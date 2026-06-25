Gasly coincide con Briatore y dice estar entre los seis mejores pilotos de la F1

Pierre Gasly recibió elogios de parte de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, y el piloto de 30 años no dudó en recibirlos con agrado, además de asegurar que coincide con el italiano.

Durante su reciente participación en el podcast Beyond the Grid, Briatore calificó a Gasly como uno de los mejores pilotos de la actual parrilla de la Fórmula 1.

"Creo que Pierre está entre los seis mejores pilotos", aseguró Briatore. "Pierre es, si se quiere, un piloto muy infravalorado. Y si tomas el grupo de cabeza —no me preguntes nombres, porque nunca los diré—, pero en ese grupo de cabeza, para mí Pierre está entre los seis mejores".

En la previa del Gran Premio de Austria de este fin de semana, octava ronda de la temporada 2026, Gasly fue consultado sobre los elogios recibidos y su reacción al respecto.

"Yo creo que lo soy (uno de los seis mejores pilotos). Es agradable escucharlo de parte de Flavio. Llevo suficiente tiempo en esto como para saber que debo concentrarme en mi propio trabajo".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Intento ser la mejor versión de mí mismo cada vez que me subo al auto. A veces, lo mejor que puedo hacer es terminar 15° como ocurrió el año pasado. Eso no significa que sea un mal piloto", comentó.

"A veces tienes un auto que te permite terminar entre los cinco primeros, ganar carreras o finalizar entre los diez primeros. Simplemente tienes que extraer el máximo posible de lo que tienes".

"Creo que estoy rindiendo bien. ¿Puedo mejorar aún más? Sí, puedo. Para eso trabajo todos los días. Sigo pensando que puedo ofrecer actuaciones incluso más fuertes de las que estoy mostrando ahora. Eso es en lo que debo trabajar".

"Es agradable escuchar eso de Flavio. Estamos trabajando muy bien juntos. Estoy contento con la dinámica que tenemos como equipo. Solo quiero que podamos rendir aún mejor de lo que lo estamos haciendo ahora".

En la misma entrevista en la que elogió a Gasly y también tuvo palabras para Franco Colapinto, Briatore insistió en que el objetivo final es ver a Alpine luchando al frente en la Fórmula 1, aunque no puso un plazo para ello.

"Creo que el plazo es el mismo para todos nosotros en el equipo: lo antes posible", dijo Gasly al respecto.

"¿Qué significa exactamente eso? Realmente, tenemos que analizar qué podemos mejorar ahora mismo a corto plazo y conocer nuestras fortalezas y debilidades como equipo, además de cuánto tiempo necesitaremos para encajar todas las piezas".

"Creo que Flavio lleva suficiente tiempo en esto como para saber que no ocurre de la noche a la mañana. Todos desearíamos que fuera así, pero la realidad es muy diferente. Creo que el objetivo era claramente ser el mejor equipo de la zona media y acercarnos poco a poco a los autos que están por delante".

"Eso es en lo que debemos concentrarnos a corto plazo. Creo plenamente en el plan maestro de Flavio y en lo que tenemos que poner en marcha. Pienso que desde el año pasado se han dado muchos pasos en la dirección correcta. Aún queda un largo camino por recorrer hasta lograr lo que queremos conseguir en la Fórmula 1 con Alpine. Realmente espero que podamos lograrlo", concluyó.

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