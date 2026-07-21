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Fórmula 1

Alonso: La decisión sobre su futuro depende del reglamento, no del rendimiento de Aston Martin

Puede que Alonso solo haya sumado un punto hasta ahora con un Aston Martin poco competitivo, pero un coche más rápido no bastará para convencerlo de que se quede en la F1 el año que viene.

Rachit Thukral Filip Cleeren
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso insiste en que su futuro en la Fórmula 1 no dependerá de los resultados de Aston Martin durante lo que queda de 2026, sino de si es capaz de disfrutar pilotando los actuales monoplazas híbridos.

El futuro del español se ha convertido en un tema de gran actualidad en los últimos meses, ya que su contrato con la escudería con sede en Silverstone expira a finales de año.

Aston Martin confía en una mejora significativa en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana para convencerle de que se quede, tras haber tenido un comienzo desastroso en el nuevo ciclo de normativa con un monoplaza con exceso de peso y poco fiable.

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Alonso ya había dejado claro en Barcelona que el coche actualizado no sería un factor decisivo en sus planes,e insistió en que ambos aspectos no guardaban relación.

En declaraciones realizadas en Spa, el bicampeón del mundo reafirmó esos comentarios y reveló que su decisión dependería, en cambio, de si la F1 consigue que los monoplazas actuales sean más divertidos de pilotar, ya que está sopesando seguir compitiendo más allá de cumplir los 45 años. 

Cuando se le preguntó qué importancia tendría el coche de especificación B de Aston para su futuro en la F1, Alonso respondió: "Ninguna, porque mi decisión no tiene que ver con el rendimiento de este año.

"Este año hemos empezado con mal pie y no puedo basar mi decisión para el año que viene en un rendimiento que no es realista. Creo que este no es el verdadero potencial del equipo. Creo que es mucho mayor de lo que vemos. 

"Creo que mi decisión para el año que viene tiene más que ver con el reglamento. Conducir estos coches en circuitos como el de Spa hoy o en Silverstone en la última carrera no es lo que sueño para mi futuro. Así que ya veremos".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Alonso admitió que esperaba que Aston Martin arrancara con buen pie en 2026, ya que el propietario, Lawrence Stroll, había realizado una importante inversión para sacar partido del nuevo ciclo normativo.

Además de construir una fábrica más grande en el "valle del automovilismo" del Reino Unido, Aston había fichado a Adrian Newey para dirigir el departamento técnico y se había asegurado a Honda como socio oficial para los motores.

Una vez que quedó claro que el AMR26 estaba muy por debajo del ritmo de los demás, el equipo decidió renunciar a pequeñas actualizaciones para centrarse en lo que, en esencia, podría describirse como un coche de especificación B.

Alonso afirmó sentirse "decepcionado" por el mal comienzo de temporada de Aston Martin, pero espera que el fin de semana de Hungría marque un punto de inflexión para la escudería.

"Ha sido difícil. Teníamos grandes esperanzas puestas en este reglamento, en la llegada de Adrian al equipo, en Honda y en cosas por el estilo", afirmó. "Así que las expectativas eran muy altas y no las hemos cumplido.

"No fue duro; simplemente fue decepcionante ver el coche en Barcelona el viernes. Pero, al mismo tiempo, todos en el equipo lo tomaron como un reto y quieren conseguirlo. 

"Vuelven y esperamos que Budapest sea el primer paso hacia ese rendimiento; volver y, con suerte, encauzar al equipo por el buen camino".

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