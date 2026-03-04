Impulsado por el piloto de McLaren Oscar Piastri, el GP de Australia de Fórmula 1 se dispone a disfrutar de otro aumento de asistencia mientras los organizadores del evento abrazan la incertidumbre en torno a las nuevas regulaciones de 2026.

Al igual que el año pasado, Melbourne alberga la apertura de la temporada de F1 en lugar de Bahréin. Naturalmente, es uno de los lugares más codiciados del calendario, y eso es más cierto que nunca en 2026 dadas las incertidumbres en torno a un nuevo orden competitivo y la forma en que esta nueva generación de autos competirá. Pero el director de eventos del GP de Australia, Tom Mottram, ve las dudas actuales sobre el despliegue de energía y las preocupaciones sobre el espectáculo como una oportunidad para un inicio de temporada memorable, en lugar de un riesgo.

Cuando se le preguntó si existía alguna preocupación de que la carrera fuera un fiasco, Mottram respondió: "No lo diría. Será un año uno intrigante. Está en parte fuera de nuestro control. Hay muchas cosas que están bajo nuestro control, pero la competencia en pista no lo está. Creo que, independientemente de eso, si no ocurre demasiado desde el punto de vista de los adelantamientos, eso será una historia interesante en sí misma.

"Obviamente modificamos y realineamos nuestro circuito en 2021, lo que ciertamente ha mejorado mucho las carreras. Hemos visto un gran aumento en los adelantamientos. Pero dicho esto, ¿quién sabe con estos autos? Creo que eso forma parte del atractivo en sí mismo."

Las incógnitas en torno a la nueva era de la F1 ciertamente no han perjudicado el interés en la carrera, con la audiencia de la F1 en Australia aumentando un 53% interanual según datos proporcionados por la categoría. Eso se debe en gran parte al impresionante ascenso de Piastri, que se convirtió en aspirante al título con McLaren en 2025.

En el punto álgido de la primera lucha por el título de Piastri el año pasado, los organizadores del GP de Australia anunciaron que pondrían su nombre a una tribuna en honor al piloto de Melbourne, como han hecho con otras grandes figuras de la historia del automovilismo del país. La tribuna Piastri, que se agotó rápidamente cuando salió a la venta el pasado agosto, forma parte de la recta principal en la línea de largada y llegada y cuenta con merchandising personalizado con temática australiana para alentar al nuevo hijo predilecto del país.

"Queríamos celebrar y honrar a Oscar, incluso si todavía no es campeón del mundo", explicó Mottram. "Ya es un campeón en nuestras vidas, con la cantidad de carreras que ya ha ganado, especialmente cuando ya hemos nombrado tribunas en honor a Mark Webber y Daniel Ricciardo.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

"Hemos delimitado una zona que ahora es la tribuna Piastri directamente frente a los boxes de McLaren. Probablemente sea una de nuestras tribunas más premium, justo en la línea de largada y llegada. Todos los que entren allí recibirán gorras y una bandera, así que veremos todos los colores de OP. Fue una que se agotó inmediatamente."

La popularidad de Piastri está destinada a impulsar la 29ª edición del Gran Premio de Australia en Albert Park hacia otra cifra récord tras alcanzar los 465.498 espectadores durante el fin de semana el año pasado. "Definitivamente vamos camino a superarlo nuevamente", dijo Mottram.

"Hemos aumentado ligeramente la capacidad del recinto, por lo que ahora estamos en una capacidad de 141.000 personas el domingo. Tenemos fundamentos del evento que determinan cuál es la capacidad, como contar con suficientes servicios, comida, la posibilidad de circular y que el transporte público llegue al circuito cómodamente. Sentimos que realmente hemos cumplido en todas esas áreas."

Una parte significativa de la mejora en el flujo de espectadores es una nueva estación de tren junto a la Curva 6, en el extremo más alejado del circuito, que debería aliviar parte de la presión en las puertas principales ubicadas junto a la recta de largada y llegada y en la principal línea de tranvía que llega directamente desde el distrito central de negocios.

"Ahora tenemos una nueva estación de tren justo a nuestras puertas en Albert Park, lo que será un cambio enorme para nosotros", dijo Mottram. "También hemos triplicado la capacidad de nuestro principal puente peatonal sobre la recta principal. Y a lo largo de este año hemos realizado grandes inversiones en infraestructura para apoyar el movimiento de la multitud, porque lo último que querríamos hacer es sacrificar la experiencia del público por récords de asistencia."

La llegada de Cadillac, un "ajuste apretado" antes del nuevo complejo de boxes

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Un desafío adicional es la llegada de un undécimo equipo en Cadillac, que ocupará espacio adicional en los garajes y en el paddock en lo que es uno de los recintos más pequeños del calendario de la F1. Antes de la llegada de un nuevo edificio de paddock valorado en 350 millones de dólares, cuya construcción comenzará después del evento de esta semana, la edición 2026 contará con algunos compromisos para acomodar al nuevo participante de la F1.

"Sin duda es un desafío", explicó Mottram. "Nuestro edificio de boxes y el pitlane son probablemente de los más pequeños del calendario en este momento, así que hemos trabajado mucho con la F1 durante el año desde que supimos que el undécimo equipo se incorporaría para asegurarnos de contar con hospitalidad adicional para el equipo, almacenamiento adicional de carga, espacio extra en el pitwall y cosas por el estilo.

"Lo único que realmente no podemos cambiar, lamentablemente, al menos este año, es el espacio de los garajes. Así que es una solución provisional de un año en la que habrá un poco de ajuste. Pero no cambiaríamos eso por la emoción que traerá el undécimo equipo, Cadillac."

A diferencia de lo informado anteriormente, el límite de velocidad en el pitlane se mantiene en 80 km/h este año.

Otra novedad para la carrera de este año es su asociación con Engineers Australia para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que coincide con el día de la carrera el domingo 8 de marzo. Como parte de la campaña In Her Corner para destacar a mujeres en roles clave de STEM, la Curva 6 llevará el nombre de la ingeniera de carrera de Haas Laura Mueller y de la estratega jefe de Red Bull Hannah Schmitz.

Laura Mueller, Race Engineer Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

"Fue una de nuestras áreas clave de enfoque una vez que nos dimos cuenta de que nuestro domingo de carrera caería en el Día Internacional de la Mujer", añadió Mottram. "Este fue un concepto en asociación con Engineers Australia, que ha sido un gran apoyo para la campaña In Her Corner. Ha sido fantástico para nosotros apoyar a las mujeres en el automovilismo. Tenemos muchas grandes iniciativas con Motorsport Australia y Girls on Track. Y apoyar a estas dos ingenieras con curvas que llevan su nombre es realmente especial."

Una característica de la carrera que regresó en 2025 es la tradicional invasión de pista posterior a la carrera en Melbourne. Esta tradición se suspendió durante un año después de que los espectadores ingresaran prematuramente a la pista tras la carrera de 2023, pero una exitosa reorganización de los puntos de acceso al circuito ha dado a los organizadores la confianza de que su tradición más apreciada puede mantenerse.

"Llovía de lado el año pasado, pero más allá de eso salió tan bien como podía haber salido", dijo Mottram. "Hicimos muchos cambios e inversiones en algunas de las barreras para asegurarnos de que la gente pudiera entrar y salir de la pista de manera segura. Todos los planes están en marcha para asegurarnos de poder hacerlo nuevamente este año."

Si los organizadores consiguen lo que desean, los aficionados correrán hacia el podio para celebrar el primer podio en casa de uno de los suyos.

Podium Ceremony Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images