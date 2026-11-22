Fórmula 1 Las Vegas GP

Haas confirma a Rafa Camara para Qatar y Abu Dhabi

El brasileño disputará las dos últimas carreras de la temporada 2026 junto a Oliver Bearman, después de debutar en Brasil y competir en Las Vegas. De esta manera, deja de lado la chance de ser campeón en Fórmula 2.

Federico Faturos

Edited: 22 nov 2026, 18:20

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Rafael Camara, Haas

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Haas confirmó que Rafael Camara continuará al volante de uno de sus autos en los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi, las dos últimas citas del campeonato 2026 de Fórmula 1.

El brasileño de 21 años, anunciado en octubre como piloto titular del equipo para 2027, completará a la temporada como compañero de Oliver Bearman.

Camara debutó en el Gran Premio de Brasil y luego corrió también este fin de semana en Las Vegas en el coche que hasta hace pocas semanas pertenecía a Esteban Ocon. El francés fue desplazado del equipo durante el fin de semana del Gran Premio de México, donde lo reemplazó Ryo Hirakawa.

La decisión de mantener a Camara en el coche le permitirá sumar otras dos carreras de experiencia, pero impedirá que pueda aspirar al campeonato de la Fórmula 2, donde es el líder en los puntos a dos rondas del final. La categoría comparte los fines de semana de carrera con la Fórmula 1 y cerrará su año con la máxima categoría en Qatar, del 27 al 29 de noviembre, y en Abu Dhabi, programado del 4 al 6 de diciembre.

Para Haas, la continuidad del brasileño representa una oportunidad de profundizar su adaptación al equipo antes de asumir su puesto a tiempo completo el próximo año. Ayao Komatsu, jefe de la escudería, destacó tanto su actitud durante las primeras carreras como su integración con el personal.

"Estamos entusiasmados de poder terminar la temporada con Rafa al volante y seguir construyendo sobre sus dos primeras participaciones con el equipo en Brasil y Estados Unidos", expresó Komatsu.

Rafael Camara, Haas

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Me alegra que Rafa haya aprovechado cada sesión en pista como una oportunidad para aprender y que se haya integrado aún más en el equipo", agregó.

El japonés también explicó que completar juntos las últimas fechas tendrá valor para el trabajo de preparación de la próxima temporada, especialmente por el tiempo disponible entre ambos campeonatos.

"Ahora podemos terminar la temporada juntos, lo que supone una ventaja para todos de cara a un período entre temporadas relativamente corto y mientras ponemos en marcha nuestros preparativos para 2027", concluyó.

La confirmación despeja la alineación de Haas para el tramo final del año y le da a Camara continuidad para afrontar su primera temporada completa en la Fórmula 1 con cuatro grandes premios de experiencia.

El equipo se encuentra en una apretada pelea por la séptima posición en el campeonato de constructores, donde actualmente aventaja a Audi por solamente tres puntos.

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