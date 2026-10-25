Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de los Estados Unidos
Andrea Kimi Antonelli logró una victoria más y con ello aumento su ventaja en el campeonato del mundo donde la lucha por la segunda posición se aprieta.
Luis Ramírez
Edited: 25 oct 2026, 22:20
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
El Gran Premio de los Estados Unidos vio como Andrea Kimi Antonelli lograba una victoria más en el campeonato, pero sobre todo, dejándole la mesa servida para obtener su primer título como piloto de la F1 en el Gran premio de México.
Con su victoria en Austin, Andrea Kimi Antonelli sumó 25 puntos para llegar a 365 unidades, disparando su ventaja en el liderato de 102 a 123 puntos sobre George Russell, quien apenas sumó cuatro unidades al finalizar octavo (242 pts).
Detrás del italiano de Mercedes, la batalla por el subcampeonato se apretó al máximo. Lewis Hamilton avanzó al tercer puesto con 241 puntos tras su cuarto lugar en COTA, recortando la distancia con Russell a un solo punto.
Por su parte, Max Verstappen (236 pts) y Charles Leclerc (233 pts) presionan desde la cuarta y quinta posición tras subir al podio en suelo texano, dejando a Lando Norris en el sexto casillero con 211 unidades.
Más de la F1:
Campeonato de pilotos de la F1 tras el Gran Premio de los Estados Unidos 2026
Pos Piloto Puntos 1 A. AntonelliMercedes 365 2 G. RussellMercedes 242 3 L. HamiltonFerrari 241 4 M. VerstappenRed Bull Racing 236 5 C. LeclercFerrari 233 6 L. NorrisMcLaren 211 7 O. PiastriMcLaren 144 8 I. HadjarRed Bull Racing 105 9 L. LawsonRB 77 10 P. GaslyAlpine 42 11 A. LindbladRB 38 12 F. ColapintoAlpine 27 13 O. BearmanHaas F1 23 14 N. HulkenbergAudi 13 15 G. BortoletoAudi 10 16 E. OconHaas F1 7 17 F. AlonsoAston Martin Racing 7 18 C. SainzWilliams 7 19 A. AlbonWilliams 5 20 Y. TsunodaRB 1 21 L. StrollAston Martin Racing 22 V. BottasCadillac 23 S. PérezCadillac
Campeonato de constructores después del GP de los Estados Unidos de la F1 2026
Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 607 2 Ferrari 474 3 Red Bull Racing 355 4 McLaren 355 5 RB 102 6 Alpine 69 7 Haas F1 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin Racing 7 11 Cadillac
¿En qué posición está Franco Colapinto en el campeonato y cuántos puntos tiene?
Tras el abandono sufrido en el trazado de Austin debido a complicaciones mecánicas, Franco Colapinto se mantiene en la 12ª posición del campeonato mundial de pilotos con 27 puntos. El argentino de Alpine conserva una ventaja de cuatro unidades sobre Oliver Bearman (Haas).
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¿En qué posición está Checo Pérez en el campeonato y cuántos puntos tiene?
En su temporada de debut con la escudería Cadillac, Sergio Pérez se ubica en el 23º puesto de la clasificación sin sumar puntos hasta el momento.
Tras cruzar la meta en el lugar 19 en el Circuito de Las Américas, Checo Pérez se enfila a México para su arrancada 300 dentro de la F1.
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