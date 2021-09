Alonso necesita "una carrera muy caótica" para un podio

Fernando Alonso llega al GP de Rusia de este fin de semana, 15ª cita de la temporada 2021 de la Fórmula 1, con ganas de mejorar lo demostrado en Monza, donde fue octavo en carrera, tras acabar 11º en la clasificatoria al sprint del sábado.

El español, que es 10º en la general del campeonato, a 16 puntos del siguiente y con cinco de ventaja sobre su compañero, Esteban Ocon, cree que el rendimiento del Alpine debería mejorar en el circuito urbano de Sochi.

"Creemos que Monza fue uno de los peores fines de semana para nosotros en términos de trazado y características de nuestro paquete. Así que aquí debería ir un poco mejor. Nunca se sabe, porque tienes que sentirte cómodo con el coche, la puesta a punto tiene que estar en su sitio el viernes... Además, a climatología parece un poco incierta por el momento, o incluso bastante húmeda para el sábado", comentó el bicampeón del mundo de F1 en la rueda de prensa de este jueves.

"Así que será importante tener un viernes limpio, porque tal vez sea la única tanda en seco que tengas. Nunca se sabe, pero seguro que tenemos más confianza aquí que en Monza".

Cuando se le preguntó por cómo es rodar en Sochi, circuito urbano, sobre mojado, Alonso deja claro que será complicado y que espera que no se repita lo de Spa-Francorchamps.

"Sé que la visibilidad no era muy buena. Creo que es una pista muy plana; no hay cambios de elevación aquí, así que el agua se acumula bastante. Recuerdo que la curva 1 era bastante difícil, que no es una curva normalmente, pero sí lo era en mojado. Así que sí. Para el domingo, crucemos los dedos para que no esté tan mojado o no llueva demasiado, porque la visibilidad será mala, y no queremos ver nada como en Spa, eso seguro", aseguró.

Y sobre sus opciones de subirse al podio, como hizo Esteban Ocon en el alocado GP de Hungría, donde logró la victoria, Alonso deja claro que solo una carambola inesperada puede ponerle en esa posición.

"Estamos muy lejos de eso. Creo que somos el quinto o sexto equipo más rápido. Así que para que consigamos un podio, realmente necesitamos una carrera muy caótica. Y sí, sin eso, creo que por puro rendimiento, creo que estar entre los seis o siete primeros es nuestra máxima posición", reconoció el asturiano.

"Lo hemos conseguido en algunas carreras este año, y estoy contento con la consistencia. Y sí, hay que tener mucha suerte para conseguir un podio; yo no la he tenido hasta ahora. No espero tenerla tampoco en las carreras que quedan. Si llega, obviamente será bienvenido, pero creo que tenemos que trabajar con expectativas realistas".

A la clasificación del próximo sábado, Alonso y Ocon llegan empatados a siete en su particular cara a cara y el español admite que el rendimiento del francés a principios de año le ayudó en su proceso de adaptación al Gran Circo tras dos temporadas fuera.

"Ha estado muy apretado este año. Al principio, no estuve ni siquiera cerca. Así que fue muy útil tener a Esteban en su mejor versión y tratar de ponerme al día con una referencia muy rápida fue algo positivo para mí. Pude hacer mi adaptación un poco más corta gracias a Esteban también", afirmó.

"Ha sido un entorno muy bueno en el equipo ahora, un buen ambiente, y sí, no puedo pedir nada más en este momento. Vamos a tratar de empujar juntos para ayudar a Alpine en el campeonato de Constructores, que va a estar muy apretado con Aston, con AlphaTauri también. Así que necesitamos lo mejor de ambos en cada fin de semana".