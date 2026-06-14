Si bien la calurosa y húmeda batalla de desgaste de neumáticos en Barcelona careció de acción en pista, lo compensó con creces en historias. La carrera del domingo, inicialmente aletargada, se convirtió en una para el recuerdo gracias al regreso de una leyenda y a una justicia poética que brindó el último giro en una intrigante campaña por el título de Fórmula 1.

El día pertenece a Lewis Hamilton, quien consigue su victoria número 106 en un Gran Premio, la primera en dos años completos, y, lo que es crucial, su primera victoria con Ferrari. Es imposible subestimar el profundo bajón que atravesó Hamilton al final de su desastrosa primera temporada en 2025 con su nuevo equipo, donde el piloto de 41 años admitió que dudaba de si aún tenía lo necesario.

Pero tras una revitalizante pretemporada, Ferrari pudo proporcionarle el coche y el equipo de ingeniería con los que se compenetraba, y el resultado es un piloto renacido, rindiendo al máximo junto a un veloz Charles Leclerc. Mientras Ferrari presentaba una segunda tanda impresionante de mejoras en Barcelona, ​​lo que aún le falta en velocidad punta a una vuelta, parece compensarlo con una gestión superior de los neumáticos en el exigente y caluroso circuito de Barcelona.

Pero todo eso es secundario. Lo que importa para la trayectoria de Hamilton es que no terminará de forma decepcionante, como muchos temían cuando cambió la plata por el rojo. Y lo que importa para la narrativa de la campaña de 2026 es que Ferrari le planta cara a Mercedes.

Perdedor: Kimi Antonelli, Mercedes

Un par de semanas después del brutal abandono de George Russell en Montreal, Antonelli ahora también sabe lo que se siente al recibir un duro golpe en el campeonato sin tener culpa alguna. Justo cuando parecía que iba a asestarle otro golpe a Russell, Antonelli tuvo que abandonar la carrera con su Mercedes por problemas en la unidad de potencia, lo que provocó una diferencia de 21 puntos en el campeonato con respecto a su compañero de equipo.

Podría interpretarse como una especie de justicia poética que ambos pilotos de Mercedes sufrieran una falla en la unidad de potencia durante una carrera, pero Mercedes no lo verá así. Para el equipo, es otra gran pérdida de puntos debido a problemas de fiabilidad. Y con un Ferrari en racha, eso es lo último que necesitan las Flechas Plateadas.

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Ganador: George Russell

Este día pudo haber sido bastante malo para Russell. Con problemas de ritmo y equilibrio desde que montó los neumáticos duros, su difícil segunda mitad de carrera lo dejó completamente superado por Hamilton, quien utilizó una agresiva estrategia de tres paradas para adelantarlo y probablemente habría tenido la ventaja de ritmo para hacerlo incluso sin la oportuna intervención del coche de seguridad virtual.

Las dificultades de Russell lo hicieron vulnerable frente a su compañero de equipo y rival por el título, Antonelli, y después de que Antonelli demostrara claramente que tenía mucho ritmo a su favor, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, bien pudo haber tenido algunos recuerdos de Barcelona 2016. Sin embargo, su actual dupla de pilotos mantuvo la carrera limpia, pero poco después de adelantar a Russell, Antonelli se retiró por más problemas de motor, lo que añadió un nuevo giro a lo que hasta ahora ha sido una extraña batalla por el título.

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Russell recibió un indulto enorme, lo que le permitió salir del fin de semana de Barcelona como ganador matemático. Pero tras haber estado ligeramente por delante de Antonelli durante todo el fin de semana, estará deseando saber qué salió tan mal durante la carrera.

Cuando Fernando Alonso habla, siempre es prudente tomar sus comentarios con cautela, ya que el astuto español disfruta jugando con la prensa. Pero su insinuación de que la carrera de Barcelona de 2026 será la última en el circuito catalán probablemente no sea una gran revelación, ya que la F1 no volverá allí antes de 2028, momento en el que el incombustible bicampeón tendrá 46 años, a punto de cumplir 47.

Esto no descarta por completo otro giro inesperado en su carrera: se le ha relacionado con Alpine para lo que sería una cuarta etapa sin precedentes. En cualquier caso, la elección de Alonso por el que aspiraba a ser un superequipo, Aston Martin, no ha resultado del todo acertada, y es evidente que Alonso lo está sufriendo, cada vez más frustrado e irritado con los medios y la situación en la que se encuentra.

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Puede que Carlos Sainz haya tenido más éxito en los últimos años, pero Alonso sigue siendo el héroe original de la Fórmula 1 en España, como lo demostró la multitud de aficionados locales vestidos de verde británico que el austriaco saludó en la vuelta de honor. No tuvieron mucho que celebrar. Tras clasificarse en la 22ª posición, último en la tabla, por detrás de Stroll y los Cadillac, Alonso se unió a su compañero de equipo, Lance Stroll, en un abandono prematuro por un problema de batería.

A pesar de la admiración, uno de los mejores pilotos de la era moderna merecía una despedida más digna en Barcelona.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ganador: Alpine

Antes de la carrera, la gente de Alpine habría dado lo que fuera por un doblete de puntos. El equipo Enstone parecía estar contra las cuerdas, sin entender realmente por qué su ritmo era tan pobre en Barcelona. El A526 fue difícil de controlar, impredecible y complicado de dominar durante todo el fin de semana, lo que incluso llevó a Pierre Gasly a probar un nuevo chasis tras los entrenamientos del viernes, pero sin éxito, ya que él y Franco Colapinto se clasificaron en la séptima fila.

Su ritmo de carrera no fue precisamente fantástico, pero sí más competitivo que su velocidad a una vuelta, y la pareja fue remontando posiciones, ayudados por algunos abandonos y una oportuna parada en boxes del VSC para que Gasly cambiara a neumáticos duros.

"Si alguien me hubiera dicho el viernes que terminaríamos séptimos en la carrera, sin duda lo habría aceptado", dijo Gasly. "Estoy muy contento con la carrera de hoy, donde prácticamente hicimos todo bien y nos pusimos en la lucha por sumar puntos".

El único punto negativo para Alpine fue una penalización innecesaria de 10 segundos para Colapinto por no respetar suficientemente una bandera amarilla, lo que acabó relegándolo del octavo al décimo puesto. Aun así, fue el mejor del resto en la competitiva zona media de la parrilla de la F1.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Los lectores habituales de esta columna recordarán las apariciones del yunque de dibujos animados que persiguió a Alonso en 2025. Sería demasiado generoso con Aston Martin y Honda atribuir sus problemas actuales a la mala suerte, pero el yunque de dibujos animados hizo un regreso triunfal en Barcelona, ​​golpeando a los vecinos de Aston en Audi, donde Nico Hulkenberg sufrió uno de los abandonos más extraños y desafortunados que jamás hayamos visto.

Mientras se dirigía a sumar por fin los puntos que Audi necesitaba, el coche de Hulkenberg se apagó cuando una gravilla levantada por Liam Lawson impactó en el interruptor de apagado del ERS, un interruptor que se supone que apaga el coche en caso de emergencia. Fue una suerte brutal para Hulkenberg después de un fin de semana en el que Audi se mostraba como un rival competitivo en la zona media de la parrilla.