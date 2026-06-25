Colapinto es cauto sobre las chances de Alpine en Austria, pero avisa: "Las mejoras podrían ayudar"

La temporada europea de la Fórmula 1 continúa este fin de semana en el Red Bull Ring, escenario del Gran Premio de Austria, donde Franco Colapinto buscará reencontrarse con el mejor rendimiento del A526.

Es que, si bien Alpine terminó con sus dos pilotos en los puntos en el Gran Premio de Barcelona, la cita catalana dejó varios interrogantes para el equipo, ya que el rendimiento del monoplaza no fue el esperado, especialmente en clasificación.

Colapinto reconoce que el circuito de Spielberg no se presenta, a priori, como uno de los más favorables históricamente para Alpine, aunque confía en que unas mejoras previstas para el coche puedan ayudar a elevar la competitividad del paquete.

"Creo que este circuito en general no nos ha favorecido demasiado en los últimos años, pero estamos trayendo algunas mejoras, algunas cosas que podrían ayudar", dijo Colapinto el jueves en Austria.

El piloto argentino señaló que Alpine llevó adelante una profunda revisión para entender qué fue lo que salió mal durante el fin de semana de Barcelona.

"Con el equipo hemos estado trabajando duro para entender por qué Barcelona no fue como esperábamos ni como queríamos. Creo que simplemente ese circuito en particular, por la superficie y por el calor que hacía, no se adaptó realmente a nuestro auto, especialmente en clasificación, donde no fuimos competitivos y el auto no estaba funcionando dentro de una buena ventana".

Franco Colapinto, Alpine, el jueves en el Red Bull Ring. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Consultado por Motorsport.com sobre si la conocida debilidad del A526 en curvas de alta velocidad tuvo relación con los problemas sufridos en Barcelona, Colapinto señaló que no fue el único factor.

"Seguimos trabajando en ello. Creo que no es precisamente el área en la que nos vemos más fuertes, la alta velocidad. Hemos tenido dificultades desde el comienzo del año. Este fin de semana traemos una mejora que debería ayudarnos en ese sentido y hemos estado trabajando duro para intentar mejorar. Pero, por supuesto, hasta que no lo veas en pista es difícil decirlo".

"Barcelona siguió siendo un poco complicado, para ser sincero. No me sentí cómodo con el auto en las curvas rápidas. Pero, en general, todo estaba bastante desconectado, así que no era solamente un problema de balance en alta velocidad. Creo que los neumáticos no estaban funcionando bien. La puesta a punto no era la ideal. Creo que nos faltaron algunas cosas y espero que podamos hacerlo mejor a partir de ahora y aprovechar mucho más el potencial del paquete".

El tiempo de vuelta en el Red Bull Ring es el más corto de la temporada de Fórmula 1, por lo que se esperan diferencias muy ajustadas el sábado en la clasificación, precisamente el área donde Alpine más ha sufrido hasta ahora este año. Por eso, Colapinto advirtió que el foco debe estar puesto allí.

"Es cierto que últimamente en las carreras nos hemos visto mucho más fuertes, así que necesitamos entender por qué nos falta algo en clasificación. Hay mucho trabajo por delante, otro fin de semana largo, tres sesiones para entender el auto, aprender un poco más sobre la puesta a punto junto con los ingenieros. Así que espero que hayamos dado algunos pasos adelante, que es lo que buscábamos después de Barcelona. Ojalá podamos sumar algunos puntos más", concluyó.

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