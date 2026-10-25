Fórmula 1 GP de México

Las combinaciones para que Kimi Antonelli se corone campeón de la F1 en el GP de México

Descubre qué necesita Kimi Antonelli en el GP de México 2026 para ser campeón mundial de la F1 frente a Russell y Hamilton.

Luis Ramírez

Publicado: 25 oct 2026, 22:08

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, rides his scooter in the pit lane

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La lucha por el título de la Fórmula 1 2026 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con un claro favorito para coronarse. Tras su triunfo en Austin, Andrea Kimi Antonelli alcanzó los 365 puntos en el campeonato de pilotos, estableciendo una sólida ventaja de 123 unidades sobre George Russell (242 pts) y de 124 sobre Lewis Hamilton (241 pts).

Con solo cuatro competencias restantes tras la cita en la capital mexicana y 100 puntos netos en juego, las matemáticas favorecen al italiano de Mercedes. Gracias a su mayor número de victorias durante la temporada —criterio definitivo en caso de un eventual empate—, a Antonelli le bastará con salir del trazado azteca conservando una diferencia de 100 puntos sobre sus perseguidores.

La ecuación para la consagración es sencilla: si Antonelli finaliza entre los primeros ocho lugares el domingo, se proclamará Campeón Mundial de F1, sin importar el resultado que obtengan Russell o Hamilton.

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Las combinaciones de Antonelli para ganar el campeonato del Mundo de la F1 en México 2026

Combinaciones frente a George Russell (2.º lugar - 242 pts)

Diferencia actual: 123 puntos a favor de Antonelli. Antonelli puede ceder hasta 23 puntos con respecto a Russell y coronarse.

Si Antonelli finaliza... Puntos de Antonelli Para ser Campeón, Russell debe terminar... 1.º al 8.º lugar +25 a +4 pts Cualquier posición (Russell queda eliminado automáticamente) 9.º lugar +2 pts (367) 2.º lugar o peor (18 pts o menos) 10.º lugar +1 pt (366) 2.º lugar o peor (18 pts o menos) Sin puntos (11.º o peor) 0 pts (365) 3.º lugar o peor (15 pts o menos)

Combinaciones frente a Lewis Hamilton (3.º lugar - 241 pts)

Diferencia actual: 124 puntos a favor de Antonelli. Antonelli puede ceder hasta 24 puntos con respecto a Hamilton y coronarse.

Si Antonelli finaliza... Puntos de Antonelli Para ser Campeón, Hamilton debe terminar... 1.º al 8.º lugar +25 a +4 pts Cualquier posición (Hamilton queda eliminado automáticamente) 9.º lugar +2 pts (367) Cualquier posición (Hamilton queda eliminado automáticamente) 10.º lugar +1 pt (366) 2.º lugar o peor (18 pts o menos) Sin puntos (11.º o peor) 0 pts (365) 2.º lugar o peor (18 pts o menos)

¿Cuántas veces se ha definido el campeonato de pilotos en el GP de México?

El Gran Premio de México ha sido el escenario de definiciones de campeonatos en cinco ocasiones, curiosamente solo en su segunda era no tuvo la fortuna de tener una competencia que determinara al monarca.

Las ocasiones en que el ahora Gran Premio de la Ciudad de México ha definido al monarca de pilotos han sido cinco1964, 1967, 1968, 2017 y 2018.

En 1964, John Surtees se coronó con Ferrari tras terminar segundo en el Autódromo Hermanos Rodríguez superando a Graham Hill por solo un punto cuando la competencia en México fue la última de la temporada.

En 1967, Denny Hulme cruzó la meta en tercero para convertirse en el primer neozelandés monarca de la F1 derrotando por cinco puntos a Jack Brabham. Un año después Graham Hill ganó la carrera y aseguró su segundo título mundial, con 12 puntos de ventaja sobre Jackie Stewart.

En la era moderna, la carrera ha determinado al campeón en dos ocasiones. En 2017 fue Lewis Hamilton quien logró su cuarto campeonato manejando con Mercedes consumando la novena posición derrotando a Sebastian Vettel.

La última vez que un campeón se coronó en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue en el 2018 con Hamilton sellando su quinta corona.

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