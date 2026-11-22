Fórmula 1 Las Vegas GP

El jefe de McLaren defiende el exabrupto de Piastri en el GP de Las Vegas: "La verdad es que me gustó"

Oscar Piastri respondió de forma tajante a una instrucción de "tener cuidado" cerca de su compañero de equipo Lando Norris. "Ese es el carácter que quieres ver", considera Andrea Stella

Stuart Codling Ronald Vording

Publicado: 22 nov 2026, 19:05

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Completar el podio detrás de un victorioso Max Verstappen en Las Vegas probablemente no estaba en los planes de McLaren después de una clasificación complicada para Lando Norris y Oscar Piastri. Terminar tercero habría parecido especialmente improbable para Piastri, dado que las penalizaciones por montar componentes de motor fuera de cuota lo hicieron caer al 17° lugar de la parrilla.

Después, el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, comparó la mentalidad de Piastri con la de campeones del mundo con los que trabajó como ingeniero: Michael Schumacher, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen. Su comentario fue una respuesta a una pregunta sobre la tajante réplica que Piastri le dio a su ingeniero de carrera Tom Stallard cuando le pidieron que "tuviera cuidado con nuestro compañero de equipo" mientras rodaba en quinta posición detrás de Lando Norris y George Russell en la vuelta 41.

"Dejen de decirme que tenga puto cuidado", fue la respuesta de Piastri.

En una carrera caracterizada por largos trenes de autos, ya fuera atrapados en el rebufo unos de otros o protagonizando maniobras de adelantamiento tipo ‘yo-yo’ de corta duración, Piastri había progresado rápidamente desde su retrasada posición de partida, ganando cinco lugares en la primera vuelta. Para cuando el coche de seguridad fue desplegado en la vuelta 19 para cubrir la retirada del Cadillac accidentado de Sergio Perez, Piastri marchaba noveno, justo detrás de Norris.

La doble parada en boxes durante el período de coche de seguridad le costó posición en pista a Piastri, pero volvió a abrirse paso en el pelotón hasta quedar nuevamente detrás de su compañero cuando llegó el llamado desde el muro.

"En realidad me gustó", dijo Stella a medios entre los que estaba Motorsport.com después de la carrera.

"Me gusta. Ese es el carácter que esperas de un piloto de carreras. No es que Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, con quienes trabajé antes, fueran más fáciles. Eran campeones.

"Ese es el carácter que quieres ver. Y eso también es lo que tienes que hacer desde el muro. Tienes que asegurarte de que el piloto tenga un objetivo claro en la cabeza. Y quieres hacerlo hasta el punto en que el piloto te hace sentir: ‘Lo entendí. No vayas más allá’.

"Ese es exactamente el lugar en el que quieres estar desde fuera del cockpit. Así que, en realidad, bien hecho por el muro y bien hecho por Oscar en relación con esta situación. Ese es exactamente el punto en el que queremos ubicar la interacción entre el equipo y el piloto. Y lo que hemos aprendido a través de algunas de las experiencias que hemos atravesado".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

La disciplina entre los compañeros de McLaren no siempre ha sido sólida, pero la mantuvieron en Las Vegas mientras que la dupla de Ferrari formada por Lewis Hamilton y Charles Leclerc tuvo un cruce público en condiciones complicadas. Norris y Piastri tuvieron que superar un déficit de velocidad en recta respecto de otros autos para abrirse camino en el pelotón, calculando cuidadosamente el rebufo.

Los circuitos de bajo agarre como Interlagos y Las Vegas han sido la perdición de Piastri en el pasado, pero Stella destacó cuánto ha progresado recientemente, incluso entre esta carrera y el fin de semana anterior, donde perdió demasiado terreno al avanzar entre el tráfico.

"Aquí quedó mucho más claro que, además del uso de la unidad de potencia y de la conducción con bajo agarre, creo que Oscar manejó con confianza y determinación", dijo Stella.

"Lo que significa que ahora está, de alguna manera, en sintonía con el auto. Puede empezar a usar su superpoder, que es esa capacidad de carrera, esa concentración.

"Eso es muy prometedor para el final de la temporada y para lo que llevamos a la próxima".

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