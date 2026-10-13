Fórmula 1

La F1 firma un histórico acuerdo de 10 años con Ruanda para realizar el Gran Premio de África

La Fórmula 1 confirmó que cerró un acuerdo de 10 años con Ruanda para organizar el Gran Premio de África a partir de 2030 como fecha más temprana

Filip Cleeren

Publicado: 13 oct 2026, 9:19

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Foto de: Benjamin Vinel

El gobierno de Ruanda y la F1 anunciaron un acuerdo de 10 años para un nuevo Gran Premio de África en la capital Kigali, que se celebrará por primera vez a comienzos de la década de 2030.

La F1 se dirigirá a un circuito aún por construirse, ubicado 40 km al sur de Kigali, junto al aeropuerto internacional de Bugesera, actualmente en construcción, de la capital ruandesa. La primera edición de la carrera, cuyo nombre oficial será 'Formula 1 African Grand Prix, presented by Visit Rwanda', podría celebrarse ya en 2030, dependiendo de cuándo se complete la construcción de la pista.

Más allá de la fecha de inicio, el acuerdo se presenta como un contrato de 10 años que hará que la F1 regrese al continente africano por primera vez desde el Gran Premio de Sudáfrica de 1993.

El acuerdo fue anunciado el martes en una conferencia de prensa en Kigali a la que asistieron el presidente de Ruanda, Paul Kagame, el CEO y presidente de la F1, Stefano Domenicali, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Se espera que la pista de Bugesera, diseñada por el expiloto Alex Wurz y su empresa de diseño, aproveche al máximo el terreno montañoso de Kigali para crear un trazado exigente, y forma parte de un plan de inversión más amplio de la Junta de Desarrollo de Ruanda en turismo, infraestructura y desarrollo comercial.

"El hoy le pertenece a África. Durante más de tres décadas, el principal campeonato mundial de automovilismo ha corrido sin este continente, y eso cambia con este acuerdo", dijo el presidente Kagame. "Ruanda está orgullosa de recibir el Gran Premio de África de Fórmula 1, y de compartir este momento con más de 100 millones de aficionados en toda África, muchos de ellos jóvenes que merecen ver el deporte en casa y verse reflejados en él: como ingenieros, técnicos, emprendedores y, algún día, pilotos.

"Esta asociación de diez años es también una inversión en el futuro de Ruanda. El circuito en Bugesera, junto al nuevo aeropuerto internacional, traerá empleos, capacidades, turismo y nuevos negocios a nuestro país y a nuestra región durante las próximas décadas, porque nuestro objetivo nunca fue un solo fin de semana de carrera, sino un beneficio duradero para nuestra gente".

Photo by: FIA

Domenicali dijo: "Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1. Con Ruanda incorporándose al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte correrá en todos los continentes habitados, acercando el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo. África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1, y desde el principio estuvimos decididos a regresar de la manera correcta, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo.

"Esto va mucho más allá de albergar un Gran Premio. Juntos, podemos crear beneficios económicos y sociales duraderos a través del turismo, la inversión, el desarrollo de habilidades y el crecimiento de las empresas locales, asegurando que el impacto positivo de este evento se sienta durante generaciones. Para nuestros aficionados, este es un momento especialmente emocionante. África alberga a más de 100 millones de aficionados de la Fórmula 1, y esa cifra sigue creciendo rápidamente".

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, agregó: "El regreso del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA a África es un momento histórico para nuestro deporte y un paso importante en el crecimiento global continuo del automovilismo. Ruanda ha demostrado un fuerte compromiso para llevar adelante un evento de clase mundial, y la FIA trabajará estrechamente con FOM y nuestros socios mientras este nuevo circuito se desarrolla conforme a los más altos estándares internacionales".

Las conversaciones entre la F1 y Ruanda por una carrera se aceleraron en 2024, con la nación de África central interesada en atraer grandes eventos deportivos para impulsar el turismo y los negocios. El año pasado Kigali recibió el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, y en 2024 albergó la Ceremonia anual de Entrega de Premios de la FIA, con Max Verstappen entre los campeones mundiales de la FIA que viajaron al país para recibir su cuarto trofeo de campeón mundial de F1.

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton ha sido desde hace tiempo un defensor del regreso de la F1 al continente africano. "Durante los últimos seis años he estado luchando en segundo plano para conseguir un gran premio", dijo previamente este año. "Así que, sentarme con las partes interesadas y hacerles la pregunta: ¿por qué no estamos en África? Estamos en todos los demás continentes, ¿por qué no en África? Sé que realmente lo están intentando.

"Los que más he disfrutado hasta ahora [fueron] Kenia, y Ruanda fue particularmente espectacular: dos lugares donde sentí que podría vivir. Y Sudáfrica. Creo que esos son los que pienso que serían buenos lugares a los que potencialmente podríamos ir".

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