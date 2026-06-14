Antonelli recibe una penalización posterior a la carrera pese a su abandono en Barcelona

Kimi Antonelli fue penalizado por los comisarios del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 después de la carrera, tras ser hallado culpable de violar los límites de pista más de tres veces durante el evento.

La decisión no cambia el resultado de la carrera para el líder del campeonato, pero podría haber tenido consecuencias si hubiera logrado terminar la carrera.

Antonelli salió tercero y pasó gran parte de la carrera persiguiendo primero a Lewis Hamilton y luego a George Russell. Después de que el piloto de Ferrari se comprometiera con una estrategia diferente, Antonelli se acercó a su compañero de equipo de Mercedes y la pareja luchó durante toda la segunda mitad de la carrera.

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Antonelli logró superar a Russell a solo cinco vueltas del final, pero mucho antes de eso su ingeniero de carrera Peter Bonnington le había informado de que ya había acumulado tres infracciones de límites de pista y le instó a no cometer ninguna más.

Como Lando Norris estuvo persiguiendo al dúo de Mercedes durante toda la carrera, su ingeniero de carrera Will Joseph también informó al piloto de McLaren de que Antonelli corría riesgo de una penalización y le animó a presionar más al joven.

Más tarde, Joseph le dijo a Norris que Antonelli definitivamente había excedido los límites de pista más de tres veces y que por lo tanto recibiría una penalización, a pesar de que no se había comunicado tal información por parte del control de carrera.

La penalización solo se confirmó después de la carrera, y los comisarios impusieron a Antonelli una sanción de cinco segundos. También revelaron que una de las infracciones no había sido detectada durante la carrera, lo que significa que Antonelli solo recibió una bandera de advertencia negra y blanca después de su cuarta infracción en lugar de después de la tercera.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Los comisarios revisaron las pruebas en vídeo", decía el veredicto.

"El coche abandonó la pista cuatro veces durante la carrera sin motivo justificable. Los comisarios reconocen que el piloto no recibió una bandera negra/blanca después de su tercera infracción, sino después de su cuarta infracción, ya que una infracción anterior solo fue detectada más tarde en la carrera.

"Sin embargo, según la normativa actual y las directrices sobre estándares de pilotaje, esto no exime al piloto de cumplir con la normativa."

Eso significa que, si Antonelli hubiera logrado terminar la carrera en segunda posición, potencialmente podría haber perdido puestos después de la carrera frente a Russell o posiblemente Norris, si hubieran permanecido a menos de cinco segundos del italiano.

Los comisarios también instaron a la FIA a "revisar los procedimientos y directrices actuales lo antes posible", reconociendo que puede haber ambigüedad en el proceso actual.

Como Antonelli abandonó poco después de adelantar a Russell, la penalización no tiene efecto práctico, ya que las penalizaciones de tiempo posteriores a la carrera no se trasladan al siguiente evento en forma de sanciones en parrilla.

A pesar de registrar su primer abandono de la temporada, Antonelli sigue liderando el campeonato. Hamilton ahora está a 41 puntos del italiano, mientras que Russell ocupa la tercera posición, otros nueve puntos por detrás.