Domenicali abre la puerta a Alemania, pero solo se está barajando un circuito como opción

El director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, se refirió recientemente en una rueda de prensa a la posibilidad de recuperar el Gran Premio de Alemania. Afirmó: "Estamos barajando por primera vez la posibilidad de recuperar la carrera a medio plazo".

Sin embargo, de los dos circuitos actuales de grado 1 de la FIA en Alemania, Domenicali solo mencionó uno directamente: el Hockenheimring. "Allí se está siguiendo actualmente una orientación algo diferente en el mundo del automovilismo", explicó Domenicali. "Si queremos hablar en serio de un regreso, se necesitarían otras inversiones, ya que nuestra plataforma plantea requisitos muy exigentes".

En Hockenheim, por el momento, se mantienen reservados al respecto. Los directores generales del Hockenheimring, Jorn Teske y Jochen Nerpel, se limitaron a explicar, a petición de Motorsport-Total.com, que mantienen "un intercambio regular con la Fórmula 1", pero que, por el momento, "no pueden comunicar nuevos resultados concretos ni perspectivas".

Nürburgring: postura inalterada respecto a la Fórmula 1

El Nürburgring, como sede del último Gran Premio celebrado hasta la fecha en suelo alemán, no parece, por el contrario, desempeñar ningún papel en las reflexiones actuales de la Fórmula 1. El director general del Nürburgring, Christian Stephani, declaró a petición de Motorsport-Total.com: "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros". Por su parte, el Nürburgring tampoco se ha dirigido a la Fórmula 1.

"Aunque estamos abiertos a un diálogo en cualquier momento, ya tenemos la agenda completamente llena para la próxima temporada. Nuestra atención se centra en la planificación de nuestro centenario especial, en el marco del cual se celebrará un gran evento para los aficionados en junio de 2027", afirmó Stephani.

Además, la postura del Nürburgring respecto a la Fórmula 1 no ha cambiado: "Seguimos abiertos a un regreso de la Fórmula 1, siempre que las condiciones financieras sean las adecuadas".

Cómo podría lograrse el regreso de la Fórmula 1 a Alemania

Desde 2020 no se ha celebrado ninguna carrera de Fórmula 1 en Alemania, sobre todo porque las condiciones financieras ya no eran las adecuadas. En aquel momento, el Nürburgring acogió de forma excepcional el Gran Premio de Eifel como sede alternativa durante la pandemia de coronavirus. El año anterior, el Hockenheimring había organizado el que hasta ahora ha sido el último Gran Premio de Alemania.

Es cierto que existe la voluntad de volver a celebrarla. Sin embargo, el director general del Hockenheimring, Teske, declaró en abril al diario de Hockenheim: "En cualquier caso, se necesita apoyo financiero externo: grandes socios y patrocinadores o fondos públicos. Las federaciones de automovilismo y los fabricantes también podrían aportar su granito de arena. Todo esto solo funcionaría como un proyecto conjunto".

Incluso así, según Teske, el regreso de la Fórmula 1 a Hockenheim "solo sería viable a largo plazo si se alternara con otras sedes europeas", es decir, como una carrera rotativa que, por ejemplo, apareciera cada dos años en el calendario de la Fórmula 1. Barcelona y Spa-Francorchamps, que en el futuro se alternarán anualmente, sirven de modelo.

Sin embargo, según la visión de los gestores, la Fórmula 1 sería, incluso en ese caso, solo uno de los muchos elementos que componen el Hockenheimring. "Por encima de todo, queremos crecer de forma sostenible, invertir y poder compararnos con los mejores circuitos del mundo", afirmó Teske en abril. "En primer lugar, se trata de preparar el Hockenheimring para el futuro: como centro industrial, como sede de eventos y como plataforma para la innovación".