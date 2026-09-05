Cómo el error de Oscar Piastri en la Q3 afectó a Lando Norris en la clasificación

Lando Norris cree que podría haber marcado una vuelta más rápida en la clasificación de Monza si su compañero de equipo, Oscar Piastri, no hubiera cometido un error en los instantes finales de la sesión, lo que posiblemente le costó algunas posiciones en la parrilla de salida.

Norris terminó noveno en la clasificación, logrando su mejor vuelta de la Q3 en el primer intento. Su tiempo de 1:21.966 lo situó séptimo tras las primeras vueltas lanzadas, pero no pudo mejorar su registro en el segundo intento.

Esto se debió, en gran medida, a que —según estima— acabó rodando prácticamente solo en pista durante la fase final de la sesión.

Norris explicó más tarde que el plan de McLaren consistía en que Piastri rodara por delante de él en ese intento para proporcionarle rebufo. Los pilotos de McLaren fueron los primeros en salir de boxes para las últimas vueltas, con Piastri liderando a Norris. Sin embargo, Piastri —que ocupaba la tercera posición tras la primera tanda— cometió un error en la primera curva y abortó su vuelta, dejando a Norris sin la ayuda del rebufo, un factor especialmente valioso en Monza.

En la primera tanda, Norris había rodado por delante de Piastri, pero aun así contó con el rebufo de George Russell, que iba delante. Su tiempo fue tres décimas más lento que el de su compañero, antes de quedarse sin el rebufo previsto en la segunda tanda debido al error de Piastri.

"Tenía prioridad en el sentido de que debía salir primero del pit lane en la primera tanda de la Q3; eso significaba que Oscar tenía un par de coches por delante, mientras que yo solo tenía uno [el de Russell], y la mayor parte de la pérdida de tiempo se produjo en las rectas.

"Así que no hay nada que pueda hacer; tampoco fue mi mejor vuelta, no voy a negarlo, pero la mayor parte del tiempo se pierde en las rectas. Y, por supuesto, en la segunda tanda me tocaba ir detrás para aprovechar un poco el rebufo, y eso ciertamente no salió como esperaba".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Norris explicó que, dado que McLaren aún tiene dificultades con la velocidad en recta, tanto él como su compañero de equipo necesitaban seguir a otros coches muy de cerca, manteniendo una distancia de unos dos segundos para optimizar sus vueltas.

De hecho, cuando Piastri cruzó la línea para iniciar su última vuelta de clasificación, Norris lo hizo apenas 2,3 segundos después. Sin embargo, el australiano bloqueó el neumático delantero derecho al acercarse a la curva 1 y tuvo que irse por la vía de escape. Para cuando se reincorporó a la pista, Norris ya venía llegando y adelantó a su compañero.

Piastri explicó que la ubicación de McLaren en el pit lane —con el garaje del equipo situado lejos de la salida de boxes— fue el motivo por el que decidieron sacar sus coches primero. Esperar más tiempo conllevaba el riesgo de que ambos pilotos quedaran al final de la fila y, potencialmente, sin tiempo suficiente para completar sus últimas vueltas.

"Sí, quiero decir, el rebufo es realmente importante, obviamente", comentó el australiano. "Y sabíamos antes de empezar la sesión que, debido a nuestra posición en el pit lane, a menudo tenemos que salir del garaje los primeros; si no lo hacemos, acabamos últimos. Y, bueno, obviamente hubo bastante caos detrás de nosotros, detrás de Lando y de mí.

"Y ya sabes, si no sales lo suficientemente pronto, te quedas atrapado justo al final de esa fila y te quedas sin vuelta".

Piastri también reconoció haber sido demasiado ambicioso en la frenada de la curva 1 al intentar recuperar tiempo.

"En la segunda vuelta, sí, yo encabezaba el grupo", dijo, "y creo que ya perdía unas dos décimas al llegar a la curva 1. Así que intenté compensarlo. Obviamente, el punto de frenada cambia bastante con esa diferencia de velocidad. Probablemente fui demasiado ambicioso, bloqueé el tren delantero y ahí se acabó todo".

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Eso dejó a Norris sin rebufo, y su segunda vuelta fue de 1:22.573, unas tres décimas más lenta que la primera.

Al preguntársele si el rebufo podía valer dos o tres décimas, Norris insistió en que su valor era considerablemente mayor.

"No, es más bien medio segundo", dijo. "Sí, tal vez incluso más".

Una mejora de medio segundo en su última vuelta podría haber metido a Norris en la pelea con los Ferrari y Verstappen, que ocupaban las posiciones de la cuarta a la sexta en la clasificación.

"Me perjudicó no tener rebufo, así de simple", comentó. "Da igual; como coche no servimos, somos muy lentos en recta. Necesitamos un buen rebufo, si no, no somos lo suficientemente rápidos.

"Oscar aprovechó un buen rebufo y le funcionó. A mí nunca se me presentó la oportunidad, así que simplemente tengo que aceptarlo".

Norris ganará una posición gracias a la penalización en parrilla de Kimi Antonelli, por lo que saldrá octavo, mientras que el italiano caerá al fondo de la parrilla tras montar nuevos componentes de la unidad de potencia este fin de semana.

Aun así, el piloto de McLaren cree que nunca estuvo en la lucha por la pole debido a la falta de velocidad punta de su coche frente a la competencia.

"Creo que lo más doloroso de este fin de semana es precisamente el déficit de velocidad en recta", señaló. "Kimi podía marcar un 22.1 o un 22.0 prácticamente sin rebufo. Con rebufo, habría hecho un 21.6 o algo así".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Creo que necesitábamos estar increíblemente cerca de alguien. Yo conté con la succión de un solo coche y perdí dos décimas respecto a Oscar, que tuvo la succión de dos coches [en el primer intento]. Es frustrante en ese sentido, pero por lo demás es algo con lo que tenemos que convivir por ahora".

Tras ganar las dos últimas carreras en Hungría y los Países Bajos, Norris es consciente de que será difícil repetir ese resultado en Monza, no solo por su posición de salida, sino porque el trazado es menos favorable a las características del McLaren.

"Quienes han sido rápidos lo son por mérito propio, no por suerte; fueron rápidos desde el primer intento de la Q1", afirmó. "Son rápidos porque van muy bien en las rectas y en las curvas lentas; merecen totalmente estar donde están, no han tenido suerte en absoluto.

"Nosotros somos probablemente de los más lentos en recta. Tenemos que empezar la vuelta a dos segundos de alguien, lo cual es una locura. Por lo demás, simplemente no somos rápidos en absoluto. Veremos qué podemos hacer mañana, pero creo que, en cualquier situación, si logramos rodar en aire limpio, no iremos nada bien. La verdad es que creo que estamos bastante lejos.

"Es simplemente que Oscar hizo un buen trabajo hoy y yo nunca tuve esa oportunidad".

Piastri terminó tercero en la clasificación, pero saldrá sexto en la carrera del domingo tras recibir una penalización de tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Lawson en la Q2.