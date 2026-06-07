Antonelli: "Acepto la presión para asegurarme de que no me destruya como lo hizo en 2025"
Quinta victoria consecutiva para el líder del campeonato, que ahora aventaja en 66 puntos a su rival más cercano. Su éxito en Mónaco se debe en gran medida al éxito del equipo, que supo darle la vuelta a la situación en el momento más crucial y ayudarle a alcanzar su máximo potencial.
Un póker de póker. Andrea Kimi Antonelli ganó el quinto Gran Premio de su carrera en la Fórmula 1, y lo hizo con una actuación impecable, dominando el Gran Premio de Mónaco de principio a fin.
Lo logró dando una lección magistral de pilotaje. No fue cuestión del motor ni del chasis. Ganó confianza en el circuito del Principado replanteando la puesta a punto entre el viernes y el sábado, y luego hizo que su trabajo valiera la pena con talento, concentración, dedicación y un deseo inquebrantable de ganar.
El resultado fue simplemente la consecuencia del trabajo que Antonelli comenzó hace tiempo, y ahora está listo para recoger los frutos. Pero el primer pensamiento del piloto de Mercedes fue para el equipo.
El equipo liderado por Toto Wolff ejecutó cada tarea a la perfección desde el viernes hasta el domingo. Kimi no tenía nada más que hacer —y eso no era poca cosa— que hacer su trabajo: exprimir al máximo el W17 y conseguir el mejor resultado posible.
"Es un momento increíble", dijo Antonelli después del Gran Premio de Mónaco. "Está claro que la temporada aún es muy larga y quedan muchas carreras por delante. Cada fin de semana será una experiencia nueva, pero hasta ahora todo ha ido de maravilla, y el equipo y yo estamos haciendo un trabajo increíble."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Estamos haciendo todo lo posible. No nos dejamos llevar por el momento, simplemente intentamos mantenernos concentrados en lo que tenemos delante y hacerlo lo mejor posible. En ese sentido, lo hicimos muy bien este fin de semana, especialmente el equipo."
"Consiguieron darle un giro positivo a nuestro fin de semana, cambiando significativamente la configuración y permitiéndome tener aún más confianza en el coche."
Tras agradecer al equipo, Andrea Kimi ofreció una muestra de sí mismo que quizás ilustra aún más claramente la grandeza de su desempeño deportivo desde el Gran Premio de China. Se trata de cómo ha decidido afrontar la presión, el aspecto que más le frenó en su temporada de debut.
"Ahora intento aceptar la presión lo mejor que puedo, porque no quiero que me destruya como lo hizo el año pasado durante la temporada europea", admitió la joven estrella italiana.
Así que intento sobrellevarlo. Intento disfrutar del reto al máximo sin preocuparme por nada más que conducir.
Hoy fue una gran prueba, porque con la bandera roja —no voy a mentir— me molestó un poco: tuve que reorganizarme mentalmente para la segunda salida, y no fue fácil. Pero desde ese punto de vista fue una buena prueba, y estoy muy contento de no haber suspendido.
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