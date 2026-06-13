Cómo George Russell terminó siendo la mayor víctima de la polémica del pitlane en Mónaco

"Recientemente vi el documental de Rafa [Nadal] y también el documental de Ronaldinho", dijo George Russell el jueves en Barcelona cuando le preguntaron cómo iba a 'despejar la mente' después de todos los contratiempos recientes.

"No todo es un camino de rosas en cada torneo, cada partido, cada temporada. Ronaldinho era un héroe para mí. No me di cuenta de que había tenido tantos años y partidos y competiciones difíciles. Siempre solo recordamos los momentos más destacados de todos estos grandes. [Pero] todo el mundo pasa por estos momentos, ya sea por el rendimiento personal, cosas fuera de su control, lesiones, lo que sea.

"Aquí es donde estamos ahora. Saldré adelante."

La temporada 2026, que se suponía que iba a entregarle a Russell el título mundial en bandeja del mismo color que su coche, en cambio le ha dado un golpe tras otro. Y si el desafortunado timing del coche de seguridad en Japón y la explosión del motor en Canadá pueden atribuirse como una parte rutinaria de un deporte complejo y técnico, el golpe que recibió George en Mónaco fue del tipo que cae por debajo de la cintura. Especialmente dado que, unos días después, quedó claro que la cadena de acontecimientos que arruinó su carrera había sido desencadenada por un conjunto completamente fortuito de circunstancias fuera de su control.

Aunque la saga del pitlane de Mónaco está lejos de haber terminado, con McLaren y Red Bull todavía valorando si presentar una protesta, y Toto Wolff diciendo que está consultando a abogados para ver si Mercedes tiene alguna vía para buscar justicia para Russell, ocurra lo que ocurra después es poco probable que cambie el cero junto al nombre de George en la columna de puntos de Mónaco. Porque hay una diferencia concreta entre su caso y todos los demás.

De los cinco pilotos que recibieron sanciones, dos pudieron cumplirlas durante la carrera cuando Lance Stroll se estrelló en Anthony Noghes a 18 vueltas del final y provocó la salida del coche de seguridad. Alpine optó por no detener a sus pilotos, una decisión que resultaría crucial para lo que vino después. Oscar Piastri y Lewis Hamilton pararon inmediatamente después de que se desplegara el coche de seguridad, aprovechando las condiciones neutralizadas para cumplir sus sanciones de cinco segundos. Hamilton no perdió prácticamente nada, pero Piastri cedió una posición ante Gasly, que se quedó fuera.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Irónicamente, fue el francés quien al final se convirtió en el principal beneficiado de toda la cadena de acontecimientos desencadenada por los bucles de cronometraje mal configurados en el pitlane de Mónaco, a pesar de que al principio parecía una de sus mayores víctimas. En su emotiva entrevista posterior a la carrera, Gasly citó las "razones injustas" que le "robaron" un podio en Mónaco. Pero en realidad, esas mismas razones fueron las que hicieron posible que terminara P3 en pista, mientras que el piloto de Alpine nunca se habría acercado a ello si el sistema de cronometraje hubiera estado funcionando como debía.

El francés no solo se puso por delante de Piastri cuando el piloto de McLaren paró para cambiar neumáticos y cumplir su sanción, sino que también ganó una posición sobre Russell momentos después, mientras el verdadero drama para el piloto de Mercedes se desarrollaba durante ese mismo periodo de coche de seguridad.

Cómo Russell lo empeoró él mismo

Russell se ganó su sanción después de parar en la vuelta 31, y en ese momento todavía no parecía especialmente sospechoso. Hamilton había cometido una infracción similar tres vueltas antes, pero en el caso de George se podía haber supuesto que simplemente había forzado demasiado en la entrada al pitlane o había pulsado el botón demasiado pronto en la salida mientras intentaba hacer el undercut a Isack Hadjar, cuyo alerón trasero se había pasado todo el primer stint mirando.

En realidad, ya había señales de que algo no iba del todo bien. Tanto Russell como Hamilton fueron sancionados por exactamente el mismo exceso, apenas 0.1km/h, y solo cuando el sistema detectó a Franco Colapinto, también a 0.1km/h por encima del límite, los comisarios contactaron con dirección de carrera para preguntar si había algún problema. Pero se les dijo que no.

Aun así, para cuando Stroll, usando las propias palabras del canadiense, fue empujado por su motor contra las barreras TecPro en Anthony Noghes, Russell parecía estar fuera de peligro. Hadjar estaba 16 segundos por detrás del piloto de Mercedes, y de no haber sido por el coche de seguridad, George no habría tenido nada de qué preocuparse, ya que tenía margen más que suficiente para compensar su sanción de cinco segundos.

Una circunstancia desafortunada para Russell fue que, mientras estaba atrapado detrás de Hadjar, que estaba lidiando con problemas de motor, perdió tanto tiempo que su rapidísimo compañero de equipo Kimi Antonelli le sacó una vuelta una docena de giros antes del accidente de Stroll. Pero solo se convirtió en un problema por varios otros factores.

George Russell estuvo detrás de Isack Hadjar for 30 vueltas. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El momento crucial llegó cuando dirección de carrera decidió enviar al coche de seguridad por el pitlane para permitir a los comisarios retirar el Aston Martin, y Russell empezó a dudar de si necesitaba parar. Recordando su sanción, creía que aún tenía suficiente margen sobre Hadjar y que sería el momento adecuado para cumplirla, ya que el pelotón agrupado la había convertido de repente en un problema mucho mayor. Pero George simplemente había sobreestimado la diferencia.

En teoría, la diferencia era lo bastante grande como para que Russell no solo pudiera parar y cumplir su sanción, sino también reincorporarse por delante del piloto de Red Bull. El problema fue que Mercedes decidió parar a Antonelli, probablemente creyendo que detener a Russell seguiría siendo demasiado arriesgado desde la perspectiva de la posición en pista.

Todo ocurrió demasiado rápido. A Russell su ingeniero le dijo que se "quedaría fuera", pero al ver al coche de seguridad entrando en el pitlane, el piloto respondió por radio: "Vamos por el pitlane, preparen neumáticos."

Lo que no ayudó fue que Mercedes ocupaba el primer box tras la entrada al pitlane en Mónaco, lo que dejó al equipo con muy poco tiempo para dar una instrucción clara. Russell redujo su velocidad casi hasta el paso de una persona mientras esperaba confirmación y que la parada de Antonelli se completara primero, lo que, por desgracia para George, también llevó un par de segundos más de lo normal.

"¿Qué hago?", preguntó al equipo cuando ya estaba a metros del box. Para entonces, Mercedes tenía unos cuatro segundos para decirle que no parara, y eso resultó insuficiente. Fundamentalmente, aunque no hubo respuesta del equipo, Russell podía ver que un segundo juego de neumáticos nuevos estaba listo. Y dado su propio pedido unos segundos antes, tomó eso como confirmación de que se esperaba que él también parara.

"Fue en un punto muy complicado de la carrera porque Kimi acababa de adelantar a George, así que George era un coche doblado", explicó el director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, después de la carrera. "Ahora, cuando salió el coche de seguridad, el plan era meter a Kimi, y estábamos haciendo los cálculos para entender si George, con su parada, con la sanción y ahora con el hecho añadido de que tenía que esperar a que atendieran el coche de Kimi, seguiría por delante de Hadjar. Concluimos que no.

George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Así que le dijimos a George que se quedara fuera. Ahora, habiendo perdido la parada de Kimi la primera vez [porque ya había pasado la entrada al pitlane] todavía teníamos una oportunidad la segunda vez. Así que le llamamos para entrar y en ese momento apareció el mensaje de que el coche de seguridad pasaría por el pitlane. Así que a Kimi se le atendió como estaba previsto. Lo que no logramos hacer fue transmitirle a George el mensaje de que se quedara en el carril rápido. Y ambos juegos de neumáticos estaban allí. Eso es normal, porque se hace así en un periodo de coche de seguridad porque tus planes pueden cambiar dependiendo de lo que hagan los otros equipos.

"Aunque le dijimos a George que se quedara fuera, cuando pasaron por el pitlane, vio sus neumáticos. No tuvimos tiempo de enviarle un mensaje para que se quedara en el carril rápido. Y como asumió que eran para él, entró al box."

Eso sorprendió a los mecánicos, que claramente fueron pillados desprevenidos. Mientras algunos parecían dudar, presumiblemente recordando la sanción de George, otros empezaron inmediatamente a trabajar en el coche. No solo causó retraso y confusión, sino que la sanción no se cumplió correctamente, ya que Russell no pasó cinco segundos parado en el box sin que nadie trabajara en el coche. El hecho de que Hadjar simplemente pasara de largo junto al Mercedes detenido ya no era el mayor problema.

El drive-through

Como los comisarios advirtieron que la sanción no se había cumplido como prescribía el reglamento, no tuvieron más remedio que imponerle otra a Russell, esta vez una sanción más severa.

La sanción de drive-through, que los comisarios consideraron el castigo apropiado para un piloto que no había cumplido correctamente una sanción existente, parecía una elección lógica. Pero dejó de hecho a Russell fuera de la lucha por los puntos, ya que solo tuvo que cumplirla después del reinicio final. Intentó frenar al pelotón en cuanto se reanudó la carrera y luego usar la ventaja de ritmo de Mercedes para salvar al menos algunos puntos, pero simplemente no hubo tiempo suficiente para construir una diferencia suficiente. Como resultado, salió del pitlane fuera del top 10 tras cumplir el drive-through.

Russell era tercero en Mónaco al momento del reinicio- Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

En última instancia, una decisión de fracción de segundo de parar cuando el equipo esperaba que se quedara fuera arruinó la carrera de Russell.

La decisión de Mercedes de mantener a Russell en pista y no arriesgarse a perder una posición ante Hadjar simplemente para cumplir la sanción fue totalmente lógica. Sí, el francés se habría alineado justo detrás de él para el reinicio, pero George todavía habría tenido suficientes vueltas para intentar construir una diferencia de cinco segundos. Habría seguido siendo un desafío, pero acabar atascado detrás del Red Bull otra vez era una perspectiva mucho menos atractiva.

Alpine, mientras tanto, optó por no parar a Gasly durante la carrera, eligiendo en su lugar conservar la posición en pista por delante de Piastri. Pero mientras el australiano ya se había librado de su sanción de cinco segundos, Pierre todavía cargaba con la suya, con la sanción pendiente de añadirse a su tiempo de carrera después de la bandera a cuadros. Era un enfoque mucho más arriesgado, no menos porque la posición en pista por sí sola probablemente no valdría de mucho en tales circunstancias. Creer que el francés, con neumáticos duros de 15 vueltas, simplemente se alejaría de un McLaren con blandos nuevos era sumamente optimista. Algunos podrían argumentar que habría sido más prudente ceder la posición en pista a Piastri para crear un colchón respecto a los coches de detrás, muchos de los cuales también habían cambiado a blandos nuevos.

Hablando con los medios el viernes en Barcelona, al director general de Alpine, Steve Nielsen, le preguntaron si su experiencia trabajando tanto para la FIA como para la FOM había ayudado de alguna manera a asegurar el exitoso Derecho de Revisión. Su respuesta fue directa: "Para ser sincero, no."

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Sin embargo, ¿podría un equipo dirigido por alguien con 40 años de experiencia en la Fórmula 1 en una variedad de funciones al menos haber considerado durante la carrera que podría haber otra forma de mantener a Piastri detrás en la clasificación final de Mónaco? Por ejemplo, pidiendo a la FIA que investigara qué estaba causando todas estas infracciones de velocidad en primer lugar...

De cualquier manera, evitar cumplir la sanción durante la carrera sin duda resultó muy conveniente y ayudó indudablemente a Alpine a revocar las sanciones de Gasly unos días después. Quienes cumplieron sus sanciones durante la carrera, en la práctica, nunca tuvieron la misma oportunidad.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lo que Nielsen sí reconoció, sin embargo, fue que ya habían surgido antes en el fin de semana algunas sospechas de que el sistema estaba un poco desajustado. Entre los entrenamientos y la clasificación ya había habido cinco multas por exceso de velocidad, cuatro de ellas por infracciones marginales de menos de 0.5km/h.

También confirmó que "hubo una reunión a la que asistieron algunos equipos" en la que se había debatido antes de la carrera el problema todavía "sin diagnosticar".

Quedarse fuera y evitar cumplir la sanción también podría haber sido útil para Mercedes, al menos en términos de impugnarla de la misma manera que Alpine acabó haciéndolo. Y en el caso de Mercedes, el equipo definitivamente sabía de un posible problema con el sistema de cronometraje antes en el fin de semana, ya que tanto Russell como Antonelli habían sido detectados "excediendo la velocidad" el viernes por 0.1km/h y 0.3km/h respectivamente.

¿Cuántos puntos perdió realmente Russell?

El aspecto más amargo de todo esto para Russell probablemente sea el hecho de que no hay ninguna forma realista de recuperar los puntos perdidos, a pesar de todas las conversaciones sobre que Mercedes está explorando posibles opciones legales.

George no fue particularmente rápido en Mónaco, por decirlo suavemente. Sin embargo, es relativamente fácil concluir que aun así podría haber terminado tercero en la carrera, tras la temprana retirada de Verstappen y el accidente de Leclerc. Al menos Russell se puso por delante de Hadjar, así que en esencia hizo lo mínimo requerido. Y si hay algo por lo que puede culparse a sí mismo, es la decisión de lanzarse a una parada en boxes cuando nadie esperaba que lo hiciera.

Lo que eso significa en la práctica es que el fin de semana de Mónaco, y ese problema concreto con el sistema oficial de cronometraje, le costó a Russell otros 15 (o al menos 12) puntos en la lucha por el campeonato. Y esa es quizá la mayor consecuencia de toda la saga del pitlane.

George Russell, Mercedes Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Puede que aún haya más novedades, pero sigue siendo difícil ver cómo cualquiera de ellas cambiaría algo para Russell.

Fue un incidente fortuito, uno que probablemente nunca vuelva a ocurrir. En última instancia, se debió a un error humano completamente aleatorio, sin mala intención de por medio. Sin embargo, la temporada 2026 de Russell se ha vuelto significativamente más difícil por ello.

En lugar de lo que podría haber sido una desventaja de 53 puntos respecto a Antonelli en la clasificación, el déficit está ahora a un punto de uno de los números favoritos de Verstappen. Y es difícil no llegar a la conclusión de que, si la lucha por el campeonato sigue viva y Russell consigue cerrar la brecha más adelante en el año, Mónaco saldrá a relucir una y otra vez.

Y si termina la temporada a menos de 15 puntos de Antonelli, no faltará gente que señale el pitlane de Mónaco como el lugar donde se escapó el título.

En el lado positivo, eso sí, si Russell todavía consigue lograrlo a pesar de todos los contratiempos, va a dar para un documental de la hostia.

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