El Gran Premio de Australia que abre la temporada de la Fórmula 1 parece encaminado a disputarse sin grandes interrupciones después de que los equipos llegaran a Melbourne pese al conflicto en curso en Medio Oriente.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado represalias sobre naciones de Medio Oriente, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Bahréin, ha dominado las noticias mundiales en los últimos días.

Mientras que el miércoles el número oficial de civiles fallecidos superó los 1.000 según la agencia con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency, las interrupciones generalizadas en los viajes en los principales centros de conexión de la región, como Dubái, Abu Dhabi y Doha, son apenas una nota al pie que palidece en comparación.

Pero el cierre de la región aun así planteó algunos desafíos para el personal de la F1 que debía viajar a Australia para el inicio de la temporada este fin de semana en Melbourne.

Mientras los equipos reencaminaban a su personal, Motorsport.com entiende que la F1 también reservó tres vuelos chárter alternativos vía Tanzania y Singapur para garantizar que el personal clave para la realización del evento llegara a Melbourne a tiempo, con la mayoría arribando el martes por la noche.

Ninguno de los equipos contactados por Motorsport.com informó problemas operativos como consecuencia de las llegadas demoradas, pero de manera conjunta solicitaron a la FIA flexibilizar los toques de queda habituales que se aplican durante un fin de semana de gran premio.

El miércoles, el organismo rector anunció que "debido a fuerza mayor" no aplicaría los toques de queda estándar del miércoles y jueves por la noche que mantienen al personal involucrado en la operación de los coches fuera del paddock.

"Deseamos informarles que, tras consultar con los comisarios de la competencia, debido a fuerza mayor y específicamente a las continuas interrupciones en viajes y transporte de carga experimentadas en la preparación del Gran Premio de Australia, las disposiciones del Artículo B9.5.1a es decir 'Período Restringido 1' y del Artículo B9.5.1b es decir 'Período Restringido 2' no se aplicarán en esta Competencia", comunicó la FIA.

Según el reglamento deportivo de la F1, esos períodos corresponden a la noche del miércoles y del jueves:

"Período Restringido Uno": Comienza cuarenta y dos (42) horas antes del inicio programado de la FP1 y finaliza veintinueve (29) horas antes del inicio programado de la FP1.

"Período Restringido Dos": Comienza dieciocho (18) horas antes del inicio programado de la FP1 y finaliza cuatro (4) horas antes del inicio programado de la FP1.

Los miembros de los equipos McLaren y Mercedes que debían realizar un test en Bahréin para Pirelli ya han abandonado el país. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El personal de Mercedes y McLaren deja Bahréin tras la cancelación del test de Pirelli

El personal de Mercedes y McLaren que había quedado temporalmente varado en Bahréin ya pudo abandonar el país. Ambos equipos tenían previsto realizar un test planificado de neumáticos Pirelli en el Circuito Internacional de Bahréin, que fue cancelado después de que la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en la capital del país, Manama, fuera alcanzada por drones y misiles iraníes.

Pero se entiende que todo el personal involucrado fue evacuado del estado del Golfo de manera segura a comienzos de esta semana, y algunos continuaron viaje hacia Melbourne.

Qué sigue para las fechas de Bahréin y Arabia Saudita en la F1

La F1 indicó que continuará monitoreando la evolución de la situación en Irán en los próximos días y semanas, ya que pronto deberá tomarse una decisión sobre si los próximos grandes premios en Bahréin y Arabia Saudita pueden disputarse según lo previsto.

A comienzos de esta semana, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA decidió cancelar su test de pretemporada y la apertura de temporada en Qatar, que estaba programada para realizarse dentro de dos semanas. La F1 cuenta con una ventana mayor, de cinco semanas, hasta instalarse en Bahréin, pero debido a los requisitos logísticos no podrá esperar demasiado para tomar una decisión final.

El escenario más probable parece ser que la F1 utilice la semana de margen entre las fechas de China y Japón para tomar una decisión definitiva sobre si una visita a Medio Oriente es viable, o si descarta las dos fechas en Bahréin y Yeda. Pero pese a la intensa especulación, parece inviable que la F1 reemplace sus carreras en Medio Oriente con competencias organizadas a último momento en otros lugares debido a las realidades logísticas y comerciales involucradas.

Al comentar sobre la situación, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, dijo: "Con la situación en curso en Medio Oriente, parece trivial hablar de deporte. Seguimos con preocupación los acontecimientos en desarrollo en la región y esperamos que la protección de la vida civil siga siendo primordial.

"Con el test de neumáticos previsto en Bahréin, varios miembros del equipo se han visto afectados, quienes afortunadamente ahora han podido abandonar el país de manera segura. Con una situación tan grave desarrollándose, sería poco útil hablar del posible impacto adicional en la F1 en las próximas semanas; sabemos que la FIA y la F1 continuarán monitoreando los acontecimientos y tomarán las decisiones necesarias y correctas cuando corresponda."

