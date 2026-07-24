Ferrari impresiona en Hungría, pero Vasseur modera el entusiasmo: "Mañana será otra historia"

Para este primer esbozo de la jerarquía en Budapest, no cabe mucha duda de que la referencia del fin de semana es Ferrari. La Scuderia terminó las dos sesiones de entrenamientos libres en cabeza, una vez con Charles Leclerc y otra con Lewis Hamilton.

Los SF-26 nunca se vieron realmente inquietados este viernes, con el coche de cabeza contando cada vez con más de tres décimas de ventaja sobre la competencia en ritmo de clasificación. Preguntado para hacer un primer balance de esta jornada, Frédéric Vasseur, el director del equipo, sin embargo -como de costumbre- moderó el entusiasmo, estimando que algunos rivales aún tenían medios para rivalizar durante el fin de semana.

"Hasta ahora todo va bien, sí", declaró el francés a Sky Sport. "Pero no es el viernes cuando se consigue la pole, y mucho menos cuando se gana la carrera. Está bien empezar el fin de semana de esta manera, pero esperemos a ver mañana. Será otra historia. Pienso en particular que [Lando] Norris no pudo completar todas sus vueltas como quería. Veremos mañana."

Aunque el coche parece responder a las expectativas, las dos sesiones de entrenamientos libres se vieron perturbadas por diversos incidentes, entre el problema mecánico de Lance Stroll en la FP1, el accidente de Franco Colapinto en la FP2, el tráfico y las dificultades vinculadas a una pista todavía delicada. Elementos que impidieron a Ferrari desarrollar plenamente su programa, especialmente en las tandas largas.

"Esta tarde, fue un poco más complicado en los Libres 2 con el tráfico, la bandera roja y todo lo demás", confió Vasseur. "Pero hasta ahora, el equilibrio del coche es bueno. Probablemente sabremos un poco más mañana por la mañana, cuando los coches estén más espaciados en pista. Sin duda será más fácil hacer una vuelta limpia, pero veremos mañana."

"Con la bandera roja en la segunda parte de los Libres 2, no pudimos hacer una verdadera tanda larga. También estábamos en tráfico y tuvimos que ralentizar varias veces. Eso significa que no tenemos una lectura muy clara del comportamiento de los neumáticos para la carrera. Pero creo que es lo mismo para todos. Ya veremos mañana."

Las diferencias dentro del pelotón fueron, esta vez, relativamente importantes, un hecho bastante raro desde el inicio de la temporada. Tanto en los Libres 1 como en los Libres 2, el sexto quedó a más de un segundo del mejor tiempo.

"Porque es difícil preservar los neumáticos durante toda la vuelta", explicaba Frédéric Vasseur. "En cuanto empiezas a perder un poco, pierdes mucho tiempo. Pero todo el mundo va a progresar de aquí a mañana por la tarde. Siempre es así en Budapest."