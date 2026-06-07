Una penalización de 10 segundos terminó por arruinar el hecho histórico que había conseguido Sergio Pérez para el equipo Cadillac tras haber cruzado la meta en la posición 10 en el Gran Premio de Mónaco, sin embargo, el jefe de la escudería Graeme Lowdon, destacó el progreso que siguen mostrando después de seis competencias en la Fórmula 1.

Una penalización posterior a la carrera por no colocarse correctamente en su cajón durante el segundo relanzamiento de la competencia privó a Checo Pérez de lo que habrían sido las primeras unidades en la historia de Cadillac.

A pesar del golpe reglamentario que benefició a Fernando Alonso, Lowdon valoró el esfuerzo de su piloto mexicano en un domingo condicionado por la bandera roja y las fallas mecánicas, las cuales cobraron factura con el abandono de Valtteri Bottas por problemas insalvables en las temperaturas de los frenos y extendió su respaldo a la actuación del expiloto de Red Bull.

“Terminar décimo en la pista es un testimonio increíble de la determinación del equipo para seguir luchando hasta el final. Después del reinicio por la bandera roja, Checo condujo fantásticamente bien para recuperar varias posiciones en la pista”, apuntó el directivo.

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Lowdon lamentó que la resolución de los comisarios arruinara la celebración en los garajes porque “fue una verdadera lástima que la penalización nos hiciera retroceder, ya que luchó como si fuera por la victoria”.

Checo Pérez: "Pensamos en retirar el auto, pero no nos rendimos"

Por su parte, el piloto tapatío reconoció la complejidad de una competencia que se transformó en una auténtica carrera de supervivencia debido a las vibraciones en su monoplaza, aunque prefirió mantener la cabeza en alto respecto al rendimiento mostrado sobre el asfalto.

“Algo increíble para el equipo. Fue una carrera muy complicada con las vibraciones; en algunos puntos pensamos en retirar el auto porque era muy difícil, pero no nos rendimos, seguimos presionando, mantuvimos la cabeza baja y la carrera nos presentó otra oportunidad para ir por ella”, indicó Pérez quien originalmente pensó que no sería sancionado dado que no había una imagen concluyente.

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