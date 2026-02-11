Todos los números del miércoles de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Tras la primera jornada de la primera sesión de ensayos invernales 2026 de F1 que se celebra en Bahrein del 11 al 13 de febrero, estos son los datos brutos a tener en cuenta de este miércoles.

Pruebas de Baréin 1: kilometraje por escuderías (día 1)

Escudería Piloto(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos Williams Sainz

Albon 145 785 Red Bull Verstappen 136 736 Ferrari Hamilton

Leclerc 132 714 Audi Bortoleto

Hülkenberg 122 660 Haas Ocon 115 622 McLaren Piastri

Norris 112 606 Cadillac Bottas

Pérez 107 579 Mercedes Russell

Antonelli 86 465 Alpine Colapinto

Gasly 77 416 Racing Bulls Lindblad 75 406 Aston Martin Stroll 36 195

Pruebas de Bahrein 1: kilometraje por motor s (día 1)

El Williams con motor Mercedes fue el coche que más kilómetros recorrió este miércoles en Sakhir. Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

Motor Equipo(s) Total de vueltas recorridas Kilómetros recorridos KM medios

e por escudería Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 420 2273 569 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 354 1916 639 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 211 1142 571 Audi Audi 122 660 660 Honda Aston Martin 36 195 195

Pruebas de Bahrein 1: tiempos del día 1

P PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia Neumáticos 1 Norris McLaren 58 1'34"669 C2 2 Verstappen Red Bull 136 1'34"798 +0"129 C3 3 Leclerc Ferrari 80 1'35"190 +0"521 C3 4 Ocon Haas 115 1'35"578 +0"909 C3 5 Piastri McLaren 54 1'35"602 +0"933 C3 6 Russell Mercedes 56 1'36"108 +1"439 C3 7 Hamilton Ferrari 52 1'36"433 +1"764 C3 8 Gasly Alpine 49 1'36"765 +2"096 C3 9 Hülkenberg Audi 73 1'36"861 +2"192 C3 10 Albon Williams 68 1'37"437 +2"768 C3 11 Antonelli Mercedes 30 1'37"629 +2"960 C1 12 Lindblad Racing Bulls 75 1'37"945 +3"276 C3 13 Sainz Williams 77 1'38"221 +3"552 C3 14 Pérez Cadillac 58 1'38"828 +4"159 C2 15 Bortoleto Audi 49 1'38"871 +4"202 C3 16 Bottas Cadillac 49 1'39"150 +4"481 C1 17 Stroll Aston Martin 36 1'39"883 +5"214 C2 18 Colapinto Alpine 28 1'40"330 +5"661 C2

Pruebas de Baréin 1: banderas rojas del día 1

Alpine es uno de los equipos que menos ha rodado y que ha provocado una bandera roja. Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Coche Piloto Hora local Motivo Alpine Colapinto 9:37 Parada en pista Audi Hülkenberg 14:32 Parada en pista