Test de Bahréin F1 2026 día 2: Lista completa de pilotos y horarios para este jueves

Luego del primer día de pruebas en Bahréin, Lando Norris reafirmó su condición de campeón al liderar la primera jornada de test con un tiempo de 1m34s669, superando por apenas 0.129 segundos a Max Verstappen. Charles Leclerc cerró el top 3 para Ferrari, a medio segundo de la punta.

La fiabilidad fue clave: Williams lideró la productividad con 145 vueltas, mientras que Aston Martin apenas rodó 36 por fugas de fluidos.

Por su parte, Sergio "Checo" Pérez tomó el relevo en Cadillac durante la tarde, finalizando 14° (1m38s828). Pese a la distancia en el reloj, el equipo estadounidense cumplió su objetivo al superar las 100 vueltas totales.

El argentino Franco Colapinto tuvo un debut complicado con Alpine debido a problemas mecánicos por la mañana, completando solo 28 giros que lo dejaron en la última posición.

¿Cómo seguir la jornada del jueves en Bahréin?

Motorsport.com continuará con la cobertura minuto a minuto el jueves, pero también podrás observar la última hora de la transmisión a través de F1 TV Premium.

Los pilotos que rodarán el jueves en el test de Bahréin