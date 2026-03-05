Franco Colapinto ya se encuentra en Melbourne, listo para iniciar por primera vez una temporada de Fórmula 1 desde el comienzo, después de haberse incorporado con el año ya empezado tanto en 2024 como en 2025.

El piloto argentino viene de vivir una temporada muy difícil con Alpine, mientras el equipo ponía todos sus esfuerzos en desarrollar el monoplaza de 2026 para aprovechar el gran cambio reglamentario, y ahora es el momento de comenzar a obtener resultados.

El A526 ya se mostró competitivo durante las pruebas de pretemporada, lo que llevó a muchos observadores en el paddock a colocar a Alpine como uno de los equipos llamados a liderar la zona media de la parrilla, detrás de Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren.

Colapinto admitió este jueves, en la previa del Gran Premio de Australia, qué es lo que espera Alpine de la nueva temporada.

"Lo que queremos es estar ahí, en el grupo medio, para ser sincero", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Más allá de las expectativas, el piloto argentino indicó que hasta que todos salgan a la pista en el circuito de Albert Park este fin de semana será difícil entender el nuevo orden jerárquico de la Fórmula 1.

"Hay cuatro equipos con los que hay una brecha bastante grande, eso está bastante claro. Pero en realidad no sabemos dónde está cada uno, esa es la realidad. Es muy complicado tener alguna expectativa o pensar que vamos a estar en tal o cual posición, porque nadie conoce realmente el rendimiento real de los demás".

Franco Colapinto, Alpine, al llegar el jueves al circuito de Melbourne. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Sabemos que existe esa brecha clara con los cuatro equipos de arriba, pero después depende un poco de cómo llega cada equipo aquí y de cómo rinde en pista. La realidad probablemente se verá en la clasificación".

"Creo que lo principal es que trabajamos muy bien juntos en Bahréin y que pasamos por todos los elementos de prueba y todas las cosas que queríamos cubrir, y lo hicimos. Así que veremos en pista, pero queremos estar ahí peleando en el grupo medio con otros equipos. Si eso pasa, ya sería un paso adelante respecto al año pasado, así que sí, vamos a intentar dar lo mejor para estar peleando cerca de los puntos".

Colapinto debutó en la F1 en agosto de 2024 con Williams en Monza para disputar los últimos nueve grandes premios de ese año y luego volvió a la parrilla en la séptima ronda de la temporada pasada, en Imola, para completar el campeonato.

Por eso, las primeras seis citas del campeonato 2026 verán al piloto de 22 años competir en circuitos donde nunca antes lo hizo en la máxima categoría, algo que admite que puede hacer más difícil el comienzol

"Creo que algunas carreras van a ser un poco más difíciles, porque no conozco los circuitos. Pero apenas volvamos a Europa, ya conozco todas las pistas. Creo que, por ejemplo, China es un fin de semana con sprint y nunca estuve ahí. Entonces hay circuitos que son más difíciles, un poco más desafiantes con un auto que todavía no conocemos".

"Es raro decir que es mi tercer año y que no manejé en seis pistas. Pero es parte del proceso y, otra vez, creo que trabajamos muy bien con el equipo. Tenemos que prepararnos lo mejor posible para esas fechas e intentar maximizar el rendimiento. Estoy seguro de que el equipo ha hecho un gran trabajo hasta ahora. Pasamos por todos los procesos que queríamos y estoy entusiasmado por empezar de nuevo".

Consultado sobre si el gran cambio reglamentario y la nueva forma de conducir que requieren los autos actuales pueden compensar la falta de conocimiento de algunos circuitos, Colapinto respondió: "Puede ser, no lo sé. Eso espero, sí. Quizás incluso sea una ventaja. Para ser sincero, es difícil decirlo. Ojalá que sí. Supongo que cuando nadie conoce los autos, va a haber mucha adaptación. Los autos van a cambiar mucho de un circuito a otro y es complicado saber qué esperar de ellos. Ojalá tengamos un buen año", concluyó.