Horner: Red Bull está listo para protestar por el alerón de Mercedes

Horner ha reiterado sus sospechas de que Mercedes puede haber ganado rendimiento en recta mediante el uso de un truco con el alerón trasero.

En una tensa conferencia de prensa de la FIA, en la que Horner se sentó junto a su colega de Mercedes, Toto Wolff, el de Red Bull Racing también se refirió a las "marcas" que Red Bull ha observado en el endplate del alerón trasero del W12, dando a entender que se estado moviendo ilegalmente.

Horner sugirió durante el reciente fin de semana del GP de Brasil que Mercedes tenía una ventaja de velocidad en línea recta inusualmente grande, que había ayudado a Lewis Hamilton a recuperarse de sus penalizaciones en la parrilla para ganar la carrera.

También sugirió que Red Bull está más preocupado por las dos últimas carreras de la temporada en Arabia Saudita y Abu Dhabi, donde la baja resistencia aerodinámica y el rendimiento en línea recta son más importantes.

"¿Protestaría?", dijo Horner. "Sí, absolutamente. Si creemos que el coche no cumple con la normativa, protestaremos. Las velocidades en línea recta que hemos visto en México y en Brasil, creo que todo el mundo pudo ver que Brasil no era una situación normal".

"Y sí, un nuevo motor sabemos que con Mercedes viene con un mayor rendimiento. Pero cuando tienes una especie de diferencia de 27 kilómetros, y ves marcas de testigos en los endplates de la parte trasera que se han generado por las alas que se han flexionado..."

"Está muy claro para nosotros lo que ha estado pasando. Así que, por supuesto, por eso me refiero a que es la FIA la que debe asegurarse de que los coches están en conformidad (con las reglas). Si no lo están, se protesta si se cree que un competidor no está cumpliendo las reglas".

Más tarde, Horner agregó: "Seguiremos la situación. Dependerá realmente de lo que ocurra este fin de semana".

"Así que de lo que veamos y el análisis que hemos realizado, así que realmente depende de lo que veamos. No sólo se aplica a aquí, porque creo que en muchos aspectos es aún más pertinente para los dos circuitos que vienen".

"Estoy seguro de que Mercedes ha prestado mucha atención a nuestro coche a lo largo de la temporada, y nosotros obviamente estamos haciendo lo mismo. Y, obviamente, es mucho lo que está en juego, hay mucho en juego. Y como he dicho, sólo queremos asegurarnos de que haya igualdad de condiciones".

En declaraciones a Sky, Horner añadió que "si lo vemos en el coche aquí, será protestado"

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Preguntado por la legalidad del W12, Wolff insistió en que no le preocupa.

"Creo que siempre lo he dicho", dijo el austriaco. "Así es como se lucha, se intenta evitar que un competidor tenga ventaja. Si te dejas llevar por el escepticismo, porque alguien te ha dicho algo, y esperas que esa sea la causa principal, debes ir por ello".

"Creo que nos han controlado 14 veces este alerón en concreto, la FIA tiene todos los dibujos al respecto. No hay tal cosa como Red Bull espera que haya. Así que estamos contentos de enviarlo, cortarlo, podemos enviarle uno a Milton Keynes".

Horner entonces habló directamente a Wolff, diciendo: "Entonces, ¿cómo explicas las marcas en el endplate del alerón trasero?"

"Creo que está dentro de lo permitido", respondió Wolff. "Y, por lo tanto, está bien".

La discusión ya se había acalorado al surgir el tema de la posible ilegalidad.

"Creo que nadie se presentaría en la pista con un motor ilegal o un alerón trasero ilegal", dijo Wolff. "El mundo es demasiado transparente para eso. Y estarías loco si tomas decisiones en un equipo con tanta visibilidad que son ilegales, al 100%".

"¿Cumple nuestro coche con el reglamento?", dijo Horner. "Absolutamente. ¿Nos preocupan las ganancias de velocidad en línea recta (de Mercedes) que hemos visto desde Budapest? Pero realmente, han sido exponenciales en el último par de carreras, absolutamente".

"¿Esperamos que la FIA, como escrutadora y policía del deporte, se asegure de que todos los coches cumplen las normas? El reglamento es muy complejo. Así que confiamos mucho en la FIA para que se asegure de que todo sea absolutamente justo".

"Porque lo que queremos en estas últimas carreras es una lucha justa, quien sea que llegue a la cima, no debería estar en una sala de comisarios, no debería estar en un tribunal de apelación, tiene que hacerse en la pista".

Christian Horner, jefe de Red Bull Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Y sólo queremos asegurarnos de que en estas últimas carreras, estos coches están siendo escrupulosamente vigilados y están en pleno cumplimiento, porque hay mucho en juego".

"Simplemente tienes dos equipos y dos pilotos que están luchando por el mayor premio del deporte, lo que está en juego es increíblemente alto. Y lo único que quieres es asegurarte de que el campo de juego esté nivelado".

Wolff también confirmó que el polémico alerón trasero que provocó la descalificación de Lewis Hamilton en la clasificación de Interlagos había sido devuelto a Mercedes y examinado.

"Hemos recuperado el alerón trasero", dijo. "Y como pensamos que estaba roto, se rompió en la clasificación, no pasamos la prueba de los 85 mm en el extremo derecho, la pasamos en el izquierdo, en el medio, pero no en el derecho, por una fracción de milímetro. Y eso está bien".

"No se nos permitió inspeccionarla, ni hacer el argumento de que la pieza se estaba rompiendo. Y en consecuencia, descubrimos que dos tornillos se habían salido en la clasificación. Y eso provocó que el lado derecho fuera irregular".

"Y sabes, probablemente fue incluso perjudicial para el tiempo de vuelta, pero es lo que es. Se informó a los comisarios, que es muy diferente a cómo se manejaban estas cosas en el pasado, pudiendo parchear las cosas que se rompieron en el parque cerrado".

"Pero ahora lo hemos superado, es una carrera, se ha ido, obviamente hemos podido darle la vuelta. Me hubiera gustado que Lewis hubiera sacado más puntos en la carrera sprint. Pero eso es el pasado".