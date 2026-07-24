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Fórmula 1 GP de Hungría

F1 GP Hungría 2026: A qué hora y cómo ver la FP3 y la clasificación

La sesión para definir la parrilla del Gran Premio de Hungría podría traer sorpresas ante el avance de Ferrari y las complicaciones de Mercedes.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton marcó la pauta en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría 2026, encabezando el 1-2 de Ferrari por delante de Charles Leclerc. En un trazado de Hungaroring complicado por ráfagas de viento, asfalto nuevo y baja adherencia, diversos pilotos sufrieron para encontrar el balance ideal de sus monoplazas, incluyendo a George Russell con severos problemas de balance e Isack Hadjar sorteando la pista.

La sesión se vio interrumpió a la mitad por una bandera roja tras el impacto del argentino Franco Colapinto, quien perdió la parte trasera de su Alpine en la última curva antes de la recta principal.

Con el compuesto blando, Hamilton cronometró una vuelta de 1m18.729s para superar por apenas 0.148 segundos a su compañero Leclerc. Lando Norris completó el podio virtual a medio segundo, seguido por Max Verstappen, George Russell y Liam Lawson

Horarios del GP de Hungría de F1 2026: práctica 3 y clasificación 

Práctica 3 (FP3) - Sábado 25 de julio de 2026 

  • México: 4:30h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30h
  • Argentina: 7:30h
  • Uruguay/Paraguay: 7:30h

Clasificación GP de Bélgica F1 2026 - Sábado 25 de julio de 2026 

  • México: 8:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00h
    Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h
  • Argentina: 11:00h
  • Uruguay/Paraguay: 11:00h

¿Cómo ver el GP de Hungría de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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