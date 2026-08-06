Emerson Fittipaldi explica por qué la rivalidad entre Antonelli y Russell es positiva para la F1
Emerson Fittipaldi cree que la lucha por el título entre Kimi Antonelli y su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, es justo lo que necesita la Fórmula 1 para entusiasmar a los aficionados.
Emerson Fittipaldi, dos veces campeón de Fórmula 1, cree que la creciente rivalidad dentro del equipo Mercedes entre George Russell y Kimi Antonelli es justo lo que necesita la competición.
Tras el sonado fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, se esperaba que Russell asumiera el papel de líder del equipo de Brackley. Aunque acogió a Antonelli bajo su protección durante la temporada de debut del italiano, Russell se encuentra ahora compitiendo contra su compañero de equipo por el título de campeón.
El piloto de 19 años se convirtió en el más joven en liderar el campeonato tras encadenar dos victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón, y desde entonces no ha dejado de mejorar.
Muchos se han preguntado si la presión sería demasiado grande para un e como Antonelli, pero ha llegado al parón veraniego con seis victorias en Grandes Premios y una ventaja de 50 puntos sobre Hamilton en la clasificación. Russell ocupa el tercer puesto, a 59 puntos de Antonelli.
"Kimi Antonelli está haciendo un trabajo fantástico y está demostrando su potencial", declaró Fittipaldi a F1.com.
"Lo conozco desde que competía en karts hace muchos, muchos años. Conozco muy bien a Marco, su padre, y conozco bien a la familia. Marco incluso entrenó a mi hijo Emmo en la F4. Es una gran familia italiana de Bolonia: buena gente, gente del mundo del automovilismo".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images
Fittipaldi argumentó que la llegada de un joven piloto competitivo que desafíe a algunos de los pilotos más consolidados de la parrilla es justo lo que necesita la F1.
"Creo que para el deporte es bueno tener a un chico nuevo en la parrilla, ¿sabes? Solo tiene 19 años y puede ganar el campeonato. Está ejerciendo una presión tremenda sobre George Russell", añadió.
"George, una vez más, ha demostrado que es fuerte. Si George se toma esa presión de forma positiva, como ha demostrado muchas veces que es capaz de hacer, creo que será muy interesante para los aficionados. Va a ser una lotería lo que quede de campeonato".
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