Por qué surgieron rumores sobre Fernando Alonso y Alpine para la F1 2027

Fernando Alonso no ha decidido su futuro en la Fórmula 1 más allá del final de esta temporada y han surgido rumores sobre un sensacional regreso a Alpine para una cuarta etapa con el equipo con sede en Enstone.

Alonso ya ha vivido despedidas en la F1. En el Gran Premio de Abu Dabi de 2018, se despidió de McLaren y de la Fórmula 1, pero no fue un adiós al automovilismo, ya que emprendió la búsqueda de la Triple Corona y una campaña en el Campeonato Mundial de Resistencia; luego, más tarde, una participación en el Rally Dakar.

Ocho años después, durante la previa para el GP de Barcelona, Alonso admitió que la carrera en el Circuit de Catalunya será muy probablemente la última suya como piloto de F1.

"Va a ser un fin de semana especial, probablemente mi última carrera en Barcelona en la Fórmula 1. Así que quiero dar las gracias a todos", dijo.

Más tarde añadió: "Después del verano tomaré la decisión de continuar o no".

No es ningún secreto que Alonso puede optar por poner fin a su carrera en la F1 al concluir la temporada. Y esta vez, a los 45 años, podría ser una despedida definitiva. Sin embargo, cuando se trata de Alonso, siempre hay que ser cautos, dada su feroz motivación durante su larga racha sin éxito en la F1.

Actualmente se barajan dos escenarios respecto a su futuro. El primero sigue involucrando a Aston Martin y, en particular, al coche que está previsto que debute en poco más de un mes durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica. Se trata esencialmente de un paquete 'AMR26 B' en el que el equipo ha depositado sus últimas esperanzas de dar la vuelta a una temporada que ha estado muy por debajo de las expectativas.

Podium: champagne for Fernando Alonso and Flavio Briatore Photo by: Motorsport Images

Pero en el paddock de Barcelona, otra hipótesis está cobrando fuerza. Existe una posibilidad real de que Alonso se conceda un último capítulo con el equipo con el que ganó sus dos títulos mundiales.

Alpine está ahora liderado por Flavio Briatore, que también es el representante de Alonso, y aunque ha subrayado repetidamente que el desarrollo técnico del equipo sigue siendo la prioridad, la idea de recibir a Alonso para lo que podría ser su última temporada en la F1 se considera realista.

Sería 'Alonso IV' en la historia entre el piloto y la escudería de Enstone. El equipo lo recibió por primera vez bajo el nombre de Renault de 2003 a 2006, el período más glorioso de su carrera, y luego de nuevo de 2008 a 2009 tras su separación de McLaren. Fue la misma organización, ahora conocida como Alpine, la que lo devolvió a la F1 en 2021.

Una última etapa en el equipo que le dio los momentos más significativos de su carrera tendría inevitablemente un fuerte valor simbólico. Pero no sería solo una cuestión sentimental.

Aston Martin sigue teniendo un enorme potencial sobre el papel, pero no hay garantías de que su asociación con Honda produzca un paquete ganador para 2027. Alpine, gracias a su asociación con Mercedes, actualmente parece ser un destino más tranquilizador para alguien que aún sueña con subir al podio al menos una vez más.

¿Y qué hay de la despedida de Alonso de Barcelona? El dos veces campeón mundial de F1 es un comunicador hábil en los medios y sus palabras del jueves no fueron elegidas por casualidad. El Circuit de Catalunya no formará parte del calendario de 2027, ya que entra en el sistema de rotación de la F1 junto con Spa-Francorchamps, con un regreso previsto para 2028.

Desde esa perspectiva, la despedida es real, aunque solo sea por el próximo año. Sin embargo, la única persona que quizá no esté ausente del evento del próximo año es el propio Alonso.

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