La explicación completa de la FIA sobre su rechazo a Mercedes

"El Competidor proporcionó a los Comisarios una carta a fecha 16 de noviembre de 2021 con Apéndices que exponen sus argumentos apoyando la Solicitud.

De conformidad con el art. 14 del ISC, se debe presentar una solicitud de revisión contra la decisión de un comisario y solo se puede otorgar si un Competidor demuestra exitosamente "que se descubre un elemento nuevo significativo y relevante que no estaba disponible para las partes que juzgan en el momento de la decisión en cuestión". Siempre que exista una decisión de los Comisarios, los cuatro puntos clave que el Competidor debe demostrar son que el nuevo elemento debe ser (i) Significativo, (ii) Relevante (iii) Nuevo; y (iv) que No estuviera disponible en ese momento de la decisión en cuestión.

Aquí, el Competidor señala, en particular, las imágenes de la cámara on board orientada hacia adelante y las imágenes de la cámara on board de 360​​° del coche #33 (la "secuencia"), que tuvieron que descargarse después de la carrera como elementos que respaldan la solicitud de un Derecho a revisión.

Es importante tener en cuenta que lo siguiente no es una afirmación o revisión de la decisión de los Comisarios tomada durante la carrera, sino más bien una evaluación sobre si existe el Derecho a Revisión.

"La decisión"

Con respecto a las "Incidencias durante la carrera", el art. 47.1 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA de 2021 (el "SR") establece:

"El Director de Carrera puede informar a los Comisarios de cualquier incidente en la pista o sospecha de incumplimiento de este Reglamento Deportivo o del Código (un "Incidente"). Después de la revisión, quedará a discreción de los Comisarios decidir si procede o no con una investigación. Los Comisarios también pueden investigar un Incidente observado por ellos mismos". (énfasis añadido)

Los Comisarios no se sientan pasivamente durante una carrera y no lo hicieron tampoco en este caso. En el momento en que el director de carrera les pidió a los Comisarios su opinión y les dijo que el incidente iba a ser "Anotado" en las pantallas de tiempos, ya estaban viendo las imágenes disponibles. La subsecuente decisión discrecional de los Comisarios de no proceder con una investigación formal es el equivalente automovilístico de "Play-On" en otros deportes.

Siempre habrá algunos ángulos de vídeo, debido a los límites tanto en la tecnología como en el ancho de banda, que no estén disponibles en ese momento. Y se consideren las decisiones de los Comisarios correctas o incorrectas, y al igual que con las decisiones de los árbitros en el fútbol, ​​no parece deseable poder revisar cualquiera o todas las decisiones discrecionales en carrera hasta dos semanas después del hecho y, por lo tanto, los Comisarios dudan seriamente de que la intención del derecho de revisión en el Código Deportivo Internacional sea permitir que los Competidores busquen una revisión de tales decisiones discrecionales que no se derivan de una investigación formal por parte de los Comisarios y no dan lugar a un documento publicado.

A pesar de lo anterior, el art. 47.1 de la RE se aplica al presente caso, ya que establece explícitamente que corresponde a "los Comisarios decidir si procede o no con una investigación", mientras que el art. 14 de la ISC se refiere a "la decisión en cuestión" (d minúscula). Como resultado, los Comisarios en este caso muy específico determinan que el mensaje "el incidente de la curva 4 que involucró a los coches 33 (Ver) y 44 (Ham): no se requiere investigación" constituye una decisión. Habiendo dicho eso y tomando los cuatro puntos clave mencionados anteriormente del derecho de revisión en orden inverso, los delegados hacen la siguiente evaluación:

No disponible

Es innegable que las imágenes no estaban disponibles para el Competidor en el momento de la decisión de los Comisarios. Solo un canal de vídeo de cada monoplaza está disponible para la retransmisión ​​y los Comisarios en un momento dado y durante el incidente en la vuelta 48, la cámara seleccionada en el monoplaza 33 era la cámara trasera. Eso significa que tampoco estaba disponible para el propio Competidor. Si bien no está disponible en directo, todas las demás cámaras on board de los coches se graban y están disponibles para descargar después de la carrera. Por tanto, se cumple esta prueba.

Nuevo

Muchos ángulos de cámara no están disponibles en directo para los Competidores, pero sí para los Comisarios. Entonces, los Comisarios consideraron si las imágenes que simplemente no se transmiten o no están disponibles para los Competidores deben considerarse nuevas. Esto es especialmente a la luz del argumento de que este tipo de decisión es equivalente al "play on" en otros deportes.

El Competidor proporcionó como prueba el Documento 41 del Gran Premio de Austria de 2020 donde la cámara on board de 360 ​​° en ese caso, que no estaba disponible tanto para el equipo como para los Comisarios en el momento de la decisión inicial, pero sí estuvo disponible posteriormente y se consideró "nueva "por los Comisarios en ese momento.

Los Comisarios consideran que este caso es similar y, por lo tanto, determinan la prueba a cumplir, es nuevo.

Relevante

El Competidor propuso que las imágenes eran relevantes porque eran las únicas imágenes que permitían analizar juntos la posición general de los coches, las entradas de dirección del piloto del coche 33, el rumbo de los coches y la proximidad de los coches. Si bien los Comisarios a menudo tienen que tomar una decisión con un conjunto limitado de hechos, es cierto que para revisar esto, la cámara delantera era uno de los ángulos que buscaban los Comisarios. El metraje es una vista directa del incidente, no es ajeno y, por lo tanto, en opinión de los Comisarios, es relevante.

Significante

Si estas imágenes son "significativoas" es realmente una cuestión de si es probable que cambie o no la decisión inicial de los Comisarios.

En el ejemplo pertinente presentado por el Competidor de Austria 2020, ninguna de las imágenes disponibles y vistas en el momento de la decisión mostraba una bandera amarilla visible para el piloto (Lewis Hamilton). Sin embargo, las nuevas imágenes de la cámara 360° que antes no estaban disponibles, que se descargaron al día siguiente, mostraron claramente que la bandera amarilla era visible desde el monoplaza y que el piloto fue sancionado por no reducir la velocidad. En ese caso, el metraje cambió por completo la decisión de los Comisarios y, por lo tanto, fue significativo. Durante esa audiencia, el Competidor pidió que si los Comisarios no estaban convencidos del significado de las imágenes, se les diera la oportunidad de presentar su punto de vista al respecto. Tras la parte inicial de la audiencia, los Comisarios le dieron al Competidor la oportunidad de hacerlo, existiendo un precedente para eso. Se reprodujeron las imágenes que antes no estaban disponibles, y el Competidor también presentó las imágenes al lado en una comparación con la vuelta anterior.

Como se señaló anteriormente, los Comisarios a menudo deben tomar una decisión rápidamente y con un conjunto limitado de información. En el momento de la decisión, los Comisarios sintieron que tenían suficiente información para tomar una decisión, que posteriormente coincidieron ampliamente con los comentarios inmediatamente posteriores a la carrera de ambos pilotos involucrados. Si hubieran sentido que el vídeo de la cámara orientada hacia adelante del coche 33 era crucial para tomar una decisión, simplemente habrían puesto el incidente bajo investigación, para ser investigado después de la carrera, y tomado una decisión después de que ese vídeo estuviera disponible. No vieron la necesidad de hacerlo.

La posición del Competidor es que este nuevo metraje proporciona suficiente información para que los Comisarios lleguen a una conclusión completamente diferente a la que tenían anteriormente. Sin embargo, los Comisarios determinan que el metraje no muestra nada excepcional que sea particularmente diferente de los otros ángulos que estaban disponibles para ellos en ese momento, o que cambie particularmente su decisión que se basó en el metraje disponible originalmente. A diferencia del caso de Austria de 2020, a juicio de los Comisarios, no hay nada en las imágenes que cambie fundamentalmente los hechos. Ni siquiera muestra algo que no fue considerado por los Comisario en ese momento. Por lo tanto, los Comisarios determinan que el metraje, aquí, no es "significativo".

Conclusión

Los Comisarios encuentran, a su entera discreción, que:

- Con las reservas planteadas anteriormente, la decisión está sujeta al derecho de revisión;

- Que las imágenes son nuevas;

- Que las imágenes no estaban disponibles para el competidor en el momento de la decisión sujeta a la petición de revisión;

- Que las imágenes son relevantes; pero

- Que las imágenes no son significativas;

- Los cuatro puntos clave requeridos por el art. 14.1.1 no se cumplen y los Comisarios, por lo tanto, niegan el Derecho de Revisión del Competidor.

Se recuerda a los competidores que, de acuerdo con el Art. 14.3 del ISC, esta decisión no está sujeta a apelación.