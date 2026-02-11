Test de Bahréin F1 2026 día 2: Lista completa de pilotos y horarios para este jueves
Luego de un primer día de pruebas dominado por McLaren y Red Bull, los equipos llegan a la jornada media de los test en Bahréin con un programa donde algunos equipos cambiarán de piloto.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Luego del primer día de pruebas en Bahréin, Lando Norris reafirmó su condición de campeón al liderar la primera jornada de test con un tiempo de 1m34s669, superando por apenas 0.129 segundos a Max Verstappen. Charles Leclerc cerró el top 3 para Ferrari, a medio segundo de la punta.
La fiabilidad fue clave: Williams lideró la productividad con 145 vueltas, mientras que Aston Martin apenas rodó 36 por fugas de fluidos.
Por su parte, Sergio "Checo" Pérez tomó el relevo en Cadillac durante la tarde, finalizando 14° (1m38s828). Pese a la distancia en el reloj, el equipo estadounidense cumplió su objetivo al superar las 100 vueltas totales.
El argentino Franco Colapinto tuvo un debut complicado con Alpine debido a problemas mecánicos por la mañana, completando solo 28 giros que lo dejaron en la última posición.
¿Cómo seguir la jornada del jueves en Bahréin?
Motorsport.com continuará con la cobertura minuto a minuto el jueves, pero también podrás observar la última hora de la transmisión a través de F1 TV Premium.
Los pilotos que rodarán el jueves en el test de Bahréin
|Turno
|Piloto
|Escudería
|Mañana (AM)
|Sergio Pérez
|Cadillac
|Mañana (AM)
|Alexander Albon
|Williams
|Mañana (AM)
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|Mañana (AM)
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|Mañana (AM)
|Nico Hulkenberg
|Audi
|Todo el día
|Lando Norris
|McLaren
|Todo el día
|Isack Hadjar
|Red Bull
|Todo el día
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Todo el día
|Oliver Bearman
|Haas
|Todo el día
|Pierre Gasly
|Alpine
|Tarde (PM)
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|Tarde (PM)
|George Russell
|Mercedes
|Tarde (PM)
|Carlos Sainz
|Williams
|Tarde (PM)
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|Tarde (PM)
|Gabriel Bortoleto
|Audi
