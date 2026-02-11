Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Test de Bahréin F1 2026 día 2: Lista completa de pilotos y horarios para este jueves

Luego de un primer día de pruebas dominado por McLaren y Red Bull, los equipos llegan a la jornada media de los test en Bahréin con un programa donde algunos equipos cambiarán de piloto.

Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Luego del primer día de pruebas en Bahréin, Lando Norris reafirmó su condición de campeón al liderar la primera jornada de test con un tiempo de 1m34s669, superando por apenas 0.129 segundos a Max Verstappen. Charles Leclerc cerró el top 3 para Ferrari, a medio segundo de la punta.

La fiabilidad fue clave: Williams lideró la productividad con 145 vueltas, mientras que Aston Martin apenas rodó 36 por fugas de fluidos.

Por su parte, Sergio "Checo" Pérez tomó el relevo en Cadillac durante la tarde, finalizando 14° (1m38s828). Pese a la distancia en el reloj, el equipo estadounidense cumplió su objetivo al superar las 100 vueltas totales.

El argentino Franco Colapinto tuvo un debut complicado con Alpine debido a problemas mecánicos por la mañana, completando solo 28 giros que lo dejaron en la última posición. 

¿Cómo seguir la jornada del jueves en Bahréin? 

Motorsport.com continuará con la cobertura minuto a minuto el jueves, pero también podrás observar la última hora de la transmisión a través de F1 TV Premium. 

Más de la F1:

Los pilotos que rodarán el jueves en el test de Bahréin

Turno Piloto Escudería
Mañana (AM) Sergio Pérez Cadillac
Mañana (AM) Alexander Albon Williams
Mañana (AM) Kimi Antonelli Mercedes
Mañana (AM) Liam Lawson Racing Bulls
Mañana (AM) Nico Hulkenberg Audi
Todo el día Lando Norris McLaren
Todo el día Isack Hadjar Red Bull
Todo el día Fernando Alonso Aston Martin
Todo el día Oliver Bearman Haas
Todo el día Pierre Gasly Alpine
Tarde (PM) Valtteri Bottas Cadillac
Tarde (PM) George Russell Mercedes
Tarde (PM) Carlos Sainz Williams
Tarde (PM) Arvid Lindblad Racing Bulls
Tarde (PM) Gabriel Bortoleto Audi

