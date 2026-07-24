Aston Martin parece estar satisfecho con el rendimiento del AMR26 mejorado, que el equipo trajo a Hungría. Aunque Lance Stroll volvió a pasar un día difícil, con un fallo en la suspensión que no solo le hizo perder tiempo en la FP1, sino que también le impidió participar en la FP2 —ya que el equipo no pudo reparar el coche a tiempo—, Fernando Alonso se mostró satisfecho con su primer día al volante de lo que muchos denominan el Aston Martin "especificación-B".

El español terminó 13.º en la primera sesión de entrenamientos y 19.º en la segunda, con una diferencia respecto a sus rivales claramente menor. Es posible que aún haya más tiempo por ganar a medida que el equipo sigue familiarizándose con su nuevo paquete, pero, según el bicampeón del mundo de F1, las primeras señales son alentadoras.

"Sí, me ha ido bien", declaró tras la FP2. "Creo que, en general, hemos obtenido lo que esperábamos en cuanto a números y correlación, lo cual es obviamente muy alentador de cara al futuro, tanto para el coche del año que viene como para las futuras mejoras de este año.

"Así que sí, todavía nos queda un largo camino por recorrer, obviamente al partir tan atrás, pero este es el primer paso, esperemos que de una serie de pasos positivos".

Dado que se espera que Honda entregue su unidad de potencia mejorada en Zandvoort tras el parón veraniego, Alonso subrayó que el objetivo de Aston Martin era comprobar si podía estar a la altura de sus competidores en las curvas.

Además, tal y como reveló el viernes el jefe del equipo y gurú técnico Adrian Newey, el paquete que su equipo trajo a Hungría es solo un primer paso: se esperan nuevas piezas en Zandvoort y también en Bakú.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Obviamente, tenemos que estudiar más a fondo los datos y analizar un poco las superposiciones", señaló Alonso. "Pero no creo que haya grandes sorpresas ni un gran déficit en las curvas respecto a la parte alta de la zona media, que es, evidentemente, nuestra primera ambición: situarnos en la parte alta de la zona media.

"Y creo que en las curvas estamos a la altura de ese ritmo, así que solo tenemos que seguir trabajando. Evidentemente, aún nos quedan algunos pasos por dar en lo que respecta al chasis y también en lo que respecta al motor. Así que, como he dicho, esta es la primera de muchas, pero creo que hay un ambiente positivo en el equipo, sabiendo que hemos cumplido con lo que esperábamos".

Sin embargo, durante la FP1 quedó patente que algunos de los problemas indeseados de principios de temporada habían vuelto a aparecer en forma de vibraciones, pero Alonso afirmó que el equipo los había controlado más tarde ese mismo día.

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"Sí, hoy hemos tenido algunas vibraciones en la recta principal, sobre todo en la FP1", dijo. "Creo que los chicos lo han solucionado más o menos para la FP2, así que sí, no hay motivos de preocupación para mañana".

Si Aston Martin podrá ahora luchar por la Q2 sigue siendo una gran incógnita, pero tras pasar gran parte de la temporada por detrás de Cadillac, al menos parece haber recortado esa distancia, si no es que le ha adelantado.

"Sin duda están en la lucha", afirmó Sergio Pérez el viernes por la tarde. "Hoy han estado muy fuertes. El ritmo de carrera también parecía muy bueno, así que creo que serán difíciles de batir este fin de semana".