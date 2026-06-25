Colapinto: "Briatore fue muy duro conmigo, pero depende de mí cómo lo tomo"

Franco Colapinto se encuentra afianzado en Alpine en la Fórmula 1 en medio de una temporada 2026 que representa un gran salto de rendimiento para el equipo de Enstone tras el cambio reglamentario de chasis y motores.

Alpine decidió a comienzos de 2025 abandonar el desarrollo del monoplaza de la temporada pasada para centrar todos sus esfuerzos en el siguiente coche, una decisión que lo dejó en el fondo de la clasificación del campeonato de constructores.

Colapinto sufrió esa realidad durante la pasada temporada, que para él fue aún más difícil al asumir el asiento de piloto titular en la séptima ronda, sin conocer el coche y con poca experiencia en la Fórmula 1.

Ante la falta de resultados, el argentino debió soportar duros comentarios por parte de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de facto de Alpine. Con una realidad completamente diferente en 2026 y tras haber terminado en los puntos en tres de los últimos cuatro grandes premios, Colapinto se sinceró sobre la relación con el italiano y su forma de dirigir al equipo.

"Flavio me apoya mucho y ha sido muy duro conmigo en algunas ocasiones, pero necesita ser duro y creo que tiene la experiencia para ello. Por supuesto, también depende de mí cómo tomo esos momentos y, por suerte, los tomé muy bien, mejoré y aprendí de ellos, así que fueron de gran ayuda", dijo Colapinto el jueves en Austria ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Todos sabemos que Flavio lleva muchísimos años en este deporte y ha tenido tanto éxito que, cuando utilizas toda su experiencia y sus comentarios para mejorar y para entender dónde necesitas enfocarte más, dónde debes ser más fuerte mentalmente y cosas así, termina siendo algo muy útil y, en el futuro, se convierte en una de tus fortalezas".

Colapinto reconoce que el cambio desde Williams, con un estilo de gestión diferente bajo James Vowles, hacia un Alpine liderado por Briatore representó un contraste importante, aunque destaca el aprendizaje que obtuvo de los momentos más difíciles.

"Desde que me uní al equipo, por supuesto, ha sido muy diferente de lo que estaba acostumbrado. Lo he comentado muchas veces. Pero me ayudó a aprender mucho y también a mejorar a partir de los momentos más difíciles. Es como que esas situaciones realmente duras y complicadas me hicieron mucho más fuerte, y la manera en que él manejó conmigo esas situaciones hizo que fuera aún más así. Creo que hoy en día realmente me está ayudando y ha depositado mucha confianza en mí esta temporada. Eso me está empujando en la dirección correcta y también me está dando el apoyo que siempre me brinda".

"Por supuesto, estamos buscando mejores resultados y estamos logrando cosas mejores como equipo. Evidentemente no estamos donde queremos estar, pero creo que la primera parte del año ha sido exitosa en términos generales y estamos trabajando duro para mejorar mucho más".

"Ahora mismo no estamos donde queremos estar, pero su apoyo, tanto fuera de la pista como dentro de ella, con el equipo, no solo conmigo como piloto sino también con los ingenieros y con todos los demás, impulsa muchísimo al equipo hacia adelante y realmente lo aprecio. Es alguien que no se conforma y que siempre exige más y más y más, incluso cuando estamos haciendo las cosas bien o logramos un buen resultado".

"Podemos terminar sextos y él ya está de vuelta en la fábrica siendo el único que no está contento ni conforme con el resultado que hemos conseguido, queriendo siempre más y más y más. Y esa es la forma en que, en la Fórmula 1, pasas de ser décimo, que era donde estábamos el año pasado, a estar este año en la mitad de la parrilla, el año que viene un poco más cerca de los de adelante y, en unos años, peleando por victorias. Creo que esa es la única manera que él conoce para hacerlo hoy en día, así que confío plenamente en él".

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