Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Cinco conclusiones rápidas del GP de Estados Unidos

Otra victoria para Kimi Antonelli, con el italiano ahora casi seguro de cerrar el título en México.

Motorsport.com Staff

Publicado: 25 oct 2026, 21:49

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Antonelli da otra clase magistral

Kimi Antonelli nunca tuvo demasiadas posibilidades de asegurar el título en Texas: necesitaba que encajaran demasiadas cosas. Pero hizo todo lo que podía hacer y completó un fin de semana perfecto. Su primera pole desde Spa en pleno verano, seguida de una victoria dominante, con una salida limpia y un ritmo fuerte con los dos compuestos de neumáticos. Otra clase magistral en una temporada llena de ellas.

No necesitaba ganar desesperadamente en Austin. El título, en la práctica, es suyo desde hace mucho tiempo, y ahora es solo una formalidad. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que Antonelli pierda el campeonato ahora.

Es excepcional, ya no queda ninguna duda, y ahora es más que probable que selle oficialmente el campeonato, el primero de seguramente muchos más por venir, en México. Historia en construcción.

- Oleg Karpov

Las mejoras de Mercedes finalmente dan resultado

Mercedes tuvo que tener paciencia, pero finalmente parece haber desbloqueado el potencial del paquete de mejoras que introdujo en el Gran Premio de Bahréin en Malasia… al menos de un lado del garaje.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La escudería de Brackley llevó a Sepang un paquete integral que hizo al W17 intrínsecamente más rápido, pero dejó a sus pilotos con una ventana de puesta a punto más estrecha. Disconforme con el comportamiento del coche, Russell volvió a la especificación anterior en Singapur, lo que le dio a Mercedes una comparación directa entre los dos paquetes.

Tanto Antonelli como Russell utilizaron las mejoras en Austin, junto con un alerón delantero que Mercedes ya había probado en Singapur pensando en este fin de semana.

Con Antonelli al volante, el W17 fue una propuesta diferente. El italiano consiguió el sábado su primera pole position en ocho grandes premios y estuvo encaminado a la victoria desde el momento en que se apagaron las luces el domingo.

- Federico Faturos

Russell debe empezar a preocuparse por 2027 ahora

Aunque George Russell todavía tiene opciones matemáticas de pelear por el título de este año, en la práctica eso no significa nada: Kimi Antonelli asegurará el campeonato el próximo domingo siempre que Russell no gane la carrera. Así que probablemente sea momento de que George se concentre en encontrar las respuestas correctas para 2027.

Hasta esta temporada, había tenido una carrera casi perfecta, ganando todas las categorías junior más importantes antes de demostrar su nivel frente a un rival tan difícil como se puede tener: Lewis Hamilton en el mismo garaje. Parecía que lo único que le faltaba era el coche. Pero justo cuando finalmente lo consiguió, una fuerza imparable en forma de un joven italiano de pelo rizado arruinó todo.

Russell necesita reaccionar ahora y prepararse para el próximo año de la manera más completa posible. Ya sea su conducción o alguna otra cosa lo que le impide igualar el ritmo de Antonelli, necesita usar las carreras restantes de 2026 para encontrar tantas respuestas como sea posible, o quizás incluso experimentar con enfoques diferentes.

Porque fines de semana como Austin muestran cuán enorme puede ser la diferencia de rendimiento entre los compañeros de Mercedes. Russell puede ganarle a Kimi en un buen día, pero con bajones tan profundos, no podrá desafiarlo de manera constante en el futuro.

Una carrera como escudero de alguien seguramente no es lo que Russell soñaba, pero esa perspectiva parece cada vez más realista después de fines de semana como este.

- Oleg Karpov

Lawson acierta las notas sobre el escenario y en la pista

Lawson cumplió bien sobre el escenario en Austin el jueves por la noche, pese a admitir que actuar en la Capital Mundial de la Música en Vivo suponía "diez veces más presión" que correr en un gran premio de Fórmula 1.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Después de asumirlo con naturalidad, entregó otra actuación segura al volante, algo que se ha convertido en una imagen habitual en 2026.

El piloto de Racing Bulls empezó con fuerza con el sexto mejor tiempo el viernes, y luego jugó para el equipo el sábado, quedándose en el garaje durante la Q3 para evitar que su compañero Arvid Lindblad perdiera otra posición en la parrilla además de su penalización de cinco puestos.

El domingo, Lawson lideró debidamente al pelotón medio. El noveno puesto era lo mejor disponible con los ocho coches de los cuatro equipos principales llegando a la meta, pero su 13.º resultado en puntos de la temporada ayudó a Racing Bulls a alejarse aún más de Alpine, cuyas esperanzas de quedarse con el quinto lugar en el campeonato de constructores se desvanecen.

Cada vez cuesta más creer que este tipo siga sin contrato para el próximo año.

- Federico Faturos

Williams se está quedando sin excusas

Williams pasó 2025 insistiendo en que su foco estaba completamente en 2026, y aun así logró sumar dos podios. En 2026, sin embargo, el equipo decepcionó una y otra vez. La explicación era que estaba apostando todas sus fichas a un gran paquete de mejoras previsto para llegar en Bakú. Williams sumó puntos en Azerbaiyán, algo que solo consiguió una vez en sus últimas 12 carreras, pero la mejora terminó siendo menos efectiva de lo esperado.

Austin puede haber marcado un nuevo punto bajo, con Williams terminando por delante solo de Cadillac e incluso detrás del Aston Martin de Lance Stroll. El equipo siempre fue un claro candidato a quedar eliminado en la Q1 de la clasificación, como finalmente ocurrió, mientras que en carrera quedó varado en tierra de nadie, lejos incluso de la batalla del pelotón medio.

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El resto de la temporada, ya sean cinco carreras, cuatro o las que queden, parece que será largo para Williams, que otra vez promete que 2027 será mejor.

- Jose Carlos de Celis

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