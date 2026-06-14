Cómo la F1 reaccionó a la victoria de Hamilton en el GP de Barcelona de 2026

Lewis Hamilton protagonizó uno de los momentos más emotivos de la campaña 2026 de Formula 1 al lograr su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona.

El siete veces campeón del mundo hizo un fichaje bomba por la Scuderia en 2025 tras 12 temporadas legendarias en Mercedes, pero su año de debut no salió como se esperaba.

Un Hamilton frustrado sufrió la primera campaña sin podios de su carrera de 18 años para terminar sexto en el campeonato en 2025, a 86 puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc y enfrentando dudas sobre su futuro.

Pero el cambio reglamentario de 2026 ha sido testigo del resurgir del piloto de 41 años, que había estado rozando la victoria con dos segundos puestos consecutivos antes de su triunfo en Barcelona.

La victoria lo deja segundo en el campeonato, por detrás del sucesor de Mercedes Kimi Antonelli, y la 106.ª victoria de la carrera de Hamilton fue sin duda el tema de conversación en el paddock de Catalunya.

Se preguntó a varios pilotos sobre el éxito del hombre de Ferrari y así respondieron.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Los papeles se han invertido un poco en Ferrari este año, porque 2025 fue increíblemente fuerte para Leclerc. Pero las rondas recientes lo han visto seguir una trayectoria opuesta a la de Hamilton. Barcelona fue su segunda carrera consecutiva sin puntuar tras el accidente de Mónaco, ya que la dirección asistida de su coche falló repentinamente al final de la prueba en Catalunya.

Ya era una situación de limitación de daños para Leclerc, que iba camino de terminar sexto después de su accidente en la Q3 que le hizo salir 10º. “Ha estado increíble en los últimos tres fines de semana”, dijo Leclerc.

“Ha estado realmente muy fino y se lo merece todo. Ahora me toca a mí subir mi nivel, encontrar esta confianza con este coche, juntar todo, y ojalá con fines de semana limpios.

“También es cierto que los últimos cuatro fines de semana no han sido muy limpios técnicamente. Además, para mí, hemos tenido bastantes problemas, así que solo estoy deseando tener carreras limpias, recuperar el ritmo y, ojalá, luchar también delante.”

George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

George Russell terminó segundo detrás de Hamilton en Barcelona después del abandono tardío de su compañero de equipo Antonelli, que sufrió una avería de motor. Russell pasó sus primeras tres temporadas en Mercedes como compañero de Hamilton y sin duda se deshizo en elogios hacia su compatriota británico.

“Felicidades a Lewis”, dijo Russell a Sky Sports. “Hizo una carrera realmente, realmente impresionante y un día ayer realmente impresionante. No creo que esperáramos ver ese tipo de ritmo de él y de Ferrari. Así que fue especial verlo de vuelta en lo más alto.”

Fue la primera victoria de Hamilton desde el GP de Bélgica de 2024, donde en realidad cruzó la meta en segundo lugar detrás de Russell, quien más tarde fue descalificado por un coche con peso inferior al mínimo.

“Los dos crecimos siendo aficionados de Lewis”, dijo más tarde Russell en la conferencia de prensa, sentado junto a Lando Norris. “Para mí, pasar tres años juntos en Mercedes, ¡muchísimo respeto!

“Fue un movimiento grande y valiente unirse a Ferrari y ver que ahora le está dando resultados es muy especial, dada la magnitud de la decisión, y va a ser una amenaza real.”

Lando Norris, McLaren

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El abandono tardío de Antonelli le dio un podio al vigente campeón del mundo Lando Norris, quien el año pasado se convirtió en el primer piloto de McLaren en ganar el título desde Hamilton en 2008.

“Es bastante especial”, dijo Norris. “En las últimas semanas claramente parece haber elevado su nivel y, por mucho que antes fuera algo de lo que más o menos podíamos aprovecharnos e intentar sacar el máximo partido, ahora parece que él está sacando el máximo de lo que tiene.

“Es genial verlo. Crecí siendo fan de Lewis, no sé si seguiría diciendo que soy ese tipo de fan, pero sigo siendo fan suyo y, como siete veces campeón del mundo, siempre es un placer ver ese tipo de cosas. Y con Ferrari, es todavía más genial ver cómo esa asociación sale adelante y da frutos como lo está haciendo ahora.

“Espero que no sea así de rápido toda la temporada, porque estaría bien que pudiéramos batallar un poco más, pero bien por él. Se podía ver al mismo tiempo cuánto significaba para él. Obviamente ha tenido a mucha gente hablando mal de él y ha recibido un montón de mierda en internet de mucha gente, así que está bien que pueda mandar a todos ellos a la mierda.”

Max Verstappen, Red Bull

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Max Verstappen terminó cuarto el Gran Premio de Barcelona y sus cuatro títulos mundiales consecutivos ahora parecen un recuerdo lejano considerando el ritmo del Red Bull de 2026. Sin embargo, el primero de sus campeonatos, en 2021, llegó tras una feroz batalla de un año con Hamilton que se decidió el último día.

“Enhorabuena”, dijo Verstappen, cuando le preguntaron por la victoria de Hamilton. “Siempre es súper especial ganar, incluso cuando ya has ganado muchísimo. Ganar con Ferrari por primera vez, creo que siempre es un momento especial.”

Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El líder del campeonato era, por supuesto, el hombre que tomó el relevo de Hamilton en Mercedes y esa era una tarea enorme, dado que también estaba debutando en la F1 siendo adolescente. Antonelli tuvo una campaña de debut complicada, pero siempre recibió apoyo del campeón del mundo y eso todavía se ve hoy, con Hamilton visiblemente contento por el joven de 19 años cada vez que gana una carrera.

En Barcelona, Antonelli le devolvió el favor: “Me siento muy vacío pero estoy realmente feliz por Lewis porque, antes que nada, tenemos una gran relación y él siempre ha estado ahí para mí. Verlo cumplir uno de sus sueños, que era ganar con Ferrari, fue muy, muy genial de ver.

“Así que estoy muy feliz por él y espero que lo disfrute”,

Carlos Sainz, Williams Photo by: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Un piloto al que no le habría hecho ninguna gracia el fichaje de Hamilton por Ferrari sería Carlos Sainz, cuyo asiento estaba ocupando. El español había ganado cuatro grandes premios en cuatro temporadas con Ferrari y demostró ser un verdadero contendiente en cabeza, pero debido al mercado de pilotos para 2025, tuvo que caer a la zona media con Williams. En Barcelona, terminó 12º.

“Demuestra que este deporte no tiene secretos”, dijo sobre la victoria de Hamilton. “Todos tenemos un nivel de talento muy alto, pero con características de pilotaje diferentes. Algunos coches nos van bien, otros no.

“La verdadera virtud de un piloto es ser capaz de adaptarse y ser capaz de tomar cualquier coche de Formula 1 que te den y conducirlo al límite. Algo similar me pasó a mí en 2022. Al principio del año, tenía un Ferrari que realmente no me gustaba. Luego logré adaptarme, y en 2023 y 2024 creo que rendí a un nivel muy alto.

“Puede definir toda tu carrera. De repente te unes a un equipo con un coche que no se adapta a ti, y pasas tres años sin poder adaptarte, o el coche nunca se adapta a ti, y puedes parecer completamente inútil.

“Luego te vas a un equipo donde el coche se adapta perfectamente a tu estilo y de repente pareces un dios. Este deporte es mucho más complicado de lo que la gente piensa. Lewis también merece mucho mérito por darle la vuelta a las cosas del año pasado a este año de la manera en que lo ha hecho.

“También se ha beneficiado del cambio reglamentario porque si se hubiera quedado con el coche del año pasado durante otros tres años, quizá no estaríamos viendo al Lewis que estamos viendo esta temporada.”

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