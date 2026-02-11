Colapinto tuvo "problemas en distintas áreas del coche", explicó Alpine
Franco Colapinto enfrentó dificultades con el A526 de Alpine que limitaron su tiempo en pista el miércoles en Bahréin.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Alpine tuvo una difícil primera jornada de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, especialmente cuando le tocaba a Franco Colapinto estar al volante del nuevo monoplaza.
El piloto argentino había sido asignado para conducir durante la sesión matutina, pero tuvo problemas con el coche que quedaron especialmente visibles cuando el A526 quedó detenido en la pista a una hora y media de iniciada la actividad.
Colapinto solo pudo completar 28 vueltas, lo cual lo dejó como el piloto que menos giró este miércoles, así como con el tiempo más lento, ya que no llegó a marcar un registro competitivo durante el poco tiempo que tuvo al volante.
La jornada mejoró para Alpine durante la sesión de la tarde, ya que Pierre Gasly alcanzó a dar 49 vueltas y marcar el octavo mejor tiempo, pero eso no impidió que la escudería de Enstone terminara entre las que menos kilómetros recorrió con un total de 416, solo por delante de Racing Bulls (406) y Aston Martin (196).
"Hemos afrontado algunos desafíos en la jornada inaugural de las pruebas de pretemporada aquí en Bahréin. Algunos problemas en distintas áreas del auto hicieron que tuviéramos que detenernos más de una vez durante la sesión matutina y aplicar algunas soluciones", admitió Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Como es de esperar con un auto completamente nuevo, siempre habrá algunos inconvenientes y es importante que los resolvamos rápidamente y pongamos medidas en marcha para evitar que se repitan", agregó.
Nielsen valoró la reacción que tuvo el equipo para sacar adelante el día, lo que le permitió tener una sesión vespertina más alentadora antes de continuar los trabajos el jueves con Gasly como único piloto.
"A veces esa puede ser la naturaleza de los tests y es importante ver una reacción positiva de todo el equipo, incluidos los pilotos, al gestionar algunos de esos contratiempos".
"Por la tarde logramos una buena recuperación para abordar parte de los problemas de la mañana y tuvimos una sesión ligeramente más productiva con Pierre. El objetivo es volver mañana con Pierre en el auto durante toda la jornada y sumar más vueltas y kilometraje mientras seguimos aprendiendo y desarrollando el conjunto", concluyó.
Colapinto volverá a ponerse al volante del A526 de Alpine el viernes para cerrar la primera semana de pruebas de la F1 en Bahréin.
