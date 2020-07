Mercedes modifica el monoplaza de Bottas para reducir distracciones

El finlandés tuvo una mala arrancada en la más reciente carrera en Hungría después de verse confundido por una luz que se encendió en su tablero. Eso arruinó su proceso de largada, perdiendo segundos que lo relegaron en las posiciones.

Preguntado por Motorsport.com sobre qué luz lo distrajo, Bottas dijo que era simplemente una luz referente a las revoluciones del motor que se encendió cuando él no lo esperaba.

“Hemos hecho muy buenos análisis desde el principio”, dijo el finlandés. “Siempre hago eso, pero ahora aún más con respecto a ese tema”.

“Se trató simplemente de las luces referentes a las revoluciones en el tablero. Así que hemos hecho cambios para que eso no vuelva a suceder y que no me distraiga tanto, de lo contrario eso podría llevar a un error como ese”.

El parpadeo de la luz no fue el único problema al que se enfrentó Bottas, ya que también reveló que otros factores, como correr con demasiado combustible en la clasificación de Hungría o los problemas de ajuste de altura en Austria, también trabajaron en su contra.

“El error de combustible lo encontramos como parte del análisis de la semana pasada”, expresó Bottas. "Hubo un problema con el sistema de combustible, algo con un tubo o la ventilación por la que entra el combustible, por lo que tuvimos dos kilos o un poco más de combustible en la clasificación".

"Creo que dijeron que eso representaba como ocho centésimas por vuelta. Ahora estoy seguro que el equipo ha reaccionado a ello y aprendido de la situación, por lo que espero que no vuelva a suceder”.

Bottas se clasificó a sólo 0.107 segundos por detrás de su compañero de equipo Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría.

Hablando del problema de Austria, Bottas dijo: "Respecto a la altura correcta, no puedo recordar, fue tal vez en la segunda carrera en Austria. Estamos hablando sólo de unos pocos milímetros, sólo un error humano. Eso es todo”.

"Así que, de nuevo, no creo que realmente haya hecho una gran diferencia, tal vez más en mojado que en la carrera, pero no creo que haya sido en realidad algo tan malo”.