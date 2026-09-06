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Fórmula 1 GP de Italia

El espontáneo aplauso de Ferrari a Gasly tras su pole en el GP de Italia

Los 150 integrantes de Ferrari en el GP de Italia estaban frente al motorhome del equipo, vestidos con el uniforme blanco que recuerda a Michael Schumacher. Cuando Pierre Gasly pasó frente a ellos, se escuchó una ovación sincera y cálida que conmovió al piloto de Alpine.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
El equipo Ferrari

La Scuderia Ferrari, en el tributo reconocido a Michael Schumacher en este GP de Italia, llevó al día de la carrera un uniforme especial: la camisa blanca con las siete estrellas del Kaiser en la espalda fue vestida por las 150 personas que componen el equipo en Monza, a las que se sumaron el presidente del Cavallino, John Elkann, y el CEO, Benedetto Vigna, además de Sabine Kehm, histórica responsable de prensa de Michael en representación de la familia del campeón alemán.

El uniforme es un recuerdo de la era Schumacher que evoca un período extraordinario de la historia de la Scuderia.

El "paseo" del paddock, ya hay que definirlo así, visto que durante los tres días del Gran Premio de Italia está más lleno que nunca en la memoria del Templo de la Velocidad, en un momento dado se bloqueó este domingo para permitir al personal de Maranello posar para una foto de recuerdo delante del Motorhome.

El momento de la foto grupal de Ferrari el domingo en Monza.

El momento de la foto grupal de Ferrari el domingo en Monza.

Photo by: Franco Nugnes

Justo después de las fotos de rigor, antes de que se diera la orden de dispersarse, para que cada miembro del equipo retomara sus tareas en la preparación de la carrera, hubo un momento particular que merece ser contado.

La F1 se considera cada vez más un show business que un deporte de motor, pero el repentino y atronador aplauso que surgió de los hombres y mujeres del Cavallino en honor de Pierre Gasly fue un gesto deportivo instintivo y por eso inesperado y emocionante.

Gasly, orgulloso después del aplauso que le dedicó el equipo Ferrari en el paddock tras la pole de ayer.

Gasly, orgulloso después del aplauso que le dedicó el equipo Ferrari en el paddock tras la pole de ayer.

Photo by: Franco Nugnes

El autor de la pole position con el Alpine, de hecho, era esperado en una reunión y corría el riesgo de llegar tarde a su cita porque se había detenido ante el... bloqueo del paddock que se había organizado.

Cuando Gasly atravesó el paso frente al staff de Ferrari, se produjo el bellísimo reconocimiento al piloto francés, que disfrutó de ese breve pero intenso momento no previsto. El espíritu deportivo, después de todo, consigue emerger en cuanto hay una ocasión. Bravo, Ferrari...

 
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