fue la respuesta, y precisamente porque Verstappen sigue manteniendo abiertos sus planes de futuro en público, sería ingenuo que los equipos rivales no mantuvieran conversaciones informales sobre su situación actual.

Por cierto, eso es exactamente lo que dijo el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, el año pasado cuando le preguntaron repetidamente por sus conversaciones con Verstappen.

Zak Brown está "muy contento" con su actual alineación de pilotos. Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

"Si hay un cuatro veces campeón del mundo que necesita decidir qué va a hacer en el futuro, entonces como jefe de equipo, es tu deber ver hacia dónde va eso," fue la reflexión de Wolff sobre el asunto.

El CEO de McLaren, Zak Brown, lo expresó de forma algo más diplomática el pasado fin de semana, pero tampoco descartó de inmediato los rumores.

"Me sorprendería mucho que Lando u Oscar se fueran a otro sitio porque están muy contentos," dijo Brown a Sky Sports F1.

"Por supuesto tenemos contratos, pero, incluso además de eso, dejando los contratos a un lado, estamos muy contentos con ellos, y ellos están muy contentos aquí. Si por alguna extraña razón alguien resbalara con una cáscara de plátano al salir de la bañera, entonces por supuesto Max es un cuatro veces campeón del mundo."

Aunque la saga actual resulta familiar en algunos aspectos, hay dos grandes diferencias en comparación con el año pasado. La primera es que el equipo oficial de Mercedes ya no está en el centro de la historia.

En Spielberg, Wolff declaró que Mercedes no quiere cambiar su alineación para 2027, mientras que George Russell dijo una vez más que conducirá "100%" para las Flechas Plateadas el próximo año.

Aunque el contrato de Russell se anunció como un acuerdo plurianual, en el paddock se asume ampliamente que se trata de una estructura de uno más uno. Durante el parón de abril, Russell ya explicó que hay parámetros claros establecidos y que, basándose en ellos, debería pilotar para Mercedes el próximo año.

Mercedes no se espera que tenga lugar para Verstappen en 2027. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Eso tiene sentido no solo por las propias actuaciones de Russell, sino también por otra razón: dado el historial de Verstappen frente a sus compañeros de equipo, sería arriesgado colocar al cuatro veces campeón del mundo junto a Kimi Antonelli, especialmente porque el joven italiano es el proyecto a largo plazo de Mercedes.

Además, Mercedes ya está en posición de luchar por victorias y campeonatos con su alineación actual.

Ese es, hasta cierto punto, el riesgo que Verstappen aceptó al no cambiar de equipo antes de la temporada 2026, aunque hay dos razones que explican esa decisión. En primer lugar, Verstappen no pudo activar la cláusula de salida de su contrato durante el parón de verano de 2025, aunque ha declarado repetidamente que se habría quedado de todos modos, independientemente de cualquier cláusula.

Eso encaja con la realidad política del momento. Red Bull se había separado de Christian Horner apenas unas semanas antes, tras lo cual Verstappen declaró que disfruta trabajando con Laurent Mekies. Dentro de ese contexto político, habría sido prácticamente imposible anunciar su propia salida solo unas semanas después.

Eso hizo que mantenerse leal a Red Bull – especialmente después de las actuaciones significativamente mejoradas del equipo el año pasado – fuera la decisión lógica, pero también significa que el mercado de pilotos se ve diferente un año después.

Mercedes está ganando actualmente sin Verstappen, mientras que Ferrari también parece tener su alineación resuelta. Charles Leclerc firmó un nuevo contrato antes del Gran Premio de Mónaco que lo mantiene en la Scuderia hasta la década de 2030. Había más dudas en torno a Lewis Hamilton después de la difícil campaña de la temporada pasada, pero esas han desaparecido en gran medida gracias a sus mejores actuaciones este año.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Añádase a eso el hecho de que Aston Martin – otro equipo con el que se vinculó a Verstappen – ha surgido como el mayor perdedor bajo el nuevo reglamento, y resulta lógico que McLaren se mencione ahora como una de las pocas opciones restantes. Eso no tendría por qué estar necesariamente orientado a 2027, con 2028 potencialmente resultando igual de interesante, ya que se espera que el mercado de pilotos vuelva a abrirse más.

No debe olvidarse que antiguos miembros clave de Red Bull como Rob Marshall, Will Courtenay y Gianpiero Lambiase ya trabajan en Woking o, en el caso de Lambiase, está previsto que se una al equipo en 2028.

Las dos cosas que Red Bull puede hacer para retener a Verstappen

El segundo aspecto que difiere del año pasado, aparte del mercado de pilotos, es la situación del campeonato. Pese a la mejora en Austria, Verstappen sigue siendo solo séptimo en el certamen, mientras que su posición media de clasificación en lo que va de temporada ha sido 7.4.

Con solo tres fines de semana de carrera restantes antes del parón de verano, es poco probable que Verstappen suba al top dos o incluso al top tres del campeonato, lo que hace plausible que pueda activar la cláusula de salida esta vez – que está relacionada con su posición en el campeonato en agosto – si desea hacerlo.

Si realmente quiere hacerlo es, naturalmente, la pregunta clave, y Raymond Vermeulen arrojó algo de luz sobre ello en una entrevista con el periódico neerlandés De Telegraaf el pasado fin de semana.

El manager de Verstappen reiteró una vez más que la intención es permanecer en Red Bull, pero añadió que Verstappen "no nació para correr en la zona media."

Max Verstappen no nació para correr en la zona media, dijo su manager. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Su posición media de salida hasta ahora probablemente califica como zona media, aunque el progreso de Red Bull parece haber llegado justo a tiempo. Cuando Servus TV le preguntó en broma a Verstappen después del Gran Premio de Austria si el segundo puesto todavía contaba como zona media, el neerlandés se rió: "No, eso ya no es realmente la zona media."

Ante todo, subraya que Red Bull tiene que mejorar su rendimiento. Verstappen simplemente quiere un coche capaz de luchar por el campeonato del mundo, y si Red Bull puede proporcionárselo – no solo ahora sino también en los próximos años – entonces no hay razón para buscar en otra parte.

Los paquetes de mejoras introducidos en Miami y Spielberg han borrado en gran medida el enorme déficit del inicio de la temporada, lo que ha ido de la mano con la reducción de peso.

La brecha se ha reducido de un segundo por vuelta a apenas unas décimas como máximo, aunque Verstappen dejó claro después de conseguir su segundo podio de la temporada que todavía se requiere más progreso.

Además, el Red Bull Ring es una pista muy corta donde Verstappen siempre ha destacado, lo que significa que solo surgirá una imagen más representativa en Silverstone y Spa.

Max Verstappen conversa con Laurent Mekies. Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Además del panorama deportivo, también hay un aspecto comercial. ¿Podrían utilizarse las conversaciones con McLaren para aumentar la presión sobre Red Bull – tanto en la pista como fuera de ella, en otras palabras para asegurar un acuerdo aún mejor?

Esa línea de pensamiento se ha vuelto cada vez más prominente en el paddock en las últimas semanas. Es plausible que la situación actual acabe resultando en que Verstappen se quede en Red Bull, pero quizá con condiciones aún mejores.

Algunas fuentes del paddock incluso sugieren que no puede descartarse una participación en el equipo para Verstappen a largo plazo. Eso no tendría precedentes para un piloto en activo en la era moderna, aunque encajaría con la tendencia de otras figuras importantes de obtener acciones en equipos – como Adrian Newey tras su paso a Aston Martin. Curiosamente, Horner también pasó mucho tiempo persiguiendo un acuerdo similar para sí mismo.

Independientemente de cómo puedan acabar siendo las condiciones si Verstappen decidiera quedarse – algo de lo que nadie tiene actualmente una visión clara – eso significa que la situación se está desarrollando en dos frentes. Verstappen tiene que sopesar qué es lo mejor para él, tanto dentro como fuera de la pista, en los próximos años.

En ese último punto, las finanzas no son la única consideración. Verstappen es muy activo fuera de la F1, y Red Bull le da total libertad en ese sentido. Eso se aplica no solo a sus actividades en GT3, sino también a su elección de fabricante para esos programas, así como al apoyo a sus propios proyectos de competición y sim racing.

McLaren ha insinuado que no necesariamente se opondría a eso, pero en Red Bull Verstappen ya encuentra un entorno hecho a su medida. Dijo el año pasado que tendría poco sentido hablar con otros equipos si no estaban preparados para darle la libertad de perseguir sus ambiciones en carreras de resistencia junto a la F1.

Como se mencionó, McLaren no niega las 'conversaciones informales', pero eso todavía no apunta automáticamente a nada serio. Desde la perspectiva de ambas partes, simplemente es lógico mantener esas conversaciones, mientras que Verstappen tiene varias razones por las que la situación actual podría jugar a su favor.

Una estancia más larga en Red Bull – potencialmente con condiciones aún mejores – todavía parece plausible, aunque en todos los escenarios posibles se está jugando una partida inteligente. Verstappen no tenía razón para revelar públicamente sus intenciones hace varias semanas, lo que hace que la situación actual sea completamente lógica: explorar el mercado y, si no aparecen mejores opciones, usar su ventaja en las conversaciones con Red Bull.

Mientras tanto, Red Bull tiene dos tareas si quiere maximizar sus posibilidades de retenerlo: continuar el diálogo entre bastidores – como ocurrió hace varias semanas durante una reunión con la alta dirección de Red Bull en Austria, que dio lugar a las fotos tan comentadas – y, sobre todo, seguir desarrollando el RB22. Se dio un paso importante en Spielberg en ese sentido, pero una golondrina no hace el verano. Y una cosa sigue sin cambiar: Verstappen todavía tiene el tiempo de su lado.