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Fórmula 1 GP de España

Lawson debió tomar “muchos riesgos” para adelantar a Colapinto en Madring

El piloto neozelandés señaló la dificultad para realizar adelantamientos en el GP de España, lo que lo llevó a tomar "muchos riesgos" con Colapinto.

Federico Faturos Cihangir Perperik
Publicado:
Liam Lawson, Red Bull Racing

Liam Lawson, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Liam Lawson tuvo que lidiar con Franco Colapinto en su camino hacia el sexto puesto el domingo en el Gran Premio de España, que marcó su mejor resultado desde que regresó a Red Bull para reemplazar al lesionado Isack Hadjar.

El piloto de 24 años arrancó desde la octava posición y, si bien adelantó a Oscar Piastri en el inicio, también perdió un lugar con Colapinto en el tránsito hacia la primera chicana de la carrera. Luego pasó diez vueltas detrás del piloto argentino hasta que finalmente pudo adelantarlo para recuperar la sexta posición en medio de las dificultades para adelantar en el trazado madrileño.

"Empezamos con neumáticos duros y, en cierto modo, nos obligamos a prolongar un poco más el stint. El VSC no fue lo ideal, pero teniendo en cuenta desde dónde largamos, creo que el daño para nosotros estuvo realmente ayer. Sí, es un buen resultado", valoró Lawson tras la carrera ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Es muy difícil adelantar. Tuve que tomar muchos riesgos con Franco para conseguir ese adelantamiento. Y, sinceramente, apenas logré tomar la curva sin exceder los límites de pista. Es difícil por cómo está configurado este circuito. Es divertido para clasificar, pero simplemente es difícil para correr", explicó sobre la maniobra con Colapinto y las dificultades para superar a otro competidor en Madring.

Liam Lawson, Red Bull Racing

Liam Lawson, Red Bull Racing

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Lawson le dio un aprobado a la primera edición del Gran Premio de España en el nuevo trazado, aunque insistió en lo diferente que resulta el circuito para clasificar y para correr.

"Es una ciudad hermosa. Es un circuito bastante divertido para conducir en clasificación, cuando el auto va con poco combustible, pero es muy difícil correr aquí. Quiero decir, viendo también las otras categorías, obviamente es bastante accidentado. En F2 y F3 hubo bastantes choques. Es simplemente fácil que algo salga mal".

Mientras se espera que la semana próxima llegue la decisión sobre el regreso o no de Hadjar para la siguiente cita en Bakú, Lawson realizó un balance de los tres grandes premios disputados con Red Bull esta temporada.

"En general, han sido bastante positivos. Logré sumar puntos, obviamente, en dos de las tres. Creo que Monza fue difícil, simplemente por toda la configuración del fin de semana con la penalización del motor. Y después, obviamente, por haber tenido daños en la carrera. Eso realmente arruinó todo para nosotros, pero creo que, en general, tuvimos un buen ritmo".

"Creo que este fin de semana fue la primera vez que sentí que realmente podíamos luchar en clasificación y pelear en las primeras posiciones. Lamentablemente, no conseguimos hacerlo bien en la Q3, pero teníamos buen ritmo. Así que ha ido mejorando en cada fin de semana", finalizó.

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