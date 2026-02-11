Ir al contenido principal

Estadísticas
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Todos los números del miércoles de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Descubra las estadísticas del rodaje de las escuderías y de los fabricantes de motores de F1 durante la primera jornada de los ensayos de pretemporada 2026 en Bahréin.

Fabien Gaillard
Publicado:
54

Tras la primera jornada de la primera sesión de ensayos invernales 2026 de F1 que se celebra en Bahrein del 11 al 13 de febrero, estos son los datos brutos a tener en cuenta de este miércoles.

Pruebas de Baréin 1: kilometraje por escuderías (día 1)

Escudería Piloto(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos
Williams Sainz
Albon 		 145 785
Red Bull Verstappen 136 736
Ferrari Hamilton
Leclerc		 132 714
Audi Bortoleto
Hülkenberg		 122 660
Haas Ocon 115 622
McLaren Piastri
Norris		 112 606
Cadillac Bottas
Pérez		 107 579
Mercedes Russell
Antonelli		 86 465
Alpine Colapinto
Gasly		 77 416
Racing Bulls Lindblad 75 406
Aston Martin Stroll 36 195

Pruebas de Bahrein 1: kilometraje por motor s (día 1)

El Williams con motor Mercedes fue el coche que más kilómetros recorrió este miércoles en Sakhir.

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

Motor Equipo(s) Total de vueltas recorridas Kilómetros recorridos KM medios
e por escudería
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 420 2273 569
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 354 1916 639
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 211 1142 571
Audi Audi 122 660 660
Honda Aston Martin 36 195 195

Pruebas de Bahrein 1: tiempos del día 1

P PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia Neumáticos
1 Norris McLaren 58 1'34"669   C2
2 Verstappen Red Bull 136 1'34"798 +0"129 C3
3 Leclerc Ferrari 80 1'35"190 +0"521 C3
4 Ocon Haas 115 1'35"578 +0"909 C3
5 Piastri McLaren 54 1'35"602 +0"933 C3
6 Russell Mercedes 56 1'36"108 +1"439 C3
7 Hamilton Ferrari 52 1'36"433 +1"764 C3
8 Gasly Alpine 49 1'36"765 +2"096 C3
9 Hülkenberg Audi 73 1'36"861 +2"192 C3
10 Albon Williams 68 1'37"437 +2"768 C3
11 Antonelli Mercedes 30 1'37"629 +2"960 C1
12 Lindblad Racing Bulls 75 1'37"945 +3"276 C3
13 Sainz Williams 77 1'38"221 +3"552 C3
14 Pérez Cadillac 58 1'38"828 +4"159 C2
15 Bortoleto Audi 49 1'38"871 +4"202 C3
16 Bottas Cadillac 49 1'39"150 +4"481 C1
17 Stroll Aston Martin 36 1'39"883 +5"214 C2
18 Colapinto Alpine 28 1'40"330 +5"661 C2

Pruebas de Baréin 1: banderas rojas del día 1

Alpine est l'une des écuries qui a le moins roulé et qui a causé un drapeau rouge.

Alpine es uno de los equipos que menos ha rodado y que ha provocado una bandera roja.

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Coche Piloto Hora local Motivo
Alpine Colapinto 9:37 Parada en pista
Audi Hülkenberg 14:32 Parada en pista
Share Or Save This Story

Artículo previo Por qué Cadillac mantiene las expectativas bajas a pesar de encontrar regularidad

Top Comments

More from
