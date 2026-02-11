Por qué Cadillac mantiene las expectativas bajas a pesar de encontrar regularidad

El director del equipo Cadillac de Fórmula 1, Graeme Lowdon, ha admitido que el buen comienzo de los entrenamientos para la escudería estadounidense no ha cambiado sus expectativas para el Gran Premio de Australia, que abre la temporada.

Las pruebas de pretemporada comenzaron hoy en Baréin, tras una sesión privada de shakedown en Barcelona del 26 al 30 de enero. Mientras Cadillac se prepara para su primera temporada en la F1, aprovechó el shakedown para probar todas las piezas de su garaje y ahora se centra en completar su programa de pruebas individuales en Baréin.

"No, al final siempre es la esperanza la que te lleva a la meta, ¿no? Soy aficionado del Newcastle, lo sé", bromeó Lowdon cuando se le preguntó si el inicio de las pruebas había cambiado sus esperanzas para el Gran Premio de Australia, confirmando que no se dejaría llevar por los primeros signos positivos.

"La combinación perfecta para la tarea que tenemos entre manos. Supongo que, como todos los equipos del paddock, simplemente estamos avanzando en nuestros programas individuales.

Barcelona fue más bien una puesta a punto, y en particular para un equipo nuevo fue muy útil porque no solo estamos poniendo a punto el coche, sino cada uno de los elementos del garaje, desde los gatos hasta las cajas de herramientas y todo lo demás, no hay ni una sola cosa allí que se haya utilizado antes.

Así que la puesta a punto se centró en gran medida en intentar conseguir una plataforma estable y, una vez que la tengamos, veremos dónde llegamos esta semana y la próxima, centrándonos mucho más en poner en marcha el coche y ver hasta dónde llegamos.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Somos realistas sobre lo difícil que es. Espero que no proyectemos una imagen de exceso de confianza, porque no la tenemos. Somos muy conscientes del reto que tenemos por delante.

Eso no nos impide, como he dicho antes, tener grandes ambiciones para el futuro. El futuro está muy lejos, así que creo que seguiremos trabajando con humildad y veremos hasta dónde llegamos".

La primera semana de pruebas de pretemporada en Baréin se celebra del 11 al 13 de febrero y la segunda semana del 18 al 20 de febrero, antes del Gran Premio de Australia, que tiene lugar del 6 al 8 de marzo.