Briatore califica de “fantástico” lo hecho por Colapinto en el GP de España

Franco Colapinto completó en el Gran Premio de España uno de sus fines de semana más sólidos en la Fórmula 1, y lo realizado por el argentino no pasó desapercibido para Flavio Briatore.

Después de lucirse el sábado en la clasificación para llegar a la Q3, Colapinto ganó dos posiciones en el inicio para pasar de noveno a séptimo, y luego otra más ante el retiro de Lewis Hamilton.

Si bien luego fue adelantado por el Red Bull de Liam Lawson, Colapinto mantuvo un ritmo sólido a lo largo de la carrera, donde la gestión de los neumáticos resultó clave tras aprovechar el Virtual Safety Car provocado por Lance Stroll en la vuelta 15 para ir a los pits y encaminarse desde allí hasta el final.

Colapinto cruzó la meta en la séptima posición e igualó su segundo mejor resultado en la Fórmula 1 —ya había sido séptimo en Miami y luego mejoró ese resultado al terminar sexto en Canadá—, y permitió a Alpine descontarle cuatro puntos a Racing Bulls en el duelo que ambos equipos mantienen por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Pierre Gasly fue la contracara de Alpine, ya que el francés quedó lejos el sábado en la clasificación y terminó 12º el domingo en la carrera.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"El objetivo de cara al fin de semana era estar por delante de Racing Bulls y reducir la diferencia con ellos en el Campeonato de Constructores. Lo conseguimos, así que podemos estar satisfechos con el resultado de la carrera de hoy", dijo Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, al analizar la carrera de su equipo.

"Franco hizo un trabajo fantástico durante todo el fin de semana y sumó seis valiosos puntos para el equipo. En cuanto a la carrera de Pierre, teniendo en cuenta dónde se clasificó y desde dónde comenzó la carrera, la única opción que teníamos para sumar puntos era mantenerlo en pista y esperar poder beneficiarnos de un Safety Car tardío, al igual que hicieron otros equipos que estaban a nuestro alrededor".

"Además, un trabajo fantástico de la Fórmula 1 y de los organizadores por organizar este increíble nuevo evento de carreras en Madrid, que estoy seguro de que no hará más que crecer y mejorar", concluyó.