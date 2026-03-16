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Fórmula 1 GP de China

Ralf Schumacher expresa preocupación por el reglamento 2026 y los reabses artificiales

Ralf Schumacher ha criticado el reglamento de Fórmula 1 para 2026 por considerarlo demasiado artificial, argumentando que el equilibrio actual en los adelantamientos resta demasiado mérito a la habilidad de los pilotos

Lydia Mee
Publicado:
Ralf Schumacher

El ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher, se ha sumado a la opinión de que el nuevo reglamento de 2026 es "demasiado artificial". 

Aunque el alemán reconoció que un mayor número de adelantamientos hace que las carreras sean más emocionantes, afirmó que, en estos momentos, el equilibrio no es el adecuado en lo que respecta a la participación de los pilotos en los adelantamientos.

"Bueno, tengo que decir que cuando vi las primeras vueltas en Melbourne, pensé que era emocionante", declaró Schumacher a Sky Sports Alemania tras el Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái. 

"Se parece un poco a los adelantamientos en las carreras de motos. Pero luego, echando la vista atrás y analizando la carrera, pensé que era un poco excesivo. Es demasiado artificial. 

"Así que tenemos que asegurarnos de que la Fórmula 1 siga siendo la máxima expresión del deporte y el lugar donde el piloto marca la mayor diferencia. 

"Y sí, al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que haya adelantamientos y de que la carrera sea más emocionante. Por el momento, creo que el equilibrio no es el adecuado. 

"Pero lo que ha cambiado para mí en la Fórmula 1 es que todo el mundo parece ser consciente de ello y todos están trabajando juntos y dispuestos a cambiar algo, y eso es lo más importante". 

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Isack Hadjar, Red Bull Racing; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Algunos consideran que el nuevo reglamento es emocionante, mientras que otros han criticado el modo de adelantamiento y el uso del botón de impulso, comparándolo con Mario Kart.

"Es terrible; si a alguien le gusta esto, es que realmente no sabe en qué consiste el automovilismo", dijo el cuatro veces campeón Max Verstappen sobre las nuevas normas. "No tiene ninguna gracia. Es como jugar a Mario Kart. Esto no es automovilismo.

Te adelantas con el turbo, luego te quedas sin batería en la siguiente recta y te vuelven a adelantar con el turbo. Para mí, es una broma". 

Añadió: "Solo ganan Kimi o George. No hay realmente un intercambio de posiciones. Están a años luz del resto del pelotón.

Es solo que Ferrari a veces tiene esas buenas salidas, se colocan delante y luego tardan unas vueltas en resolverlo todo.

Como he dicho, esto no tiene nada que ver con las carreras". 

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