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Fórmula 1 GP de Italia

Cómo el consejo de Leclerc a Gasly se volvió en su contra en la clasificación de Monza

Charles Leclerc admitió en broma después de la clasificación del GP de Italia de F1 que había compartido algunos "consejos" con Pierre Gasly antes de la clasificación, sin esperar que el francés estuviera en la lucha por la pole position...

Fabien Gaillard
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
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Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Alexandra Leclerc

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Emblema de Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi de F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

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George Russell, Mercedes

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Alexander Albon, Williams, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

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Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Sergio Pérez, Cadillac Racing

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Lando Norris, McLaren

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Oscar Piastri, McLaren

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Franco Colapinto, esquí alpino

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Oscar Piastri, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari

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Pierre Gasly, Alpine

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Pierre Gasly, Alpine

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Pierre Gasly, Alpine

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Pierre Gasly, Alpine

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Pierre Gasly, Alpine

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Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
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Como amigo cercano de Pierre Gasly, Charles Leclerc fue uno de los primeros pilotos en ir a felicitar al francés cuando llegó detrás del cartel con el número 1 en el parque cerrado, después de lanzarse a la pole position en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

La pole de Gasly fue una auténtica sorpresa dado lo mucho que surgió de la nada, tras tres sesiones de entrenamientos en las que el equipo Alpine no había mostrado particularmente un ritmo implacable.

Sin embargo, rápidamente quedó claro en la clasificación que Gasly, que marcó el mejor tiempo en la Q1 y fue cuarto en la Q2, tenía motivos para esperar poder apuntar a la primera fila. En su último intento de la Q3, lo hizo aún mejor al conseguir su primera pole en F1, justo delante de las narices del favorito, George Russell.

Canal+ preguntó a Leclerc por esa actuación, revelando en el proceso que el viernes por la noche, durante la reunión de pilotos, había compartido algunos consejos con su amigo para ciertas curvas, sin que el piloto de Ferrari tuviera idea en ese momento de que estaba hablando con el futuro poleman.

"Estoy muy feliz por Pierre. Ayer, estábamos hablando en la reunión y me preguntaba un poco sobre cosas para las curvas 6 y 7. Y yo pensé: 'Vamos, con Pierre, normalmente no luchamos demasiado entre nosotros.' Así que siempre compartimos algunas cositas.

"Y hoy, cuando vi que había conseguido la pole, dije: '¡mierda!' Así que eso fue lo que le dije de inmediato cuando fui a verlo en el coche."

Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Leclerc elogia el trabajo de Gasly y Alpine

Más allá de esa anécdota, el monegasco subrayó ante todo la calidad de Gasly como piloto, pero también destacó el trabajo de Alpine al conseguir encajarlo todo este sábado bajo un conjunto de reglamentos técnicos que no perdona errores de ejecución.

"Pero estoy súper feliz por Pierre, se lo merece, es un piloto extremadamente bueno y hoy, en la vuelta en la que había que juntarlo todo y en la que tenían que optimizar al máximo el paquete, simplemente hicieron el trabajo perfecto. Y con estos coches, eso da sus frutos”, dijo Leclerc.

"Claramente no tienen el mejor coche de la parrilla, pero cuando haces todo perfectamente, suma con estos coches y marca una diferencia mucho mayor que en el pasado. Así que es genial, en cualquier caso, verlo en la pole position. Muy feliz por él."

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