Ferrari F2002, un dominio a veces empañado por las polémicas en la F1

A principios de la década de 2000, Ferrari era el equipo a batir en la Fórmula 1. La Scuderia había ganado todos los títulos en juego desde el inicio del nuevo milenio, mientras que McLaren, su principal rival, tenía dificultades para combinar rendimiento y fiabilidad.

Los hombres y mujeres de Maranello, sin embargo, nunca se durmieron en los laureles, buscando constantemente diseñar un coche aún más dominante que el anterior. Y en 2002, rozaron la perfección con el Ferrari F2002.

Monoplaza hegemónico que aplastaba todo a su paso y encadenaba victorias en Grandes Premios, con 14 triunfos en 15 intentos, el F2002 tenía tantas probabilidades de ganar que provocaba pesadillas a las casas de apuestas.

No obstante, hubo que esperar antes de verlo en los circuitos. Mientras que hoy cada equipo se presenta a la primera carrera del año con un monoplaza nuevo, Ferrari disputó los primeros Grandes Premios de la temporada 2002 con una simple evolución del F2001 del año anterior. Una elección que se explicaba por el desarrollo exhaustivo del nuevo monoplaza italiano.

De hecho, aunque el reglamento de la F1 cambió muy poco entre 2001 y 2002, Ferrari revisó por completo su enfoque de cara a la nueva temporada. Por primera vez desde los años 1990, el Cavallino Rampante modificó su caja de cambios para hacerla ultracompacta y un 15% más ligera.

En el exterior, la Scuderia innovó esculpiendo sus pontones para mejorar la eficiencia aerodinámica, y añadiéndoles chimeneas de extracción para redirigir mejor los gases de escape y así aumentar la carga aerodinámica.

Un ejemplar original del Ferrari F2002 se encuentra ahora expuesto en el Museo del Automovilismo (M24) de Le Mans. Photo by: Rainier Ehrhardt

De todos los monoplazas que participaron en los Grandes Premios aquel año, el F2002 fue, sin lugar a dudas, el más moderno y vanguardista. ¡Y el éxito no se hizo esperar! En su primera aparición oficial, en la tercera ronda de la temporada, en Brasil, el F2002 de Michael Schumacher se impuso por delante del Williams de su hermano, Ralf Schumacher.

El resto del calendario no hizo sino confirmar la superioridad del F2002 frente a sus adversarios. En los quince Grandes Premios en los que participó el coche en 2002, Schumacher y su compañero Rubens Barrichello subieron 24 veces al podio y lograron todas las victorias en juego, con la excepción del Gran Premio de Mónaco, coto privado de David Coulthard.

La dominación de Ferrari aquel año fue tan grande que Schumacher ganó su quinto título mundial, igualando así a Juan Manuel Fangio, en el Gran Premio de Francia... ¡en pleno mes de julio!

Al final de la temporada, el constructor italiano sumó 221 puntos de 272 posibles, un auténtico dominio. Y si se suman los puntos de los otros diez equipos participantes en 2002, ¡su total ni siquiera supera el del Cavallino Rampante!

De hecho, el único punto débil del monoplaza estaba en la clasificación, ya que el Williams FW24 consiguió el mejor tiempo del sábado en siete ocasiones. Pero ¿se puede hablar realmente de debilidad en un coche que obtuvo ocho pole positions aquel año, más que cualquier otro F1?

Rubens Barrichello le sirve en bandeja la victoria a Michael Schumacher en Austria. Photo by: LAT Images

Desafortunadamente, la historia del Ferrari F2002 en Grandes Premios también está empañada por escándalos. En primer lugar, una orden de equipo que favorecía a Schumacher obligó a Barrichello a ceder la victoria en la última vuelta del Gran Premio de Austria, a pocos metros de la línea de meta.

Aquel día, el doblete de Ferrari tuvo un sabor especialmente amargo para los aficionados que se habían desplazado a las gradas o habían encendido la televisión para ver una carrera que premiara al piloto más rápido.

Unos meses más tarde, en el Gran Premio de Estados Unidos, otra llegada creada artificialmente vio imponerse a Barrichello por un puñado de milésimas, pese a que Schumacher había firmado la pole y liderado 68 vueltas. Para colmo de la ironía, era la superioridad del F2002 la que permitía a Ferrari entregarse a estos juegos peligrosos, que avivaron la ira de los aficionados de la F1.

Algunos pensaban que el F2002 se retiraría merecidamente la noche del Gran Premio de Japón de 2002, última ronda de la temporada, pero el F1 fue inscrito en las cuatro primeras carreras de la temporada 2003, mientras se perfeccionaba el nuevo modelo.

A pesar de su antigüedad, el F2002 no había perdido su rapidez: durante ese período, la Scuderia se adjudicó tres pole positions, tres vueltas rápidas en carrera y una victoria, en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola.

En total, el Ferrari F2002 participó en 19 Grandes Premios, logró 11 pole positions, 15 vueltas rápidas en carrera y 28 podios, consiguió 15 victorias y ayudó a la Scuderia a hacerse con dos títulos de pilotos y dos títulos de constructores. Un palmarés más que impresionante que convierte a este coche rojo en uno de los más dominantes de la historia.